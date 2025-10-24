search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025 18:42
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2025 13:28

Ο Ανδρέας Τετέι παίζει μεγάλη μπάλα στο ΟΠΑΠ Game Time

24.10.2025 13:28
advertorial-new

Ο νεαρός άσος της Κηφισιάς αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του εαυτού του και μιλάει για τον κοινό στόχο που έχει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη παραχώρησε στο ΟΠΑΠ Game Time, o Ανδρέας Τετέι, η αποκάλυψη του εφετινού πρωταθλήματος της Super League.

Ο νεαρός άσος της Κηφισιάς μιλάει για την εντυπωσιακή πορεία του στο πρωτάθλημα, τις φιλοδοξίες του και σχολιάζει τo El Clasico Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα που διεξάγεται την Κυριακή στο Σαντιάγο Μπερναμπέου.

Αποκαλύπτει το μεγάλο του όνειρο, αναφέρει σε ποια ευρωπαϊκή ομάδα έχει φανταστεί τον εαυτό του να αγωνίζεται και θυμάται τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει στο παρελθόν και τις σκέψεις που έκανε για να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Αναγνωρίζει τον Παύλο Παντελίδη ως έναν «συμπαίκτη» με τον οποίο μοιράζεται κοινά μονοπάτια επιτυχίας, από τα τοπικά πρωταθλήματα έως τη Super League, μιλάει για το κοινό στόχο που έχει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ξεκαθαρίζει ποιο είναι το πραγματικό του όνομα.

Ο Αντρέας Τετέι, ένας από τους πιο ανερχόμενους ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος, αποδέχεται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη και μοιράζεται με το κοινό προσωπικά στοιχεία που κρύβει το κινητό του.

Δείτε το βίντεο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limno mornou 88 – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Έκτακτη σύσκεψη για την απειλή της λειψυδρίας – Εκπονείται σχέδιο δράσης

starmer-zelenskyy-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Στάρμερ καλεί για ενίσχυση του Κιέβου με όπλα μεγάλης εμβέλειας σε συνάντηση με τον Ζελένσκι

bar poto 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Αίτημα για σφράγιση του νυχτερινού μαγαζιού έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη

troxaia 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας

rex
ΕΛΛΑΔΑ

Αναρρώνει ο σκύλος που κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην Ηλεία – Εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

louvros-skala-astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Όταν η κλοπή μετατρέπεται σε μάρκετινγκ: Η εταιρία του γερανού που χρησιμοποιήθηκε στο Λούβρο έκανε… διαφήμιση με το περιστατικό

Αναδρομικά: Σωρεία καταγγελιών για λάθη σε 80.000 συνταξιούχους - Απώλειες εκατοντάδων ευρώ (Πίνακες) - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Αύριο το απόγευμα οι πρώτες πληρωμές - Ποιοι θα πάνε στα ATM μετά το Σαββατοκύριακο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025 18:36
limno mornou 88 – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Έκτακτη σύσκεψη για την απειλή της λειψυδρίας – Εκπονείται σχέδιο δράσης

starmer-zelenskyy-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Στάρμερ καλεί για ενίσχυση του Κιέβου με όπλα μεγάλης εμβέλειας σε συνάντηση με τον Ζελένσκι

bar poto 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Αίτημα για σφράγιση του νυχτερινού μαγαζιού έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη

1 / 3