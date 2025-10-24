Ο υπερσύγχρονος κόμβος τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας «TEST BEFORE INVEST FACILITY», του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, άνοιξε τις πύλες του στο Κορωπί

Ένας σύγχρονος βιομηχανικός κόμβος που πραγματώνει τη φιλοσοφία «test–before–invest» εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στο Κορωπί, σε μια μεγάλη εκδήλωση παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Τα εργαστήρια και οι νέοι χώροι του «TESTBEFOREINVESTFACILITY», του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ ήταν κατάμεστα, με παρουσιάσεις, επιδείξεις τεχνολογιών και πιλοτικές δοκιμές που ανέδειξαν το δυναμικό της ελληνικής έρευνας και καινοτομίας. Πρωταγωνιστής η τεχνολογία του μέλλοντος: ρομποτικά συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη, έξυπνοι αισθητήρες και εμβυθιστικά περιβάλλοντα συνεργασίας συνθέτουν έναν χώρο, όπου η καινοτομία δοκιμάζεται στην πράξη.

Στιγμιότυπο με το ρομπότ

Το «TESTBEFOREINVESTFACILITY», μια πρωτοβουλία της Ερευνητικής Ομάδας I-SENSE του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) φιλοξενεί εργαστήρια διεθνών προδιαγραφών και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για εφαρμογές Industry 5.0. Σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει υψηλού επιπέδου βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, στεγάζοντας τις πιλοτικές δραστηριότητες περισσότερων από 200 ερευνητών του Ινστιτούτου, αλλά και να φέρει πιο κοντά την επιστημονική γνώση με την αγορά και τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η εκδήλωση για τα εγκαίνια της νέας υποδομής, αποτέλεσε γιορτή για την ελληνική έρευνα και καινοτομία, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ΕΠΙΣΕΥ και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως πυλώνες τεχνολογικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας της χώρας.

«Στην Ελλάδα, παρά την ύπαρξη εξαιρετικής ερευνητικής δραστηριότητας και υψηλού επιστημονικού δυναμικού, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα στη μεταφορά της γνώσης και της τεχνολογίας στην παραγωγή. Οι επιχειρήσεις συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε χώρους δοκιμών, εξοπλισμό και τεχνογνωσία, ώστε να μπορέσουν να πειραματιστούν, να επαληθεύσουν και να προσαρμόσουν καινοτόμες λύσεις πριν επενδύσουν σε αυτές. Το όραμα μας για τη δημιουργία του “TESTBEFOREINVESTFACILITY ”, επιδίωξε να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και βιομηχανικής εφαρμογής. Θα προσφέρει ένα ασφαλές, ευέλικτο και ρεαλιστικό περιβάλλον όπου η επιστημονική γνώση μετατρέπεται σε απτά αποτελέσματα, δίνοντας στις ελληνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μειώσουν το ρίσκο, να καινοτομήσουν ταχύτερα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.» τόνισε ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ και οραματιστής της πρωτοβουλίας αυτής.

Δρ Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ

Με τη σειρά του ο ομότιμος καθ. Ιωάννης Ψαρράς- Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ σημείωσε: «Με το “TESTBEFOREINVESTFACILITY ”, το ΕΠΙΣΕΥ κάνει πράξη μια διαδρομή χρόνων: τη μετάβαση από την έρευνα στην πράξη- και την ουσιαστική της σύνδεση με τη βιομηχανία».

Στην εκδήλωση έστειλαν μηνύματα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης

Χαιρετισμό απηύθυναν οι: Βασίλης Οικονόμου Βουλευτής ΝΔ Ανατ. Αττικής, Δημήτρης Δαμάσκος, Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Δημήτρης Κιούσης, Δήμαρχος Κρωπίας και Παναγιώτης Τσανάκας – Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, ενώ στον χώρο ξεναγήθηκε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ανατ. Αττικής.

Βασίλης Οικονόμου, Ιωάννης Ψαρράς, Άγγελος Αμδίτης, Δημήτρης Δαμάσκος, Δημήτρης Κιούσης, Βασιλική Κεφαλά

Η υποδομή εξοπλίστηκε και λειτουργεί με ίδια κεφάλαια του Ινστιτούτου, για να φιλοξενήσει ερευνητές από διαφορετικά πεδία και να ενθαρρύνει τη δημιουργία και την ανταλλαγή ιδεών. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή στους φοιτητές του ΕΜΠ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώση και την έρευνα, μέσα σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες.

Η τοποθέτησή του σε στρατηγική βιομηχανική περιοχή, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τον επαρκή χώρο, επιτρέπει τη διεξαγωγή δοκιμών μεγάλης κλίμακας και την εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού σε συνθήκες που προσομοιάζουν την πραγματική παραγωγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους πρώτους κιόλας μήνες λειτουργίας, ο χώρος φιλοξενεί τον τεχνοβλαστό CogniSensus του ΕΠΙΣΕΥ, που αναπτύσσει τεχνολογίες αισθητήρων, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματισμού για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα, ενώ έχει ήδη αναπτυχθεί συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την εταιρεία ΗΡΑΚΛΗΣ για την εφαρμογή IMMERGE, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μάθε να το κάνεις σωστά».

Στιγμιότυπο από την ξενάγηση στους χώρους του TEST BEFORE INVEST FACILITY

