Το νέο σύνολο χάλκινων πνευστών Gr Echo Brass Ensemble στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

Το Gr Echo Brass Ensemble, ένα νέο και δυναμικά ανερχόμενο σύνολο χάλκινων πνευστών που απαρτίζεται από καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς με διεθνή πορεία, συστήνεται στο αθηναϊκό κοινό μέσα από μια μοναδική συναυλία στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ. Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, στις 19.30, το σύνολο, υπό τη μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη, θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με έργα κορυφαίων συνθετών, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει έργα των Γκλιέρ, Βέρντι, Βίλλα-Λόμπος, Πιασσόλα, Ρίμσκι-Κόρσακοφ, Ροσσίνι, Τσαπί και Χαίντελ, ενώ συμμετέχουν οι διακεκριμένοι μονωδοί της ΕΛΣ Γιάννης Χριστόπουλος και Διονύσης Σούρμπης και η εξαιρετική νεαρή σοπράνο Μαρία Κοσοβίτσα.

Ο ήχος των χάλκινων ανασαίνει και φωτίζει τον χώρο, μεταμορφώνοντας το μέταλλο σε φωνή. Οι φωνητικές χορδές των τραγουδιστών και τα χείλη των εκτελεστών πάλλονται από τον ίδιο αέρα. Τρομπέτες, τρομπόνια, κόρνα, τούμπα και κρουστά ενώνονται με τρεις λυρικές φωνές σε ένα πρόγραμμα υψηλής δεξιοτεχνίας και εκφραστικής έντασης. Οι λεπτομερείς μεταγραφές, καρποί βαθιάς γνώσης της τεχνικής των χάλκινων πνευστών, αναδεικνύουν τη δύναμη και τη διαφάνεια του ήχου τους μέσα από έργα που καλύπτουν έναν πλούσιο μουσικό ορίζοντα. Από τον Χαίντελ, τον συνθέτη του μεγαλείου και της επισημότητας, έως τον Βέρντι, που χτίζει το δράμα με το πάθος των ηρώων του. Από τον Ροσσίνι, με το χιούμορ και τη ζωηρότητα των μελωδιών του, έως τον Ρίμσκι-Κόρσακοφ, που ζωγραφίζει παραμυθένιες εικόνες, και τον Πιασσόλα, όπου η μουσική γίνεται εξομολόγηση ψυχής. Το Gr Echo Brass Ensemble μας προσκαλεί σε μια συναυλία όπου η στιγμή αποκτά φωνή και η σκηνή ζωντανεύει μέσα από μια κοινή πνοή.

Λίγα λόγια για το Gr Echo Brass Ensemble

Το σύνολο χάλκινων πνευστών Gr Echo Brass Ensemble δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2025 και απαρτίζεται από έντεκα διακεκριμένους ερμηνευτές χάλκινων πνευστών και έναν κρουστό, με κοινό όραμα την ανάδειξη και διάδοση του ρεπερτορίου των χάλκινων πνευστών σε ένα ευρύ κοινό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με ισχυρή καλλιτεχνική ταυτότητα και σύγχρονη μουσική αντίληψη, το σύνολο θέτει ως αποστολή τη δημιουργία μουσικών παραστάσεων υψηλής αισθητικής, την ανάπτυξη δημιουργικών συνεργασιών και τη δραστήρια συμμετοχή σε φεστιβάλ και θεσμούς στην Ελλάδα και διεθνώς.

Με ήχο στιβαρό, ενιαίο και ταυτόχρονα ευέλικτο, το Gr Echo Brass Ensemble φιλοδοξεί να συνδυάσει την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία, προτείνοντας ένα πολυδιάστατο ρεπερτόριο που εκτείνεται από τη λόγια και την κινηματογραφική μουσική έως την ελληνική έντεχνη και παραδοσιακή μουσική.

Το Gr Echo Brass Ensemble αποτελείται από τους Κώστα Νίκα, Διονύση Αγαλιανό, Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, Νίκο Σαρρή τρομπέτες, Χρήστο Καλούδη, Νικόλα Καλούδη κόρνα, Σπύρο Φαρούγγια, Σταύρο Κλαβανίδη, Γιάννη Καΐκη, Ιωάννη Κόκκορη τρομπόνια,Κωνσταντίνο Ασλανίδη τούμπα και Παναγιώτη Ζιάβρα κρουστά.

Συναυλία

Gr Echo Brass Ensemble

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 19.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Έργα των Γκλιέρ, Βέρντι, Βίλλα-Λόμπος, Πιασσόλα, Ρίμσκι-Κόρσακοφ, Ροσσίνι, Τσαπί, Χαίντελ

Μουσική διεύθυνση: Στάθης Σούλης

Μαρία Κοσοβίτσα υψίφωνος

Γιάννης Χριστόπουλος τενόρος

Διονύσης Σούρμπης βαρύτονος

Gr Echo Brass Ensemble: Κώστας Νίκας, Διονύσης Αγαλιανός, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Νίκος Σαρρής τρομπέτες, Χρήστος Καλούδης, Νικόλας Καλούδης κόρνα, Σπύρος Φαρούγγιας, Σταύρος Κλαβανίδης, Γιάννης Καΐκης, Ιωάννης Κόκκορηςτρομπόνια, Κωνσταντίνος Ασλανίδης τούμπα, Παναγιώτης Ζιάβρας κρουστά

Τη συναυλία θα προλογίσει ο τρομπετίστας Γεράσιμος Ιωαννίδης

Ενορχήστρωση λυρικών και οπερατικών αποσπασμάτων: Σπύρος Μαυρόπουλος

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία θα διανέμονται από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, στις 12.00, αποκλειστικά μέσω ticketservices.gr