search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 22:57
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 16:54

Calderone Art Space: Ένας εναλλακτικός πολυχώρος τεχνών στο Γκάζι

27.10.2025 16:54
DSCF8915

Το Calderone Art Space, στο Γκάζι, είναι ένας πολυχώρος που συνδυάζει την τέχνη με την καθημερινή ζωή. Στον νέο αυτόν χώρο λειτουργεί coffee-bar για καθημερινές εξόδους, ενώ παράλληλα φιλοξενούνται live μουσική, DJ sets, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις και εργαστήρια τέχνης.

Επικεντρωνόμαστε στην καλλιτεχνική δημιουργία, τη ζωντανή τέχνη και την πειραματική έκφραση, διοργανώνοντας εκδηλώσεις που συνδυάζουν παραστατικές και εικαστικές τέχνες.

Παραστάσεις:  

Η Αφηγήτρια Ταινιών 

Κάθε Κυριακή στις 19:00 

26 Οκτ – 28 Δεκ 2025

Θάλαμος 11 

Κάθε Σάββατο 20:30 

15 Νοεμ. – 27 Δεκ

Το Αποτύπωμα

Κάθε Παρασκευή 18:30 και Σάββατο 19:00 

28 Νοεμ. – 20 Δεκ.

Αθηναϊκές Μαριονέτες

Κάθε Κυριακή στις 11:00 

9 Νοεμ. – 28 Δεκ.

Events:

SEX & FURY: REIMAGINED

31/10 

ώρα 21:00

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

2/11 

ώρα 21:00

Pivert chamber jazz trio

Πέμπτη 20/11 

ώρα 21:00

Εργαστήρια:

Θεατρικό εργαστήρι Ενηλίκων 

Κάθε Τρίτη 18:00-21:00

Φωτογραφικές συναντήσεις

Κάθε Τρίτη 18:00 – 20:00

Έρχονται σύντομα: 

· Περισσότερες παραστάσεις 

· LIve bands από γνωστά και ανερχόμενα Ελληνικά σχήματα 

· Νέα εργαστήρια για παιδιά και ενήλικους 

· Spoken word βραδιές 

· Dj sets 

· Εκθέσεις φωτογραφίας 

· Εκθέσεις ζωγραφικής

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ:

https://www.calderone.gr/events/

Επισκεφθείτε το Calderone Art Space

Τριπτολέμου 8, Athens, Greece

21 3005 8407

Email [email protected]

Facebook https://www.facebook.com/calderone.gr

Instagram https://www.instagram.com/calderone.art.space/

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
οpekepe epidotisis 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες κραυγαλέες περιπτώσεις- Κτηνοτρόφος από τα Τρίκαλα μίσθωνε βοσκοτόπι στην… Αρκαδία και από… νεκρό

kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε χωράφι εντοπίστηκε το όπλο της δολοφονίας στην Κρήτη – Στον Εισαγγελέα οδηγείται την Τρίτη ο 23χρονος

gov my wallet – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα «κόλπα» των εφήβων για να μπαίνουν στα μπαρ: «Κατεβάζουν» πλαστές ταυτότητες για να αγοράζουν αλκοόλ

tourkia-seismos-2332
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια – Αισθητός στο βόρειο Αιγαίο, τι λένε οι σεισμολόγοι

PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στη Γλυφάδα: Άνδρας με ψυχιατρικά προβλήματα χτύπησε 70χρονη στο κεφάλι με πέτρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

KYRANAKIS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 22:57
οpekepe epidotisis 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες κραυγαλέες περιπτώσεις- Κτηνοτρόφος από τα Τρίκαλα μίσθωνε βοσκοτόπι στην… Αρκαδία και από… νεκρό

kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε χωράφι εντοπίστηκε το όπλο της δολοφονίας στην Κρήτη – Στον Εισαγγελέα οδηγείται την Τρίτη ο 23χρονος

gov my wallet – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα «κόλπα» των εφήβων για να μπαίνουν στα μπαρ: «Κατεβάζουν» πλαστές ταυτότητες για να αγοράζουν αλκοόλ

1 / 3