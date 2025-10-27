Calderone Art Space: Ένας εναλλακτικός πολυχώρος τεχνών στο Γκάζι

Το Calderone Art Space, στο Γκάζι, είναι ένας πολυχώρος που συνδυάζει την τέχνη με την καθημερινή ζωή. Στον νέο αυτόν χώρο λειτουργεί coffee-bar για καθημερινές εξόδους, ενώ παράλληλα φιλοξενούνται live μουσική, DJ sets, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις και εργαστήρια τέχνης.

Επικεντρωνόμαστε στην καλλιτεχνική δημιουργία, τη ζωντανή τέχνη και την πειραματική έκφραση, διοργανώνοντας εκδηλώσεις που συνδυάζουν παραστατικές και εικαστικές τέχνες.

Παραστάσεις:

Η Αφηγήτρια Ταινιών

Κάθε Κυριακή στις 19:00

26 Οκτ – 28 Δεκ 2025

Θάλαμος 11

Κάθε Σάββατο 20:30

15 Νοεμ. – 27 Δεκ

Το Αποτύπωμα

Κάθε Παρασκευή 18:30 και Σάββατο 19:00

28 Νοεμ. – 20 Δεκ.

Αθηναϊκές Μαριονέτες

Κάθε Κυριακή στις 11:00

9 Νοεμ. – 28 Δεκ.

Events:

SEX & FURY: REIMAGINED

31/10

ώρα 21:00

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

2/11

ώρα 21:00

Pivert chamber jazz trio

Πέμπτη 20/11

ώρα 21:00

Εργαστήρια:

Θεατρικό εργαστήρι Ενηλίκων

Κάθε Τρίτη 18:00-21:00

Φωτογραφικές συναντήσεις

Κάθε Τρίτη 18:00 – 20:00

Έρχονται σύντομα:

· Περισσότερες παραστάσεις

· LIve bands από γνωστά και ανερχόμενα Ελληνικά σχήματα

· Νέα εργαστήρια για παιδιά και ενήλικους

· Spoken word βραδιές

· Dj sets

· Εκθέσεις φωτογραφίας

· Εκθέσεις ζωγραφικής

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ:

https://www.calderone.gr/events/

Επισκεφθείτε το Calderone Art Space

Τριπτολέμου 8, Athens, Greece

21 3005 8407

Email [email protected]

Facebook https://www.facebook.com/calderone.gr

Instagram https://www.instagram.com/calderone.art.space/