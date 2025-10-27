Η «Διαβολοβδομάδα» Νο3 της EuroLeague στο παρκέ του Novasports!

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για την 3η «Διαβολοβδομάδα» στο παρκέ του Novasports!

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβιβ (21:15) ενώ ο Ολυμπιακός την επόμενη ημέρα (29/10, 21:15) υποδέχεται τη Μονακό στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Η συνέχεια είναι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου με τους «πράσινους» του Εργκίν Αταμάν να κοντράρονται στο Πριγκιπάτο του Μονακό με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (20:00) ενώ οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα παίζουν εκ νέου στο ΣΕΦ κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβιβ (21:15) για την 8η αγωνιστική.

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Το EuroCup συνεχίζεται με αμείωτη έντασηκαι τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση, και για την 5η αγωνιστική οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις Πανιώνιος-Τρέντο (28/10, 19:30) και Χάποελ Ιερουσαλήμ-Άρης Betsson (28/10, 21:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

19:30 EuroCup – 5η αγωνιστική: Πανιώνιος-Τρέντο Novasports5 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 ΕuroLeague – 7η αγωνιστική: Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν Novasportsextra1 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 EuroCup: Χάποελ Ιερουσαλήμ-Άρης Betsson Novasports4 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Ντουμπάι Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:45 EuroLeague: Παρί-Αναντολού Εφές Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:00 EuroLeague: Βαλένθια-Φενερμπαχτσέ Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:00 EuroCup: Μπεσίκτας-Μπουργκ Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Μονακό Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη

21:45 EuroCup: Μανρέσα-Μπαχτσεσεχίρ Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

20:00 EuroLeague – 8η αγωνιστική: Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν Νovasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας Νovasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Παρί Νovasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια Νovasports5 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Ντουμπάι Νovasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:00 EuroLegaue: Ρεάλ Μαδρίτης-Φενερμπαχτσέ Νovasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

00:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 EuroLeague: Μονακό-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Αναντολού Εφές Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.