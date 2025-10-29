Αφιερωμένη στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης η Μουσική Παράσταση της Πηγής Λυκούδη «Στην αγκαλιά σου να αποκοιμηθώ» στις 16/11 στη Galerie Δημιουργών

Διοργάνωση Λέσχη LionsΑθηνών-Κηφισιά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Σ’ έναν κόσμο όπου τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με πολέμους, προσφυγιά, πείνα και φόβο, η παιδική αθωότητα δοκιμάζεται σκληρά. Κι όμως, κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται το δικαίωμα να ονειρεύεται, να τραγουδά και να κοιμάται γαλήνια στην ασφάλεια μιας αγκαλιάς.

Η παράσταση αναδύεται σαν ψίθυρος και κραυγή μαζί, σαν αίτημα που ξεπηδά από τις αθώες καρδιές των παιδιών

Με την ευαισθησία και την εσωτερική της λάμψη, η καταξιωμένη συνθέτρια Πηγή Λυκούδη, μας μυεί στη μουσική παράσταση «Στην Αγκαλιά Σου να Αποκοιμηθώ», αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού, υφαίνοντας μελωδίες πάνω σε στίχους Ελλήνων ποιητών που αντηχούν σαν προσευχές και όνειρα μαζί.

Στο Α μέρος θα ακουστούν μελοποιημένα από την Πηγή Λυκούδη: Το εξαιρετικό ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ, «Νανούρισμα στον γιο μου» καθώς και ποιήματα μεγάλων Ελλήνων ποιητών, όπως οι Ν. Βρεττάκος, Γ. Ρίτσος, Γ. Σεφέρης , Κ. Ουράνης κ.α.

Επίσης τραγούδια, σε ποίηση Θανάση Σάλτα από το θεατρικό έργο «Δον Αστέρης και Δόνα Γη», σε ποίηση Στέλλας Τζίβα, από την πρόσφατη δισκογραφική δουλειά τους, «Ασήμι και Χρυσόσκονη» καθώς και το τραγούδι «Χέρι με χέρι» σε ποίηση Μαίρης Γραμματικάκη, το οποίο είχε δημιουργηθεί και προσφερθεί στους μικρούς αγγέλους του συλλόγου “ΠΙΣΤΗ” το 2016.

Το Β’ Μέρος, περιλαμβάνει τραγούδια και άλλων αγαπημένων Ελλήνων συνθετών, δημιουργώντας μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στην ποίηση και τη μουσική!

Τα τραγούδια ερμηνεύουν οι σπουδαίοι ερμηνευτές της νέας γενιάς: Γεωργία Αγγέλου & Δημήτρης Αϊβαλιώτης.

Με την συνθέτρια στο πιάνο συμπράττουν οι μουσικοί:

Δημήτρης Κοντονής: κιθάρες-φυσαρμόνικα

Γάσπαρης Μαμάς: κλαρινέτο-σαξόφωνο

Ξένια Διακαίου –Φωνητικά

Επιμέλεια Προγράμματος: Νάνσυ Κανέλλη

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Λέσχη Lions Αθηνών-Κηφισιά, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στις 20.00, (ώρα προσέλευσης 19.30), στον Πολυχώρο Τέχνης Galerie Δημιουργών (Χελιδονούς 28 Νέα Κηφισιά).

Κρατήσεις Θέσεων: Εβιάνα Τσολοζίδου 6955808476 & Εύη Παπατριανταφύλλου 6944367529

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

Ελάτε να ενώσουμε τις φωνές μας, να χαρίσουμε χώρο στα όνειρα των παιδιών και να υπενθυμίσουμε όλοι μαζί πως: «Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να αποκοιμιέται στην αγκαλιά της αγάπης και της ειρήνης»