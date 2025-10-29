search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:45
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 12:45

Αφιερωμένη στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης η Μουσική Παράσταση της Πηγής Λυκούδη «Στην αγκαλιά σου να αποκοιμηθώ» στις 16/11 στη Galerie Δημιουργών

29.10.2025 12:45
parastasi_adv
  • Διοργάνωση  Λέσχη LionsΑθηνών-Κηφισιά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Σ’ έναν κόσμο όπου τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με πολέμους, προσφυγιά, πείνα και φόβο, η παιδική αθωότητα δοκιμάζεται σκληρά. Κι όμως, κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται το δικαίωμα να ονειρεύεται, να τραγουδά και να κοιμάται γαλήνια στην ασφάλεια μιας αγκαλιάς.

Η παράσταση αναδύεται σαν ψίθυρος και κραυγή μαζί, σαν αίτημα που ξεπηδά από τις αθώες καρδιές των παιδιών

Με την ευαισθησία και την εσωτερική της λάμψη, η καταξιωμένη συνθέτρια Πηγή Λυκούδη, μας μυεί στη μουσική παράσταση  «Στην Αγκαλιά Σου να Αποκοιμηθώ», αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού, υφαίνοντας μελωδίες πάνω σε στίχους Ελλήνων ποιητών που αντηχούν σαν προσευχές και όνειρα μαζί.

Στο Α μέρος θα ακουστούν  μελοποιημένα από την Πηγή Λυκούδη: Το εξαιρετικό ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ, «Νανούρισμα στον γιο μου» καθώς και ποιήματα μεγάλων Ελλήνων ποιητών, όπως οι Ν. Βρεττάκος, Γ. Ρίτσος, Γ. Σεφέρης , Κ. Ουράνης κ.α.

Επίσης τραγούδια, σε ποίηση Θανάση Σάλτα από το θεατρικό έργο «Δον Αστέρης και Δόνα Γη», σε ποίηση Στέλλας Τζίβα, από την πρόσφατη δισκογραφική δουλειά τους, «Ασήμι και Χρυσόσκονη» καθώς και το τραγούδι «Χέρι με χέρι» σε ποίηση Μαίρης Γραμματικάκη, το οποίο είχε δημιουργηθεί και προσφερθεί  στους μικρούς αγγέλους του συλλόγου “ΠΙΣΤΗ” το 2016.

Το Β’ Μέρος, περιλαμβάνει τραγούδια και άλλων αγαπημένων Ελλήνων συνθετών, δημιουργώντας μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στην ποίηση και τη μουσική!

Τα τραγούδια ερμηνεύουν οι σπουδαίοι ερμηνευτές της νέας γενιάς: Γεωργία Αγγέλου &  Δημήτρης Αϊβαλιώτης.

Με την συνθέτρια στο πιάνο συμπράττουν οι μουσικοί:

Δημήτρης Κοντονής: κιθάρες-φυσαρμόνικα

Γάσπαρης Μαμάς: κλαρινέτο-σαξόφωνο

Ξένια Διακαίου –Φωνητικά

Επιμέλεια Προγράμματος: Νάνσυ Κανέλλη 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την  Λέσχη Lions Αθηνών-Κηφισιά, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στις 20.00, (ώρα προσέλευσης 19.30), στον  Πολυχώρο Τέχνης Galerie Δημιουργών (Χελιδονούς 28 Νέα Κηφισιά).

Κρατήσεις Θέσεων: Εβιάνα Τσολοζίδου 6955808476 & Εύη Παπατριανταφύλλου 6944367529

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο  Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

Ελάτε να ενώσουμε τις φωνές μας, να χαρίσουμε χώρο στα όνειρα των παιδιών και να υπενθυμίσουμε όλοι μαζί πως: «Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να αποκοιμιέται στην αγκαλιά της αγάπης και της ειρήνης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

slovakia-pezoi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβακία… πρωτοπορεί: Βάζει όριο ταχύτητας και στους πεζούς 

tourkia-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

voultepsi_2910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα από τη δήλωση Βούλτεψη: «Από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν τα παιδιά στα Τέμπη» – «Μνημείο αθλιότητας και τοξικότητας», απαντά η Κουμουνδούρου

antras-gineka-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Οι άνδρες χρειάζονται διπλάσια άσκηση από τις γυναίκες για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:43
Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

slovakia-pezoi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβακία… πρωτοπορεί: Βάζει όριο ταχύτητας και στους πεζούς 

tourkia-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

1 / 3