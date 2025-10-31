ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC: Ανάπτυξη με σταθερά βήματα στη νέα εποχή της βιομηχανίας

Την επιλογή να κινηθεί με μεθοδικότητα και ρεαλισμό, επενδύοντας στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια, περιέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC, Οδυσσέας Παπαδόπουλος, μιλώντας στο 3rd Industry 4.0 Summit με θέμα «Τάσεις, Προκλήσεις και Στρατηγική στη Νέα Εποχή».

Η εταιρεία, όπως τόνισε, αξιοποίησε την πολύπλευρη κρίση της τελευταίας πενταετίας – από την άνοδο του ενεργειακού κόστους και των τιμών σιτηρών έως τις πιέσεις στην αγορά εργασίας – ως ευκαιρία για αναπροσαρμογή στρατηγικής και άνοιγμα σε νέες αγορές. Στόχος ήταν η διεύρυνση συνεργασιών και η παρουσία σε χώρες που αναζητούν προϊόντα υψηλής ποιότητας πέρα από την ιταλική σχολή ζυμαρικών.

Παράλληλα, η ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC επένδυσε και στην εγχώρια αγορά, με την παραγωγή νέας σειράς ζυμαρικών χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, που απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές με ανάγκες ρύθμισης της γλυκόζης όσο και σε όσους επιδιώκουν ισορροπημένη διατροφή.

Σε ερώτηση για τον τρόπο λήψης αποφάσεων, ο Οδ. Παπαδόπουλος επισήμανε ότι η εταιρεία εφαρμόζει συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης, ενθαρρύνοντας την ενεργή συνεισφορά των εργαζομένων που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις λειτουργικές ανάγκες. Οι εισηγήσεις των ομάδων παραγωγής και εμπορικού τμήματος αξιολογούνται από τη διοίκηση με βάση τις αρχές διαφάνειας και το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως είπε, δίνεται στην ανάπτυξη των λεγόμενων «soft skills», δηλαδή των δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδικότητας και ηγεσίας, που ενισχύουν τη συνοχή και την αποδοτικότητα των ομάδων.

Η σχέση εμπιστοσύνης με το λιανεμπόριο, η σταθερή τιμολογιακή πολιτική και η προσήλωση στις ίδιες αξίες αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για τη διατήρηση ισχυρής θέσης στην αγορά. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει μερίδιο περίπου 30% στον κλάδο ζυμαρικών, τόσο μέσα από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας όσο και με το brand ΜΑΚΒΕΛ.

Το τρίπτυχο Βιωσιμότητα – Καινοτομία – Εξωστρέφεια, με επίκεντρο τον άνθρωπο, συνοψίζει τη στρατηγική της εταιρείας, η οποία, σύμφωνα με τον Οδ. Παπαδόπουλο, «κινείται γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά», επιλέγοντας ρυθμό ανάπτυξης που συνδυάζει προσαρμογή και σταθερότητα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 16 κατ’ ιδίαν συναντήσεις (one-to-one meetings) με στόχο τη διερεύνηση συνεργασιών σε επίπεδο προμήθειας υλικών και υπηρεσιών, καθώς και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και ο ρόλος του IT στη βιομηχανική λειτουργία, αλλά και στις ευκαιρίες που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες.

