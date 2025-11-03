search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 13:43
03.11.2025 12:36

Δήμος Αθηναίων: Τα Masterclasses του Μουσείου Μαρία Κάλλας επιστρέφουν τον Νοέμβριο!

03.11.2025 12:36
Ο επιτυχημένος θεσμός των Masterclasses του Μουσείου Μαρία Κάλλας συνεχίζεται και φέτος, προσφέροντας έναν ακόμη κύκλο εξειδικευμένων σεμιναρίων στις παραστατικές τέχνες.

Μετά την ενθουσιώδη ανταπόκριση του πρώτου κύκλου το 2024, το Μουσείο υποδέχεται ξανά κορυφαίους επαγγελματίες για να μεταδώσουν την τεχνογνωσία τους σε νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες.

Κάθε χρόνο, τα Masterclasses του Μουσείου φιλοξενούν αναγνωρισμένους εισηγητές από το ευρύτερο πεδίο των παραστατικών τεχνών -και ειδικότερα του θεάτρου και της όπερας- με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης φοιτητών, αποφοίτων και νέων επαγγελματιών του κλάδου.

Το πρόγραμμα του 2025 εστιάζει σε ειδικότητες που αποτελούν βασικούς πυλώνες της παραγωγής και διαμόρφωσης της σκηνικής εμπειρίας – σε δεξιότητες που, αν και συχνά αθέατες, συμβάλλουν καθοριστικά στη μαγεία της παράστασης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στους χώρους του Μουσείου Μαρία Κάλλας και εστιάζουν στη βιωματική μάθηση, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο τις απαιτήσεις της σύγχρονης σκηνικής παραγωγής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ανοίξει!

new_york_times_new
MEDIA

New York Times: Εκστρατεία μποϊκοτάζ από συγγραφείς, αρθογράφους, πολιτκούς, ηθοποιούς για αντιπαλαιστινιακή προπαγάνδα

photo_adv1
ADVERTORIAL

Διεθνής Διάκριση για τα Ella Resorts: Το Elissa Lifestyle Beach Resort βραβεύτηκε ως Adults Only – Global Winner στα World Luxury Hotel Awards 2025

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Άστοχη επικοινωνιακά η διαχείριση του κλεισίματος των ΕΛΤΑ από την διοίκηση 

mitsotakis_rangel_0311_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πορτογάλο υπουργό Εξωτερικών, Πάουλο Ρανζέλ στο Μαξίμου

nosokomeio_lefkada
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Λευκάδας: Στα αυτοκίνητα και στις κλινικές κοιμούνται οι υγειονομικοί εκτός έδρας

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

