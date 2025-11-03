Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2025

04-05.11 || Athens Bar Show 2025 | Όπως κάθε χρόνο, από το 2010 που ξεκίνησε, το Athens Bar Show θα αποτελέσει και φέτος μια “γιορτή” του Κλάδου των επαγγελματιών του bartending, της φιλοξενίας, της εστίασης και των αποσταγμάτων. Δεκάδες εκθέτες και χιλιάδες επαγγελματίες από όλο τον πλανήτη, ομιλίες, events, tastings, αλλά και εμφανίσεις διάσημων ονομάτων της ελληνικής και παγκόσμιας “βιομηχανίας” του bartending περιμένουν τους επισκέπτες της διήμερης έκθεσης. Δοκιμάστε προϊόντα, βρείτε λύσεις για το δικό σας μπαρ, παρακολουθήστε σεμινάρια και ομιλίες από διακεκριμένους επαγγελματίες και πάρτε ιδέες για ό,τι συμβαίνει τώρα στα καλύτερα bars του κόσμου.

Από 22.11 || ΔΕΗ Christmas Factory | Φέτος, για 12η χρονιά, το Christmas Factory ανοίγει ξανά τις πύλες του, φέρνοντας τη μαγεία των Χριστουγέννων στην καρδιά της πόλης! Η νέα χριστουγεννιάτικη πολιτεία, που πήρε το όνομά της από τα ίδια τα παιδιά – «Φωτεινή Πολιτεία» – περιμένει μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία του παιχνιδιού «Βρες το Αστέρι σου». Δέκα αποστολές, δέκα αστέρια και μια φωτεινή διαδρομή γεμάτη χαμόγελα, φως και αγάπη. Ο Άι Βασίλης και τα ξωτικά ανάβουν φέτος το φως αλλιώς – όχι μόνο στην πόλη, αλλά και στις καρδιές όλων μας. Γιατί το φως κερδίζει… και τα Χριστούγεννα αρχίζουν από μέσα μας!

*Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο ανανεωμένο Πωλητήριο για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα… Τηλ: 210 3460981 | Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: [email protected]

**Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο που προσφέρει θέα 360° σε όλη την Αθήνα. Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr