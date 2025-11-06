search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 16:26
06.11.2025 15:40

Η αληθινή ιστορία «Eden» στη Sunday Premiere της Nova!

06.11.2025 15:40
nova-eden

Tη βιογραφική ταινία «Eden» (2024, διάρκειας 129’) με τους Jude Law, Vanessa Kirby, Ana de Armas, Daniel Bruhl σε σκηνοθεσία του Ron Howard θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Μακριά από τον πολιτισμό, ένα ριζοσπαστικό πείραμα για την επίτευξη της τέλειας ζωής γίνεται εφιάλτης. Ο αγώνας για επιβίωση οδηγεί μια ομάδα ιδεαλιστών σε πρωτόγονο χάος. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 9/11 (22:00)!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

1 / 3