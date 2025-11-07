search
Οι πιο αυθόρμητες κινηματογραφικές εξομολογήσεις του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (vid) –  Δείτε τι είπαν οι σινεφίλ στην κάμερα του ΟΠΑΠ

photo-opap

Τι συμβαίνει όταν οι επισκέπτες του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε θρυλικές ταινίες και ταυτόχρονα μοιράζονται τις πιο… ενοχικές κινηματογραφικές τους στιγμές;

Αποκαλύπτουν στην κάμερα του ΟΠΑΠ ποιες ταινίες τους έκαναν να αποκοιμηθούν και εκείνες που θα προτιμούσαν να διαγράψουν από τη μνήμη τους. Δεν λείπουν, φυσικά, τα guilty pleasures που όλοι βλέπουν, αλλά λίγοι παραδέχονται!

Από cult classics μέχρι ρομαντικές κομεντί, οι απαντήσεις των σινεφίλ που βρέθηκαν στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με χορηγό τον ΟΠΑΠ, Μέλος της Allwyn, τα έχουν όλα!

