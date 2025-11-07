Protergia Powergiving: 10 κληρώσεις – 1.110 τυχεροί πελάτες!

Το Powergiving της Protergia, της ενέργειας της METLEN, συνεχίζει να μοιράζει απίθανα δώρα, αποδεικνύοντας ότι… η τύχη μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά σου χωρίς κανέναν κόπο.

Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος:

110 πελάτες έχουν κερδίσει 1 εκατομμύριο ευρώ ,

έχουν κερδίσει , Ενώ, κάθε μήνα ήδη 1.000 πελάτες απολαμβάνουν δωρεάν λογαριασμούς ενέργειας για έναν ολόκληρο χρόνο.

Στη 10η κλήρωση του Protergia Powergiving, νικητές αναδείχθηκαν 111 τυχεροί πελάτες, με το μεγάλο έπαθλο των 50.000€ να κατευθύνεται αυτό το μήνα στη Λάρισα. Η τύχη βέβαια … φύσηξε δυνατά ακόμα πιο βόρεια, με το μεγαλύτερο ποσοστό των νικητών του Οκτωβρίου να εντοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Θεσσαλονίκη!

Πιο συγκεκριμένα, στην 10η κλήρωση τα μεγάλα έπαθλα των 50.000€ & 5.000€ κέρδισαν οι ακόλουθοι:

Έπαθλο 50.000€ ΑΑ Αρχικά Περιοχή 575.925 A.M.H. ΛΑΡΙΣΑ

Έπαθλο 5.000€ ΑΑ Αρχικά Περιοχή 507.619 Π.Α. ΛΕΩΝΙΔΙΟΝ 242.677 Μ.Σ.Κ. ΑΡΤΑ 443.739 Ο.Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 518.344 Ι.Μ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 377.799 Ι.Κ. ΣΕΠΟΛΙΑ 597.888 Τ.Κ. ΕΥΟΣΜΟΣ 212.379 Γ.Χ. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 622.965 Α.Π. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 492.637 Δ.Γ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 498.810 Ε.Μ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ

Και μην ξεχνάτε το Protergia Picasso! το πιο πρωτοποριακό προϊόν στην Ελλάδα και το μοναδικό με πραγματικά ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα. Ο καταναλωτής επιλέγει το πακέτο Picasso που του ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες του, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (προμήθειας και ρυθμιζόμενες)!

Τώρα, συνδυάζοντας το Protergia Picasso για το ρεύμα, με το πρόγραμμα Value Gas Secure για το φυσικό αέριο, όλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν σιγουριά και ασφάλεια Protergia! Με το Value Power + Gas, επιλέγετε ένα από τα 9 διαφορετικά πακέτα Picasso, και επωφελείστε με χαμηλότερη σταθερή συνδυαστική τιμή για το φυσικό αέριο στα 0,0369 €/kWh. Δώρο 3 καλοκαιρινά πάγια φυσικού αερίου.

Απομένουν δύο ακόμη μηνιαίες κληρώσεις έως το τέλος της χρονιάς — προλάβετε να συμμετάσχετε επιλέγοντας το προϊόν που σας ταιριάζει!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις Powergiving αφορούν υφιστάμενους, αλλά και νέους πελάτες της Protergia.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα protergia.gr .

. Να επισκεφθούν ένα από τα 85 καταστήματα της Protergia.

Να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 18311.

Σας προσκαλούμε να ακολουθήσετε την Protergia και στα Social Media, προκειμένου να δείτε μοναδικά βίντεο σχετικά με το Protergia Powergiving.

Μάθετε περισσότερα για το Protergia Powergiving και τους όρους συμμετοχής στην επίσημη σελίδα: protergia.gr/powergiving, ενώ στα social media της Protergia σας περιμένουν αποκλειστικά βίντεο με δηλώσεις νικητών και μοναδικό περιεχόμενο για το Powergiving!