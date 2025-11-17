search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 16:38
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 13:47

Η Choose «Πίσω από τα Φώτα» στη νέα καμπάνια για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

17.11.2025 13:47
choose_adv
  • H πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας εστιάζει στους ανθρώπους που εμπνέουν, στηρίζουν και οδηγούν τις νέες γενιές μπροστά

Υπάρχουν αλήθειες για τη ζωή που μπορούν να μας αγγίξουν, να μας συγκινήσουν βαθιά. Μια από αυτές αφορά την ενέργεια που υπάρχει μέσα μας, μια αόρατη δύναμη που μπορεί να εμπνεύσει  και να καθορίσει τις ζωές των ανθρώπων γύρω μας.

Με αυτή τη σκέψη, η Choose υπογράφει τη νέα καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με τίτλο «Πίσω από τα Φώτα», η οποία φέρνει  στο προσκήνιο αυτή την ενέργεια αλλά και τους ανθρώπους από τους οποίους πηγάζει. Πρόκειται για τους ανθρώπους, οι οποίοι χωρίς να βρίσκονται ποτέ μπροστά από τους προβολείς αφιερώνουν την ενέργειά τους για να εμπνεύσουν και να δώσουν κίνητρα στους δικούς τους, οδηγώντας τους να ανακαλύψουν τις δυνάμεις τους, να μεγιστοποιήσουν τα ταλέντα τους και να καλλιεργήσουν την καλύτερη πλευρά του εαυτού τους.

Η πρώτη ταινία της καμπάνιας, μέσω μιας συγκινητικής αφήγησης, παρουσιάζει έναν τέτοιο «άνθρωπο πίσω από τα φώτα»: έναν παππού, αγρότη, που μεταδίδει στη μικρή του εγγονή την αγάπη του για τα αστέρια. Από την αρχή της δίνει την έμπνευση αλλά και τη στήριξη με όσα μέσα διαθέτει, καταλήγοντας να γίνει το δικό της τυχερό αστέρι –  η  κινητήριος δύναμη που την ωθεί να ξεφύγει από τα στενά όρια της οικογενειακής εστίας στην ελληνική επαρχία και να γίνει αστροφυσικός, ένα φωτεινό μυαλό που ξεπερνά όρια και σύνορα.

Η ταινία συνοδεύεται από το μήνυμα: «Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας;» και ενώ είναιφανταστική, γίνεται απολύτως πραγματική για όλους μας, θυμίζοντάς μας σχέσεις, συναισθήματα και καταστάσεις της δικής μας ζωής.

Η δεύτερη ταινία συνδέει αυτή την προσωπική ιστορία με τη μακρά διαδρομή του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, του ιστορικότερου παρόχου ενέργειας στη χώρα, που εδώ και 168 χρόνια προσφέρει ενέργεια για την Ελλάδα και τους ανθρώπους της, ώστε να δημιουργούν και να εξελίσσονται.  

Η καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα» ξεδιπλώνεταιμέσα από τηλεοπτικά και ψηφιακά μέσα, ραδιόφωνο και έντυπα, ενώ ο καταναλωτής μπορεί να εμπνευστεί από τις «Ιστορίες πίσω από τα φώτα» τριών αγαπημένων προσώπων της ελληνικής κοινωνίας και στη συνέχεια να αφηγηθεί ο ίδιος σε πρώτο πρόσωπο τη δική του ιστορία στην πλατφόρμα istoriespisoapofota.gr συμμετέχοντας στην έμπνευση αλλά και στον διαγωνισμό.

Η παραγωγή των ταινιών έγινε από την Green Olive σε σκηνοθεσία Ευθύμη Kosemund Σανίδη, η μουσική διασκευή του τραγουδιού «Τυχερό Αστέρι» του Κωνσταντίνου Βήτα έγινε από τη Musou Music Group, ενώ την επανεκτέλεση τραγουδάει ο Γιάννης Παλαμίδας, αρχικός ερμηνευτής του τραγουδιού.

Η Choose, με τη δημιουργική της ματιά, αναδεικνύει τη δύναμη των αληθινών ανθρώπινων σχέσεων και μεταφέρει με ευαισθησία το διαχρονικό μήνυμα της εταιρείας: ότι πίσω από κάθε φως, υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mike-pompeo
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πομπέο αναλαμβάνει σύμβουλος της ουκρανικής «Fire Point» εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς – Από πρακτορείο κάστινγκ για ταινίες του Ζελένσκι στην παραγωγή πυραύλων

ΚΕΤΗΕΑ
ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει στον ΕΟΠΑΕ; Καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές σε χρήστες

palestinians1
ΚΟΣΜΟΣ

«Μυστηριώδης» πτήση με 153 Παλαιστίνιους έφτασε στη Νότια Αφρική – «Πρόδηλη επιθυμία να εκδιωχθούν από τη Γάζα»

vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σε κατ’οίκον περιορισμό ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη – Διαφώνησαν εισαγγελέας και ανακρίτρια

polytexneio klestoi dromoi 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας για την πορεία – Ποιοι σταθμοί του μετρό έκλεισαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

14112025-ydoe-apates-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» - Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 16:38
mike-pompeo
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πομπέο αναλαμβάνει σύμβουλος της ουκρανικής «Fire Point» εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς – Από πρακτορείο κάστινγκ για ταινίες του Ζελένσκι στην παραγωγή πυραύλων

ΚΕΤΗΕΑ
ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει στον ΕΟΠΑΕ; Καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές σε χρήστες

palestinians1
ΚΟΣΜΟΣ

«Μυστηριώδης» πτήση με 153 Παλαιστίνιους έφτασε στη Νότια Αφρική – «Πρόδηλη επιθυμία να εκδιωχθούν από τη Γάζα»

1 / 3