ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

17.11.2025 09:34

«Τέχνη για το Εδώ και Τώρα»: Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης στο Art Showroom Nyfadopoulos

17.11.2025 09:34
ekthesi-new

Γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, φωτογράφοι και χαράκτες συμμετέχουν στην ομαδική έκθεση στο Art Showroom Nyfadopoulos από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Το κοινό θα έρθει σε επαφή με 40 σύγχρονα έργα από την Αγγλία, την Αμερική, την Αυστρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τον Καναδά και τα Νησιά Κέιμαν που μετουσιώνουν την εμπειρία του εδώ και τώρα σε πράξεις κατανόησης και συλλογικής θεραπείας.

Το ανοιχτό κάλεσμα καλλιτεχνών για την έκθεση έγινε με αφετηρία τη δεκαετή επέτειο του δημόσιου γλυπτού Κρίση του Αναστάσιου Νυφαδόπουλου που συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες, ερευνητές και το ευρύ κοινό. Οι 40 καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν, φωτίζουν με ειλικρίνεια καίρια ζητήματα της εποχής μας καλώντας μας να βιώσουμε τη δύναμη της τέχνης να ενώνει, να θεραπεύει και να εμπνέει δράση.

Η έκθεση «Τέχνη για το εδώ και τώρα» θα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία, περιλαμβάνοντας ακουστική περιγραφή των έργων, διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, καταλόγους σε γραφή Braille και ειδικά σχεδιασμένο οδηγό όδευσης.

Η συμπερίληψη αποτελεί κεντρικό πυλώνα της διοργάνωσης τόσο σε επίπεδο προσβασιμότητας όσο και στη συμμετοχή των καλλιτεχνών.

Στο ανοιχτό κάλεσμα που υλοποίησαν η σύμβουλος τέχνης Δήμητρα Φωτοπούλου και ο γλύπτης Αναστάσιος Νυφαδόπουλος, οι δημιουργοί έλαβαν μέρος χωρίς οικονομική συμμετοχή με μοναδικό κριτήριο επιλογής την ισχύ κάθε έργου.

Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και ώρα 19:00-00:00.

Είσοδος ελεύθερη

Τοποθεσία: Art Showroom Nyfadopoulos, Κέρκυρας 9 Μαρούσι

Ωράριο λειτουργίας:

  • Δευτέρα: Κλειστά
  • Τρίτη – Παρασκευή: 17:00 – 22:00
  • Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00

