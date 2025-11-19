H βραβευμένη με Oscar καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας «I’m still here» στη Sunday Premiere της Nova!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Tην αληθινή ιστορία «I’m still here» («Είμαι ακόμη εδώ», 2024, διάρκειας 131’) που απέσπασε το Oscar καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας με τους Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello σε σκηνοθεσία του Walter Salles θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!
Στη Βραζιλία του ’70, μια γυναίκα μάχεται το στρατιωτικό καθεστώς μετά την εξαφάνιση του άντρα της. Ο αγώνας της γίνεται η συγκλονιστική φωνή ενός ολόκληρου έθνους. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 23/11 (22:00)!
Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.