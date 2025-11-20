Οι ΗΠΑ ζητούν από το Κίεβο να δεχθεί το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη – Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας και ο ρόλος της Τουρκίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να ζήτησαν από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας, γνωστό ως «σχέδιο Τραμπ», το οποίο προβλέπει αναγνώριση των εδαφών που ελέγχει η Ρωσία, μείωση του ουκρανικού στρατού και απομάκρυνση από την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας και οικονομική στήριξη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει την αποδοχή των βασικών σημείων του σχεδίου από το Κίεβο, ενώ η Μόσχα εμφανίζεται θετική.

Ουάσινγκτον προς Κίεβο: «Ώρα για συμβιβασμό»

Σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν στον Ουκρανό πρόεδρο ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών και περιορισμούς στα όπλα και στις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας. Οι πηγές, που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί το Κίεβο να αποδεχθεί τα κύρια σημεία της πρότασης.

Ένα τέτοιο σχέδιο θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για την Ουκρανία, η οποία ήδη αντιμετωπίζει στρατιωτικές πιέσεις στην ανατολική χώρα, ενώ ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με σκάνδαλο διαφθοράς που προκάλεσε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης. Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters ότι το Κίεβο έλαβε «σήματα» για αμερικανικές προτάσεις που οι ΗΠΑ συζήτησαν με τη Ρωσία, χωρίς ουκρανική συμμετοχή στην προετοιμασία τους.

Ο Ζελένσκι, που συναντήθηκε χθες στην Άγκυρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να έχει σήμερα επαφές με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού στο Κίεβο. Η είδηση για τις αμερικανικές προτάσεις προκάλεσε τη μεγαλύτερη άνοδο των ουκρανικών κρατικών ομολόγων εδώ και μήνες, ενώ απευθείας συνομιλίες με τη Μόσχα δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ιούλιο.

Παρά τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων, που προκάλεσαν 25 θανάτους τη νύχτα, η πρωτοβουλία των ΗΠΑ φαίνεται να αναθερμαίνει τις ελπίδες για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει υποχωρήσει στις πάγιες απαιτήσεις της, όπως την αποκήρυξη από το Κίεβο της ένταξης στο ΝΑΤΟ και την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από τέσσερις επαρχίες που θεωρεί ρωσικές.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν νέες επίσημες πρωτοβουλίες», ωστόσο ρωσικές πηγές χαρακτηρίζουν το σχέδιο «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», καθώς αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και αναγνωρίζει, εμμέσως, τη ρωσική παρουσία σε κατεχόμενα εδάφη. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την πρωτοβουλία ως «ρεαλιστική βάση διαλόγου» που εξυπηρετεί τις γεωπολιτικές ισορροπίες που επιδιώκει το Κρεμλίνο.

Το περιεχόμενο του σχεδίου Τραμπ

Το λεγόμενο σχέδιο Τραμπ περιλαμβάνει 28 σημεία και προβλέπει ότι η Ρωσία θα αποκτήσει πλήρη de facto έλεγχο στις περιοχές Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, γνωστές ως Ντονμπάς, παρότι η Ουκρανία εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 14,5% των περιοχών αυτών, σύμφωνα με το Institute for the Study of War. Οι περιοχές του Ντονμπάς που θα εγκαταλείψει η Ουκρανία θα μετατραπούν σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, όπου η Ρωσία δεν θα μπορεί να αναπτύξει στρατεύματα.

Στις περιφέρειες Χερσώνας και Ζαπορίζια, οι γραμμές ελέγχου θα παγώσουν σχεδόν στα σημερινά επίπεδα, με τη Ρωσία να επιστρέφει ορισμένα εδάφη μέσω διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αναγνωρίσουν την Κριμαία και το Ντονμπάς ως ρωσικά εδάφη, χωρίς να απαιτείται από την Ουκρανία να το αποδεχθεί επισήμως.

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, το σχέδιο περιλαμβάνει και περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και στους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, με αντάλλαγμα αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας. Παραμένει ωστόσο ασαφές το περιεχόμενο των εγγυήσεων αυτών, πέρα από τη γενική δέσμευση για προστασία της Ουκρανίας από μελλοντική ρωσική επίθεση.

Ζελένσκι: «Η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει ισχυρή»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι καθοριστικός για τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, μετά τη συνάντησή του στην Άγκυρα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχουν επαρκή δύναμη για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος». Επισήμανε επίσης ότι ο Ερντογάν παρουσίασε διάφορα σχήματα για ειρηνευτικές συνομιλίες, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ρόλου της Τουρκίας ως διαμεσολαβητή.

Στήριξη από το Λονδίνο στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνης

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συμμερίζεται τον στόχο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε τη Ρωσία «να αποσύρει τις δυνάμεις της και να τερματίσει την παράνομη εισβολή της».

«Η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Λονδίνο «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου Τραμπ να βάλει τέλος σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».

