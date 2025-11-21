search
21.11.2025
21.11.2025 14:46

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ στο ρεύμα προς Λαμία

21.11.2025 14:46
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου μέχρι και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στις 14:00, θα ισχύουν, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α
Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 64,75ο χλμ. έως και το 69,3ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες.

Φάση Β
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης  (Λ.Ε.Α.) από το 65,5ο χλμ. έως και το 69,7ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Πέμπτη από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου και Παρασκευή με Σάββατο από την ανατολή του ηλίου έως και τις 14:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

