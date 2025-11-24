«Οι Αόρατοι της Γης» της Σμάρως Τζενανίδου – Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής «Οι Αόρατοι της γης» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης που θα διαρκέσει έως τις 7/12 – Η λογοτεχνία και η ζωγραφική συνομιλούν σε μια σημαντική εκδήλωση στις 29/11 – Κάθε Σάββατο η ζωγράφος συναντά τους επισκέπτες της έκθεσης

Μια πανδαισία χρωμάτων υποδέχεται τον επισκέπτη του φουαγέ του 2ου ορόφου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης μέχρι την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Τα ζωγραφικά έργα της Σμαρώς Τζενανίδου, που έχουν ως θέμα τον άνθρωπο της κλιματικής αλλαγής τραβούν αμέσως την προσοχή του επισκέπτη προκαλώντας ποικίλα συναισθήματα. Πέρα από τα προφανή, η ζωγράφος θέτει επί τάπητος τη διαρκή πάλη της πίκρας με την αισιοδοξία, της απογοήτευσης με την ελπίδα, της καταστροφής με την αναγέννηση και τελικά τη αέναη διαμάχη της σκοτεινιάς με το φως.

Στα εγκαίνια, που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 18/11, παραβρέθηκε πλήθος φιλότεχνων και ανθρώπων του πνεύματος, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη ζωγράφο. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας, ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης, ο διευθύνων σύμβουλος της Auteco AE Κώστας Λυσαρίδης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΝΑΚΑΤ Constructions Χρήστος Νάτσης και ο εκπρόσωπος της ΑΝΑΚΕΜ Μιχάλης Παπιγκιώτης.

Η Σμαρώ Τζενανίδου κοιτά πέρα από τα προφανή, αναζητώντας τον άνθρωπο ως ιδιαίτερη πτυχή της κλιματικής αλλαγής: η εικαστική ματιά εστιάζει στα εκατομμύρια μεταναστών του κλίματος, εκείνων δηλαδή που εγκαταλείπουν αναγκαστικά τις εστίες τους προς μια ασφαλή ζωή. Στο σύντομο χαιρετισμό της, η ζωγράφος ευχαρίστησε τους παρισταμένους και όσους στήριξαν την συγκεκριμένη έκθεση κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στους χορηγούς της έκθεσης, και στο φιλόξενο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, ενώ αναφέρθηκε με συγκίνηση στη διαδικασία της δημιουργίας και στο ύφος της συγκεκριμένης εικαστικής δουλειάς.

«Μου αρέσει πάρα πολύ που αυτό που έχει κάνει η Σμαρώ είναι ένας χάρτης του κόσμου που μιλά για το εδώ και το τώρα, τώρα και όχι χθες, γιατί είναι κατεπείγον αυτό που πραγματεύεται» είπε η Αρχαιολόγος – Ιστορικός Τέχνης και Πρόεδρος του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, Ίρις Κρητικού, η οποία υπογράφει το βασικό κείμενο της έκθεσης. «Είναι σίγουρο ότι όταν τα λόγια δεν επαρκούν ή τα λόγια δεν βγαίνουν, τότε η τέχνη μπορεί να βοηθήσει παρά πολύ τα πράγματα γιατί θίγει με εικόνα και συναίσθημα αυτά που όλοι καταλαβαίνουμε και πολλές φορές δεν μπορούμε να διατυπώσουμε» συμπλήρωσε. «Αυτό που έχει φτιάξει η Σμαρώ είναι μια ανοιχτή χαρτογραφία του πλανήτη, η οποία έχει ζοφερές αλλά και ευοίωνες στιγμές. Τα νούμερα είναι τεράστια, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πια εστία, δεν έχουν πια πατρίδα. Όλα αυτά εγείρουν θέματα γεωγραφικά, πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά, εμείς τα κουκουλώνουμε, τα βάζουμε κάτω από το χαλί αλλά κάποια στιγμή όλα αυτά θα έρθουν επάνω μας. Η Σμαρώ έχει δουλέψει με ορμητικότητα, με πάθος, με συναίσθημα. Χρησιμοποιώντας χρώματα τα οποία λειτουργούν και ως προς την γεωγραφία του κόσμου και ως προς την ψυχολογική του υπόσταση. Η εικόνα πίσω από την εικόνα είναι τραγική. Οπότε είναι καιρός να σταματήσουμε να κάνουμε πως δεν τη βλέπουμε. Πιστεύω στους καλλιτέχνες. Θεωρώ ότι μπορούν πάρα πολλές φορές να μας οδηγήσουν, όταν οι λέξεις σταματούν. Πιστεύω ότι είναι μια έκθεση που πρέπει να επισκεφθούν τα παιδιά. Τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε πια. Ας δούμε, λοιπόν, τι θα κάνουμε ακόμα και με ‘‘μικρές μικρές πράξεις’’, γιατί οι μικρές σίγουρα οδηγούν στις μεγάλες» κατέληξε η Ίρις Κρητικού.

Ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Σαββάκης, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, μετέφερε την ευαρέσκεια του κ.κ. Βαρθολομαίου. «Το θέμα της έκθεσης δεν αφορά μακρινούς τόπους αλλά αφορά και όλους εμάς» είπε ο π. Ιωάννης, εκφράζοντας την ευχή αυτή η έκθεση να αυξήσει την ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

«Βλέποντας τα έργα της Σμαρώς συνταράσσεσαι γιατί συνειδητοποιείς ότι οι επόμενοι πρόσφυγες θα είναι οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής. Θα ζήσουμε τεράστιες ανακατατάξεις. Ας το έχουμε αυτό στο μυαλό μας» τόνισε στο θερμό χαιρετισμό της η Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης Ξένια Καλδάρα.

«Θα ήθελα να συγχαρώ τη Σμαρώ γιατί δίνει φως στους Αόρατους της Γης. Θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε. Οι Αόρατοι της Γης δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, πρέπει να σκύψουμε πάνω τους. Όμως η κλιματική αλλαγή είναι εδώ» τόνισε ο Δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, συγχαίροντας το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για τη δραστηριότητά του.

«Η Σμαρώ μας βάζει μπροστά σε μεγάλα διλήμματα, μπροστά στον καθρέφτη που πρέπει όλοι να κοιταχτούμε. Με εντυπωσίασε αυτό το έργο με τον τίτλο ‘‘Μικρές Μικρές Πράξεις’’ που λέει ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε μικρά μικρά πράγματα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Το μήνυμα που στέλνει η Σμαρώ με την τέχνη της είναι τόσο στέρεο που μιλά και στη λογική και στην ψυχή μας» είπε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Την έκθεση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Θ. Παναγιότητας του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Χορηγοί της έκθεσης ζωγραφικής οι εταιρείες KTEO Auteco, ΕΛΔΙΑ, ΝΑΚΑΤ Constructions, ANAKEM, Mateco και Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, στις 6 το απόγευμα, στο χώρο της έκθεσης, συγγραφείς θα διαβάσουν την ιστορία που έγραψαν μπροστά στον πίνακα από τον οποίο την εμπνεύστηκαν σε μια πρωτότυπη εκδήλωση.

Πρόκειται για τις ιστορίες που περιλαμβάνονται στη συλλογή διηγημάτων με τον ομώνυμο τίτλο «Οι Αόρατοι της Γης» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονοι Ορίζοντες» σε επιμέλεια Μηνά Βιντιάδη και Τασούλας Τσιλιμένη. Δεκαπέντε σημαντικοί πεζογράφων έγραψαν μια ιστορία, βασισμένοι σ’ ένα πίνακα της Τζενανίδου. Συμμετέχουν οι συγγραφείς Έλενα Αρτζανίδου, Μηνάς Βιντιάδης, Σπύρος Κιοσσές, Κώστια Κοντολέων, Χλόη Κουτσουμπέλη, Ανδρέας Μήτσου, Γιάννης Μπασκόζος, Γιάννης Μπότσης, Ελισάβετ Παπαδοπούλου, Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Ηρώ Σκάρου, Αλέξης Σταμάτης, Δημήτρης Στεφανάκης, Άρης Σφακιανάκης και Τασούλα Τσιλιμένη.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11 ΚΑΙ 6/12 (από τις 6.00 έως τις 9.00) η ζωγράφος Σμαρώ Τζενανίδου θα βρίσκεται στο χώρο της έκθεσης για να συνομιλήσει με τους επισκέπτες σχετικά με τη ζωγραφική της και τον άνθρωπο της κλιματικής αλλαγής.