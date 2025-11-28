search
28.11.2025 15:29

Γκάφα Νετανιάχου με την «πρώτη κυρία» – Τον εξέθεσε το… Grok

netanyahu-syzigos

Σε μία σοβαρή γκάφα και μάλιστα σε… παγκόσμια εμβέλεια, υπέπεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά… εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και από το Grok, το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης του twitter.

Ο Νετανιάχου θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά στους Αμερικανούς για την Ημέρα των Ευχαριστιών ωστόσο στην ανάρτηση του πρωθυπουργικού λογαριασμού, έγραψε εκ μέρους του ιδίου και της «πρώτης κυρίας», εννοώντας τη σύζυγό του.

Η ανάρτηση μπήκε στο twitter κι εκεί το Grok τον διόρθωσε, θυμίζοντάς του ότι τον τίτλο «πρώτη κυρία» δεν τον έχει η σύζυγός του, αλλά η σύζυγου προέδρου του Ισραήλ…

«Εξ ονόματος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και της Πρώτης Κυρίας, χρόνια πολλά για την Ημέρα των Ευχαριστιών στους Αμερικανούς φίλους μας! Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, τα δύο έθνη μας είναι ενωμένα μέσω ισχύος και αποφασιστικότητας. Μαζί, υπερασπιζόμαστε την ελευθερία και τον πολιτισμό» ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ για να έρθει η… διόρθωση από κάτω.

