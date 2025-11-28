Γκάφα Νετανιάχου με την «πρώτη κυρία» – Τον εξέθεσε το… Grok

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε μία σοβαρή γκάφα και μάλιστα σε… παγκόσμια εμβέλεια, υπέπεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά… εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και από το Grok, το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης του twitter.
Ο Νετανιάχου θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά στους Αμερικανούς για την Ημέρα των Ευχαριστιών ωστόσο στην ανάρτηση του πρωθυπουργικού λογαριασμού, έγραψε εκ μέρους του ιδίου και της «πρώτης κυρίας», εννοώντας τη σύζυγό του.
Η ανάρτηση μπήκε στο twitter κι εκεί το Grok τον διόρθωσε, θυμίζοντάς του ότι τον τίτλο «πρώτη κυρία» δεν τον έχει η σύζυγός του, αλλά η σύζυγου προέδρου του Ισραήλ…
«Εξ ονόματος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και της Πρώτης Κυρίας, χρόνια πολλά για την Ημέρα των Ευχαριστιών στους Αμερικανούς φίλους μας! Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, τα δύο έθνη μας είναι ενωμένα μέσω ισχύος και αποφασιστικότητας. Μαζί, υπερασπιζόμαστε την ελευθερία και τον πολιτισμό» ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ για να έρθει η… διόρθωση από κάτω.
Διαβάστε επίσης:
«Αγάπες» Γερμανίας – Τουρκίας: Επιμένει το Βερολίνο για συμμετοχή της Άγκυρας στο SAFE
Πάπας Λέων και Βαρθολομαίος σε ιστορική συνάντηση στη Κωνσταντινούπολη – Ερώτημα αν θα συζητηθεί το κοινό Πάσχα
Στην Ινδία 4 και 5 Δεκεμβρίου ο Πούτιν, για εμπορικές συμφωνίες και ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.