Στους δρόμους την Κυριακή αγρότες και κτηνοτρόφοι – Η κυβέρνηση αδυνατεί να κατευνάσει την δυσαρέσκεια (Video)

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου θα στήσουν τα πρώτα του μπλόκα στις Εθνικές Οδούς της χώρας οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, κλιμακώνοντας τη διαμαρτυρία τους και τις πιέσεις προς την κυβέρνηση. Η απόφαση πάρθηκε από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στη συνεδρίαση που έγινε στη Λάρισα.

Ένα πρώτο μπλόκο θα αφορά στη Νίκαια της Λάρισας από τους ντόπιους αγρότες και κτηνοτρόφους παρουσία συναδέλφων τους από τη Μαγνησία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, μια σκέψη για τους αγρότες της Καρδίτσας ήταν να ακολουθήσουν κι αυτοί το κλείσιμο δρόμων στη Νίκαια, αλλά με δεδομένες τις οικονομικές δυσκολίες πολλών εκ των συμμετεχόντων στις κινητοποιήσεις, αποφασίστηκε να αποφευχθούν οι μετακινησείς και το μπλόκο να γίνει στον Ε-65 στις 13.00 το μεσημέρι της Κυριακής.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου προσυγκέντρωση των τρακτέρ απέναντι από την Περιφέρεια Γρεβενών. Η απόφαση πάρθηκε μετά από μαζική σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων των Γρεβενών, στο διοικητήριο των Γρεβενών την Τετάρτη 26 Νοέμβρη, ύστερα από κάλεσμα του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών.

«Μαζί με όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους σ’ όλη τη χώρα βγαίνουμε με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας το δικαίωμα μας να παράγουμε, να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να ζούμε από τη δουλειά μας. Αυτό το ζωτικό μας δικαίωμα μας το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ.

Έχουμε κοινά προβλήματα. Τη μεγάλη ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλους του λογαριασμούς που πληρώνουμε, τα απανωτά φορο- χαράτσια, τις συνεχώς αυξανόμενες δυσκολίες για τις σπουδές των παιδιών μας, για την υγεία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια στο χωριό και στην πόλη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Λάρισας.

«Ασπιρίνες τα μέτρα»

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, «οι προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είχα υποσχεθεί ενώ κάποιοι έχουν αποκλειστεί. 25% ψαλίδι δεν το λες λίγο. Κάποιοι δεν το πήραν επειδή δεν είχαν ελεγχθεί».

Ο ίδιος τόνισε ότι τα «μέτρα είναι ασπιρίνες που θα πάρουν οι αγρότες ενώ ο αγροτικός τομέας υποφέρει».

Όπως σημείωσε «η απόφαση είναι να μπουν τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό και να στηθούν μπλόκα, αυτοί που πρέπει να περάσουν θα περάσουν. Η αστυνομία θα περάσει σε αποκλεισμούς εμάς δεν είναι στόχος να εμποδίσουμε τον κόσμο. Αλλά ο κόσμος μας στηρίζει γιατί όταν εμείς πουλάμε φθηνά και οι πολίτες αγοράζουν ακριβά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα».

Μπλόκα στη Στερεά Ελλάδα, ετοιμάζονται στη Φθιώτιδα

Τα πρώτα τρακτέρ βρίσκονται ήδη από την Παρασκευή στον περιφερειακό του Ορχομενού κλείνοντας τον δρόμο προς Λιβαδειά. Οι αγρότες του νομού Φθιώτιδας ετοιμάζονται για τις 5 Δεκέμβρη όταν και σκοπεύουν να κατεβάσουν τα τρακτέρ στον χώρο της Έκθεσης Λαμίας. Την ίδια ημέρα, θα στηθεί μπλόκο με τη συμμετοχή και μελισσοκόμων στον δρόμο Χαλκίδας – Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ξεκινά μια δύσκολη περίοδος τόσο για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που βγαίνουν στους δρόμους λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όσο και για την κυβέρνηση που αδυνατεί να εκτονώσει την κατάσταση και να κατευνάσει την εις βάρος της δυσαρέσκεια.

