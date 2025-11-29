Χανιά: Συνελήφθη 37χρονος οδηγός έξω από σχολείο – Δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της σχολικής τροχονόμου

Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χανίων, 37χρονος ημεδαπός για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr την Πέμπτη το πρωί, η τροχονόμος σχολικού συγκροτήματος δημοτικού και δύο νηπιαγωγείων κατήγγειλε πατέρα μαθητή πως την αγνόησε επιδεικτικά την ώρα της πρωινής προσέλευσης με αποτέλεσμα ο 37χρονος να συλληφθεί χθες.

Ειδικότερα, προχθές (27.11.2025) το πρωί, ο ανωτέρω οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και τα σήματα σχολικού τροχονόμου, ο οποίος ρύθμιζε την κυκλοφορία έξω από Δημοτικό Σχολείο, προκαλώντας αναστάτωση και δυσχεραίνοντας την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 37χρονος οδηγός ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.

