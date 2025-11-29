search
29.11.2025 11:42

Χανιά: Συνελήφθη 37χρονος οδηγός έξω από σχολείο – Δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της σχολικής τροχονόμου

29.11.2025 11:42
sxoleio-new
αρχείου

Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χανίων, 37χρονος ημεδαπός για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr την Πέμπτη το πρωί, η τροχονόμος σχολικού συγκροτήματος δημοτικού και δύο νηπιαγωγείων κατήγγειλε πατέρα μαθητή πως την αγνόησε επιδεικτικά την ώρα της πρωινής προσέλευσης με αποτέλεσμα ο 37χρονος να συλληφθεί χθες.

Ειδικότερα, προχθές (27.11.2025) το πρωί, ο ανωτέρω οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και τα σήματα σχολικού τροχονόμου, ο οποίος ρύθμιζε την κυκλοφορία έξω από Δημοτικό Σχολείο, προκαλώντας αναστάτωση και δυσχεραίνοντας την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 37χρονος οδηγός ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.

