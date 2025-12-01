search
01.12.2025 16:28

Είπαν στη Λατινοπούλου ότι ταυτίζεται με την Κωνσταντοπούλου και άρχισε να σταυροκοπιέται

Τον σταυρό της έκανε η ευρωβουλεύτρια και πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, όταν της είπαν ότι ταυτίζεται με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ, δήλωσε ότι είναι υπέρ των αγροτών αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να ανέβει ποτέ σε τρακτέρ.

Ο Άκης Παυλόπουλος τη ρώτησε «Συντάσσεστε άρα με την κ. Κωνσταντοπούλου; Που λέει κάτω τα χέρια από τους αγρότες».

Η αντίδραση της Λατινοπούλου δεν ήταν καθόλου ψύχραιμη: άρχισε να στραυροκοπιέται και να χάνει τα λόγια της. «Ώπα, είπαμε να ξεκινήσουμε το μήνα με το δεξί. Η Κωνσταντοπούλου είναι απέναντι σε όλα αυτά που πρεσβεύουμε», σχολίασε.

Δείτε το επίμαχο απόσπασμα στα 8.00 λεπτά

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

