Είπαν στη Λατινοπούλου ότι ταυτίζεται με την Κωνσταντοπούλου και άρχισε να σταυροκοπιέται

Τον σταυρό της έκανε η ευρωβουλεύτρια και πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, όταν της είπαν ότι ταυτίζεται με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ, δήλωσε ότι είναι υπέρ των αγροτών αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να ανέβει ποτέ σε τρακτέρ.
Ο Άκης Παυλόπουλος τη ρώτησε «Συντάσσεστε άρα με την κ. Κωνσταντοπούλου; Που λέει κάτω τα χέρια από τους αγρότες».
Η αντίδραση της Λατινοπούλου δεν ήταν καθόλου ψύχραιμη: άρχισε να στραυροκοπιέται και να χάνει τα λόγια της. «Ώπα, είπαμε να ξεκινήσουμε το μήνα με το δεξί. Η Κωνσταντοπούλου είναι απέναντι σε όλα αυτά που πρεσβεύουμε», σχολίασε.
Δείτε το επίμαχο απόσπασμα στα 8.00 λεπτά
