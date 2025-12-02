Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – Άρης, διπλή Premier League, Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης, Coppa Italia με Λάτσιο – Μίλαν, Kύπελλο Betsson στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Πλούσια ποδοσφαιρική δράση από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, περιμένει τους συνδρομητές της Nova και αυτή την εβδομάδα μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 13η αγωνιστική και το «El Clasico» της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ – Άρης (7/12, 19:30) που θα μεταδοθεί στα κανάλια Novasports όπως και οι αγώνες AsterasAKTOR – Λεβαδειακός (7/12, 17:00) και Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (8/12, 18:00). Στα κανάλια CosmoteSportθα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός – ΟΦΗ (6/12, 17:00), Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά (6/12, 20:30), ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός (7/12, 17:30), ΑΕΚ – Ατρόμητος (7/12, 21:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «MondayFootballClub» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

HPremierLeague, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και διπλή αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Στην 14η αγωνιστική ξεχωρίζουν οι αγώνες Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι (2/12, 21:30), Νιουκάστλ – Τότεναμ (2/12, 22:15), Άρσεναλ – Μπρέντφορντ (3/12, 21:30), Λιντς – Τσέλσι (3/12, 22:15), Λίβερπουλ – Σάντερλαντ (3/12, 22:15) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ (4/12, 22:00). Για την 15η αγωνιστική το ενδιαφέρον στρέφεται στα παιχνίδια Άστον Βίλα – Άρσεναλ (6/12, 14:30), Μπόρνμουθ – Τσέλσι (6/12, 17:00), Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ (6/12, 17:00), Λιντς – Λίβερπουλ (6/12, 19:30) και Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (8/12, 22:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η συναρπαστικήLa Liga με το μοναδικό θέαμα στα κανάλια Novasports συνεχίζεται με την 15η αγωνιστική και τους αγώνες Μπέτις – Μπαρτσελόνα (6/12, 19:30), Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης (6/12, 22:00), Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα (7/12, 22:00) να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Νωρίτερα θα διεξαχθούν οι εξ’ αναβολής αγώνες για την 19η αγωνιστική Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 2/12, 22:00) και Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης (3/12, 22:00).

Η θεαματική γερμανική Bundesliga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports με την 13η αγωνιστική και το ενδιαφέρον στρέφεται στους αγώνες Στουτγκάρδη – Μπάγερν (6/12, 16:30), Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν (6/12, 16:30) και Ντόρτμουντ – Χοφενχάιμ (7/12, 18:30). Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Χερενφέιν-Άιντχοφεν (6/12, 17:30), Φορτούνα Σιτάρντ-Άγιαξ (6/12, 19:45) και Φέγενορντ-Τσβόλε (6/12, 22:00) για την 14η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Το Coppa Italia έχει φουλ δράση στα κανάλια Novasports με τους αγώνες για τη φάση των «16» και οι συνδρομητές θα απολαύσουν Γιουβέντους – Ουντινέζε (2/12, 22:00), Αταλάντα – Τζένοα (3/12, 16:00), Νάπολι – Κάλιαρι (3/12, 19:00), Ίντερ – Βενέτσια (3/12, 22:00), Μπολόνια – Πάρμα (4/12, 19:00) και Λάτσιο – Μίλαν (4/12, 22:00).

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα τις αναμετρήσεις Βόλος ΝΠΣ-Αιγάλεω (2/12, 19:00), Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός (3/12, 13:00), Μαρκό – Λεβαδειακός (3/12, 15:00), ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (3/12, 16:00), ΑΕΚ – ΟΦΗ (3/12, 17:30), Παναθηναϊκός – Κηφισιά (3/12, 19:30), Άρης – ΠΑΟΚ (3/12, 21:30), Ηρακλής – Παναιτωλικός (4/12, 17:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Παράλληλα για την 14η αγωνιστική της Serie A οι συνδρομητές θα απολαύσουν το ντέρμπι Νάπολι – Γιουβέντους (7/12, 21:45) καθώς και τους αγώνες Ίντερ – Κόμο (6/12, 19:00), Κάλιαρι – Ρόμα (7/12, 16:00) και Τορίνο – Μίλαν (8/12, 21:45).

Οι λάτρεις του ΝΒΑ θα έχουν τη δυνατότητα να δουν συναρπαστικές αναμετρήσεις από την άλλη άκρη του Ατλαντικού όπως Boston Celtics–New York Knicks (3/12, 03:00), Milwaukee Bucks–Detroit Pistons (4/12, 03:00), Philadelphia 76ers–Golden State Warriors (5/12, 02:00), Detroit Pistons–Milwaukee Buckς (7/12, 02:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

21:30 Premier League – 14η αγωνιστική: Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:30 Premier League: Μπόρνμουθ-Έβερτον Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

22:00 La Liga – 19η αγων. (αγ. εξ αναβολής): Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Coppa Italia – Φάση των «16»: Γιουβέντους-Ουντινέζε Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

22:15 Premier League: Νιουκάστλ-Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

16:00 Coppa Italia: Αταλάντα-Τζένοα Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

19:00 Coppa Italia: Νάπολι-Κάλιαρι Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:30 Premier League: Άρσεναλ-Μπρέντφορντ Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:30 Premier League: Μπράιτον-Άστον Βίλα Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:30 Premier League: Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 Premier League: Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Start σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 La Liga – 19η αγων. (αγ. εξ αναβολής): Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:00 Coppa Italia: Ίντερ-Βενέτσια Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

22:15 Premier League: Λιντς-Τσέλσι Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:15 Premier League: Λίβερπουλ-Σάντερλαντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

19:00 Coppa Italia: Μπολόνια-Πάρμα Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

21:00 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

22:00 Coppa Italia: Λάτσιο-Μίλαν Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

19:30 2.Bundesliga – 15η αγωνιστική: Φορτούνα Ντίσελντορφ-Σάλκε Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:30 Bundesliga – 13η αγωνιστική: Μάιντς-Γκλάντμπαχ Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 La Liga – 15η αγωνιστική: Οβιέδο-Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night #38 Novasports5

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League – 15η αγωνιστική: ‘Αστον Βίλα-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

15:00 La Liga: Βιγιαρεάλ-Χετάφε Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν Novasports6 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

16:30 Bundesliga: Κολωνία-Ζανκτ Πάουλι Novasportsextra2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ-Φράιμπουργκ Novasportsextra4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

17:00 Premier League: Μπόρνμουθ-Τσέλσι Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:00 Premier League: Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

17:00 Premier League: Νιουκάστλ-Μπέρνλι Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

17:00 Premier League: Τότεναμ-Μπρέντφορντ Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:15 La Liga: Αλαβές-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

17:30 Eredivisie – 15η αγωνιστική: Χερενφέιν-Άιντχοφεν Novasportsextra3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 La Liga: Μπέτις-Μπαρτσελόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 Bundesliga: Λειψία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:30 Premier League: Λιντς-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:45 Eredivisie: Φορτούνα Σιτάρντ-Άγιαξ Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

21:30 2.Bundesliga: Ντάρμσταντ-Καρλσρούη Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 La Liga: Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

22:00 Eredivisie: Φέγενορντ-Τσβόλε Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

14:30 2.Bundesliga: Χέρτα-Μαγδεμβούργο Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

15:00 La Liga: Έλτσε-Χιρόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

16:00 Premier League: Μπράιτον-Γουέστ Χαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:30 Bundesliga: Αμβούργο-Βέρντερ Βρέμης Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:00 Stoiximan Super League – 13η αγωνιστική: Asteras AKTOR-Λεβαδειακός Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Διονύση Στρούμπου

17:15 La Liga: Βαλένθια-Σεβίλλη Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α,’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Χοφενχάιμ Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

18:30 Premier League: Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:30 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Άρης Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα

19:30 La Liga: Εσπανιόλ-Βαγιεκάνο Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

19:30 La Liga 2 – 17η αγωνιστική: Λα Κορούνια-Καστεγιόν Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

22:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Stoiximan Super League: Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός Novasports Prime

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

21:30 La Liga 2: Μάλαγα-Ρεάλ Σαραγόσα Novasports Start

22:00 Premier League: Γουλβς–Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League

22:00 La Liga: Οσασούνα-Λεβάντε Novasports1

