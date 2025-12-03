Συναρπάζει η EuroLeague με Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια στο παρκέ του Novasports!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για μία ακόμη μοναδική μπασκετική παράσταση με την 14η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια.
Αρχικά οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχονται στο ΣΕΦ την πρωταθλήτρια Ευρώπης του Σάρας Γιασικεβίτσιους (4/12, 21:15), ενώ στη συνέχεια οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσουν στην έδρα τους την ισπανική Βαλένθια (5/12, 21:15).
Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης (4/12, 19:15), Ζάλγκιρις – Μακάμπι (4/12, 20:00), Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα (5/12, 21:00),
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Στο EuroCup με τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση, οι ομάδες επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση με τη διεξαγωγή της 9ης αγωνιστικής και τις αναμετρήσεις Άρης Betsson-Κλουζ Ναπόκα (4/12, 20:00) και Μπεσίκτας-Πανιώνιος Cosmorama Travel (5/12, 19:00). Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα για την 10η αγωνιστική οι φίλοι του μπάσκετ θα απολαύσουν τους αγώνες Νάινερς Κέμνιτς-Πανιώνιος (9/12, 20:00, NovasportsPrime) & Άρης Betsson-Βενέτσια (10/12, 20:00 NovasportsPrime), καθώς και τις αναμετρήσεις Μπεσίκτας-Λιετκαμπέλις (9/12, 19:00, Novasports5), Μπουργκ-Τρέντο (9/12, 20:30, Novasports4), Χάποελ Ιερουσαλήμ-Αμβούργο (9/12, 21:00, NovasportsStart), Μπουντούτσνοστ-Λόντον Λάιονς (10/12, 20:00, Novasports4), Ουλμ-Άνκαρα (10/12, 20:00, NovasportsStart), Μανρέσα-Τσεντεβίτα Ολίμπια (10/12, 21:45, Novasports5).
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου
19:15 EuroLeague – 14η αγωνιστική: Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
20:00 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
20:00 EuroCup – 9η αγωνιστική: Άρης Betsson-Κλουζ Ναπόκα Novasports4 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα
20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Μακάμπι Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
20:30 EuroLeague: Μονακό-Παρί Novasports2 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου
21:45 EuroLeague: Παρτίζαν-Μπάγερν Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
23:15 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου
19:00 EuroCup: Μπεσίκτας–Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
20:00 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια Νovasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή
21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ντουμπάι Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
23:15 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
