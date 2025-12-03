search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 15:51
03.12.2025 12:28

Συναρπάζει η EuroLeague με Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια στο παρκέ του Novasports!

03.12.2025 12:28
euroleague_nova
  • H κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ συνεχίζεται με την 14η αγωνιστική
  • Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους
  • Το EuroCup επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με την 9η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Άρης Betsson-Κλουζ Ναπόκα & Μπεσίκτας-Πανιώνιος Cosmorama Travel, ενώ την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνει Νάινερς Κέμνιτς-Πανιώνιος (9/12) & Άρης Betsson-Βενέτσια (10/12) για την 10η αγωνιστική

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για μία ακόμη μοναδική μπασκετική παράσταση με την 14η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια.

Αρχικά οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχονται στο ΣΕΦ την πρωταθλήτρια Ευρώπης του Σάρας Γιασικεβίτσιους (4/12, 21:15), ενώ στη συνέχεια οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσουν στην έδρα τους την ισπανική Βαλένθια (5/12, 21:15).

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης (4/12, 19:15), Ζάλγκιρις – Μακάμπι (4/12, 20:00), Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα (5/12, 21:00),  

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Στο EuroCup με τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση, οι ομάδες επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση με τη διεξαγωγή της 9ης αγωνιστικής και τις αναμετρήσεις Άρης Betsson-Κλουζ Ναπόκα (4/12, 20:00) και Μπεσίκτας-Πανιώνιος Cosmorama Travel (5/12, 19:00). Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα για την 10η αγωνιστική οι φίλοι του μπάσκετ θα απολαύσουν τους αγώνες Νάινερς Κέμνιτς-Πανιώνιος (9/12, 20:00, NovasportsPrime) & Άρης Betsson-Βενέτσια (10/12, 20:00 NovasportsPrime), καθώς και τις αναμετρήσεις Μπεσίκτας-Λιετκαμπέλις (9/12, 19:00, Novasports5), Μπουργκ-Τρέντο (9/12, 20:30, Novasports4), Χάποελ Ιερουσαλήμ-Αμβούργο (9/12, 21:00, NovasportsStart), Μπουντούτσνοστ-Λόντον Λάιονς (10/12, 20:00, Novasports4), Ουλμ-Άνκαρα (10/12, 20:00, NovasportsStart), Μανρέσα-Τσεντεβίτα Ολίμπια (10/12, 21:45, Novasports5).

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

19:15 EuroLeague – 14η αγωνιστική: Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:00 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 EuroCup – 9η αγωνιστική: Άρης Betsson-Κλουζ Ναπόκα Novasports4 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Μακάμπι Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:30 EuroLeague: Μονακό-Παρί Novasports2 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:45 EuroLeague: Παρτίζαν-Μπάγερν Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

23:15 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

19:00 EuroCup: ΜπεσίκταςΠανιώνιος Cosmorama Travel Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:00 Playmakers ΑΜέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια Νovasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ντουμπάι Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

23:15 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

