Βιβλίο: «Η Μαμά είναι Πορτοκαλί» από τη Βασιλική Στάμου

Το νέο της βιβλίο, «Η Μαμά είναι Πορτοκαλί – Η ζωή μέσα από τα μάτια ενός συναισθητικού μυαλού» παρουσιάζει η Βασιλική Στάμου, συντονίστρια Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας στη δομή ΚΛΙΜΑΚΑ.

Όπως περιγράφει η ίδια η συγγραφέας, είναι «ένα έργο που γεννήθηκε σαν ψίθυρος και μεγάλωσε μέσα από στιγμές προσωπικές, σκιές που επέμειναν και φως που εμφανίστηκε όταν δεν το περίμενα. Είναι μια ιστορία που κουβάλησα για καιρό, ώσπου βρήκε το θάρρος να γίνει χαρτί. Ένα αποτέλεσμα βιωμένης εμπειρίας και προσωπικής ματιάς στον κόσμο της ψυχικής υγείας και της συναισθησίας».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κυριάκος Κατσαδώρος (ψυχίατρος) και η Μέλια Κουρτίνα (αρχιτέκτων).

Την εκδήλωση συντονίζει η Χαρά Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου (κλινική ψυχολόγος).

Η παρουσίαση του βιβλίου από τις εκδόσεις «Πηγή», θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου στις 19.00, Omikron 2, Βουτάδων 42, Αθήνα (Κεραμεικός)

