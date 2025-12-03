search
Βιβλίο: «Η Μαμά είναι Πορτοκαλί» από τη Βασιλική Στάμου

03.12.2025 12:11
vasiliki-stamou-new

Το νέο της βιβλίο, «Η Μαμά είναι Πορτοκαλί – Η ζωή μέσα από τα μάτια ενός συναισθητικού μυαλού» παρουσιάζει η Βασιλική Στάμου, συντονίστρια Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας στη δομή ΚΛΙΜΑΚΑ.

Όπως περιγράφει η ίδια η συγγραφέας, είναι «ένα έργο που γεννήθηκε σαν ψίθυρος και μεγάλωσε μέσα από στιγμές προσωπικές, σκιές που επέμειναν και φως που εμφανίστηκε όταν δεν το περίμενα. Είναι μια ιστορία που κουβάλησα για καιρό, ώσπου βρήκε το θάρρος να γίνει χαρτί. Ένα αποτέλεσμα βιωμένης εμπειρίας και προσωπικής ματιάς στον κόσμο της ψυχικής υγείας και της συναισθησίας».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κυριάκος Κατσαδώρος (ψυχίατρος) και η Μέλια Κουρτίνα (αρχιτέκτων).

Την εκδήλωση συντονίζει η Χαρά Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου (κλινική ψυχολόγος).

Η παρουσίαση του βιβλίου από τις εκδόσεις «Πηγή», θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου στις 19.00, Omikron 2, Βουτάδων 42, Αθήνα (Κεραμεικός)

metro_0710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση στα βόρεια προάστια – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Γραμμής 3 του Μετρό

stomaxi-new
ΥΓΕΙΑ

Νέο στέλεχος του νοροϊού προκαλεί έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας φέτος τα Χριστούγεννα

psuxiko_ektelesi
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτέλεση τοπογράφου στο Ψυχικό: «Μου έκανα ψυχολογικό πόλεμο για να ομολογήσω», κατέθεσε ο «ωραίος Τζορτζ»

voreia-makedonia-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Στη φυλακή τρεις Έλληνες – Εντοπίστηκαν πάνω από 200 φυσίγγια στα οχήματά τους σε ελέγχους στα σύνορα

Untitled-design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Κοσμοσυρροή έξω από το «Παλλάς» για την «Ιθάκη» (Photos/Video)

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

