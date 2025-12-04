Tη συγχώνευση Eurobank – EurobankHoldings ενέκρινε η Γενική Συνέλευση και ανοίγει τον δρόμο υλοποίησης

Το «πράσινο φως» για την απορρόφηση της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών από την Eurobank άναψε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συνεδρίασε στις 3 Δεκεμβρίου 2025 με υβριδικό τρόπο. Στη διαδικασία συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 79,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, επιτυγχάνοντας ισχυρή απαρτία και συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της συγχώνευσης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, τους ισολογισμούς μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2024 και την τροποποιημένη διάταξη που προβλέπει την εισαγωγή των υφιστάμενων μετοχών της Eurobank στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μετά τη συγχώνευση και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, οι νέες μετοχές θα εισαχθούν επίσης προς διαπραγμάτευση, κατόπιν έγκρισης ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η απορρόφηση της Eurobank Holdings από την Eurobank βάσει των σχετικών διατάξεων των νόμων 4601/2019, 2515/1997 και 4548/2018, ενώ δόθηκαν εξουσιοδοτήσεις σε στελέχη της τράπεζας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

Η ψηφοφορία ανέδειξε ισχυρή στήριξη στο σχέδιο, με 2.890.358.689 ψήφους υπέρ, 95.291 κατά και 1.121.851 αποχές.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι:

9 Δεκεμβρίου 2025 : τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

: τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 12 Δεκεμβρίου 2025 : αναμένεται η ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης στο ΓΕΜΗ, μετά και την προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

: αναμένεται η ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης στο ΓΕΜΗ, μετά και την προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με την ολοκλήρωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα μειωθεί λόγω ακύρωσης των υφιστάμενων μετοχών της Holdings που θα καταστούν ίδιες μετοχές και θα αυξηθεί με την έκδοση 3.631.510.801 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,22.

15 Δεκεμβρίου 2025 : εκτιμώμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

: εκτιμώμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Δεκεμβρίου 2025: εκτιμώμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Με τη συγχώνευση, ο όμιλος Eurobank ολοκληρώνει ένα σημαντικό εταιρικό βήμα που απλοποιεί τη δομή του, ενισχύοντας τη λειτουργική και στρατηγική ευελιξία του ενόψει των επόμενων κινήσεων ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης:

Από τη ΔΕΗ το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο της αγοράς τον Δεκέμβριο

Η εξαγορά της ΝΙΚΑΣ από τον Όμιλο ΥΦΑΝΤΗΣ δημιουργεί ισχυρό όμιλο με διευρυμένο αποτύπωμα αγοράς

Π. Τζαννετάκης: Η Motor Oil ενισχύει ευελιξία και αντοχές μπροστά στις ανακατατάξεις του ενεργειακού τριλήμματος