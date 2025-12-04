Tη συγχώνευση Eurobank – EurobankHoldings ενέκρινε η Γενική Συνέλευση και ανοίγει τον δρόμο υλοποίησης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το «πράσινο φως» για την απορρόφηση της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών από την Eurobank άναψε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συνεδρίασε στις 3 Δεκεμβρίου 2025 με υβριδικό τρόπο. Στη διαδικασία συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 79,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, επιτυγχάνοντας ισχυρή απαρτία και συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της συγχώνευσης.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, τους ισολογισμούς μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2024 και την τροποποιημένη διάταξη που προβλέπει την εισαγωγή των υφιστάμενων μετοχών της Eurobank στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μετά τη συγχώνευση και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, οι νέες μετοχές θα εισαχθούν επίσης προς διαπραγμάτευση, κατόπιν έγκρισης ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Παράλληλα, εγκρίθηκε η απορρόφηση της Eurobank Holdings από την Eurobank βάσει των σχετικών διατάξεων των νόμων 4601/2019, 2515/1997 και 4548/2018, ενώ δόθηκαν εξουσιοδοτήσεις σε στελέχη της τράπεζας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.
Η ψηφοφορία ανέδειξε ισχυρή στήριξη στο σχέδιο, με 2.890.358.689 ψήφους υπέρ, 95.291 κατά και 1.121.851 αποχές.
Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα
Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι:
Με τη συγχώνευση, ο όμιλος Eurobank ολοκληρώνει ένα σημαντικό εταιρικό βήμα που απλοποιεί τη δομή του, ενισχύοντας τη λειτουργική και στρατηγική ευελιξία του ενόψει των επόμενων κινήσεων ανάπτυξης.
