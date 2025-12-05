Ο Στέλιος Κερασίδης στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ενα μοναδικό κονσέρτο παρουσιάζει ο ταλαντούχος πιανίστας Στέλιος Κερασίδης στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόκειται για το πρώτο solo recital μετά την αναχώρησή του για σπουδές στο περίφημο The Purcell School of Music του Λονδίνου και μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει τον χαρισματικό Ελληνα μουσικό και ένα από τα 100 κορυφαία ταλέντα στον κόσμο για το 2025.

Με ένα βιογραφικό που εντυπωσιάζει, με παγκόσμια βραβεία και εμφανίσεις από το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης ως το Royal Albert Hall του Λονδίνου, καθώς και μια ιστορική εμφάνιση στο Ηρώδειο, μόλις στα 8 του χρόνια ως ο νεότερος σολίστ στην ιστορία του θεάτρου, ο Στέλιος αποτελεί πρότυπο για τους νέους, τιμά τη χώρα μας και αποτελεί τον ιδανικό πρεσβευτή της στο εξωτερικό.

”Phenomenally gifted”, όπως τον χαρακτήρισε ο μέντοράς του και παγκοσμίου φήμης πιανίστας, Sergei Babayan, ο Στέλιος θα ταξιδέψει το ακροατήριό του από τη κλασική μουσική και τη τζαζ, μέχρι τις δικές του συνθέσεις, οι οποίες πλέον ακούγονται σε όλο το κόσμο.

Προπώληση στο mcf.gr/el/stelios-kerasidis-concert/