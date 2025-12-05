search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025
05.12.2025 15:21

Ο Στέλιος Κερασίδης στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

05.12.2025 15:21
Stelios Kerasidis (1920 x 1080 px Landscape)

Ενα μοναδικό κονσέρτο παρουσιάζει ο ταλαντούχος πιανίστας Στέλιος Κερασίδης στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόκειται για το πρώτο solo recital μετά την αναχώρησή του για σπουδές στο περίφημο The Purcell School of Music του Λονδίνου και μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει τον χαρισματικό Ελληνα μουσικό και ένα από τα 100 κορυφαία ταλέντα στον κόσμο για το 2025. 

Με ένα βιογραφικό που εντυπωσιάζει, με παγκόσμια βραβεία και εμφανίσεις από το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης ως το Royal Albert Hall του Λονδίνου, καθώς και μια ιστορική εμφάνιση στο Ηρώδειο, μόλις στα 8 του χρόνια ως ο νεότερος σολίστ στην ιστορία του θεάτρου, ο Στέλιος αποτελεί πρότυπο για τους νέους, τιμά τη χώρα μας και αποτελεί τον ιδανικό πρεσβευτή της στο εξωτερικό. 

 ”Phenomenally gifted”, όπως τον χαρακτήρισε ο μέντοράς του και παγκοσμίου φήμης πιανίστας, Sergei Babayan, ο Στέλιος θα ταξιδέψει το ακροατήριό του από τη κλασική μουσική και τη τζαζ, μέχρι τις δικές του συνθέσεις, οι οποίες πλέον ακούγονται σε όλο το κόσμο.

Προπώληση στο mcf.gr/el/stelios-kerasidis-concert/

agios_erotas
MEDIA

«Πέρασε» πρώτος σε τηλεθέαση την Πέμπτη (4/12) ο «Άγιος έρωτας»

6765673
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τελικά διάβασε ο Μητσοτάκης την «Ιθάκη» του Τσίπρα;

defea pyravloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ παίρνει η Ελλάδα – Έγκριση από τη Βουλή σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση

6765673-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Έρχεται Ανώτατο Συμβούλιο μέσα στο 2026

mitsotakis-pretenteris-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εξαιρετικές οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ – Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής - Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

androulakis-tsipras-kwnstandinopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στρατηγικό λάθος του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα και το σοκ από Κωνσταντινόπουλο

