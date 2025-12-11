search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 22:22
11.12.2025 21:35

Ο Αττίλας ’74 του Μιχάλη Κακογιάννη στο MoMA της Νέας Υόρκης – Σε δύο μοναδικές προβολές στις 30 Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου 2026

11.12.2025 21:35
Φ_543

Την πρώτη προβολή προλογίζει ο ιστορικός και συγγραφέας Mark Mazower

Σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία μοντέρνας τέχνης στον κόσμο, το MoMA της Νέας Υόρκης, θα πραγματοποιηθεί η παγκόσμια πρεμιέρα της πλήρως αποκατεστημένης κόπιας του ντοκιμαντέρ Αττίλας ‘74: Ο βιασμός της Κύπρου, σε Σενάριο- Σκηνοθεσία και Παραγωγή του Μιχάλη Κακογιάννη, 50 χρόνια μετά την πρώτη προβολή του.  

Σε σημερινή (11/12/2025) ανακοίνωση τού προγράμματος του 22ουTo Save and Project: The MoMA International Festival of Film Preservation αναφέρεται ότι οι προβολές του ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου και την Κυριακή,

 1η Φεβρουαρίου 2026.  Στην πρώτη προβολή, την ταινία  θα προλογίσει ο διεθνώς αναγνωρισμένος και καταξιωμένος ιστορικός και συγγραφέας Mark Mazower (The Greek Revolution: 1821 and the Making of Modern Europe), ο οποίος έχει γράψει και τον πρόλογο της ταινίας στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ στο  MoMA.org

Το ετήσιο φεστιβάλ κινηματογράφου αφιερωμένο στη διαφύλαξη και αποκατάσταση ταινιών, To Save and Project: The MoMA International Festival of Film Preservation, προβάλλει από το 2003 αποκατεστημένους κινηματογραφικούς θησαυρούς από σπουδαίους σκηνοθέτες, όπως οι Charlie Chaplin, Buster Keaton, Valerio Zurlini  και Yasujiro Ozu. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης επέλεξε να παρουσιάσει τον Αττίλα’74, το ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Κακογιάννη, που αποτελεί ίσως τη μοναδική ζωντανή καταγραφή του σπαραγμού της Κύπρου, αναδεικνύοντας θέματα παγκόσμιας συλλογικής μνήμης, με  σημαντικές και επίκαιρες πολιτικές προεκτάσεις στο σήμερα. 

Η πλήρης αποκατάσταση του ντοκιμαντέρ και η μετεγγραφή του σε μορφή DCP έγινε με την υποστήριξητης Faliro House Productions του Χρήστου B. Κωνσταντακόπουλου.

Καθοριστικός για το παγκόσμιο πολιτιστικό τοπίο, ο Μιχάλης Κακογιάννης είναι ο σκηνοθέτης πουεπανέφερε στο προσκήνιο την αρχαία ελληνική τραγωδία μέσα από ένα μαζικό μέσο, όπως  ο κινηματογράφοςΗ Ηλέκτρα του, που εκτός από την υποψηφιότητα για Οσκαρ καλύτερης ταινίας έχει λάβει εκατοντάδες διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ ανά τον κόσμο, εξακολουθεί να μνημονεύεται ως απαράμιλλη μεταφορά της αρχαίας τραγωδίας στον κινηματογράφο. Λίγο αργότερα ο εμβληματικός Ζορμπάς, που έχουν δει εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο,  εκτινάσσει τον τουρισμό στην Ελλάδα και γίνεται εικόνα και ήχος της χώρας μας στο εξωτερικό.

Μια δεκαετία αργότερα, ο Αττίλας ’74  γυρίζεται στο νησί κατά τη διάρκεια των δύο εισβολών της Τουρκίας και την επακόλουθη κατάληψη του βόρειου τμήματός του και παρουσιάζει σπάνιο υλικό από τους βομβαρδισμούς, συνεντεύξεις προσωπικοτήτων που έπαιξαν κομβικό ρόλο στις εξελίξεις, όπως ο Μακάριος και ο Νίκος Σαμψών, αλλά και απλών Κυπρίων που υπήρξαν θύματα των γεγονότων.

