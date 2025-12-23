search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025
23.12.2025

Πέννυ Ρόγκα στο PS Blog: «Υπήρξαν φίλοι μου που εξαφανίστηκαν όταν νόσησα με καρκίνο»

Ένας χρόνος έχει περάσει από την ημέρα που η Πέννυ Ρόγκα ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής της, εκείνη κόντρα στον καρκίνο. Έχοντας επιστρέψει πλέον στα γήπεδα, πιο χαμογελαστή από ποτέ, έμαθε να ζει την κάθε της στιγμή στο έπακρο και να δίνει αξία μόνο σε όσα έχουν πραγματική σημασία.

Η αγαπημένη αθλήτρια του Παναθηναϊκού Α.Ο. φιλοξένησε την κάμερα της εκπομπής Off The Record του PS Blog στον «Τάφο του Ινδού», στο μέρος όπου κατάλαβε ότι ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το βόλεϊ και μίλησε στη Μαρία Κουβέλη για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της.

Ανέτρεξε στην ημέρα που έμαθε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, περιέγραψε τις πρώτες της σκέψεις και τις δυσκολίες που κλήθηκε να ξεπεράσει, ενώ αποκάλυψε τι ήταν αυτό που της έδινε δύναμη για να συνεχίσει.

Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση της με τον Παναθηναϊκό, για την πρώτη επαφή που είχε με το βόλεϊ και για το πώς βίωσε την επιστροφή της στα γήπεδα.

Στην ενότητα “no filter”, αποκάλυψε ακόμη ποιο τραγούδι την αντιπροσωπεύει, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε όταν έμαθε ότι ξεπέρασε τον καρκίνο, ποια είναι η πιο περίεργη συνήθεια που έχει πριν τους αγώνες και ποιο είναι το πρώτο χρώμα που θα επέλεγε να χρησιμοποιήσει σε έναν λευκό καμβά, μιας και η ζωγραφική είναι ένα από τα αγαπημένα της χόμπι.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη στο παρακάτω βίντεο:

