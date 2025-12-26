Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Νέες «αναταράξεις» στη Λευκωσία και νέα μελέτη βιωσιμότητας του έργου

Πιέσεις εκ των έσω φαίνεται ότι δέχεται η Λευκωσία, προκειμένου να προχωρήσει το έργο του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, ένα έργο που, παρά τις προσπάθειες να «ξεκολλήσει», φαίνεται ότι παραμένει σε ένα ιδιότυπο λίμπο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Deutsche Welle, o πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, σύμμαχος της κυβέρνησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, ο οποίος είχε επικαλεστεί μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες το έργο δεν είναι βιώσιμο, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διγλωσσία και καλώντας τον Ν. Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίσει τη θέση της.

Ο Ν. Παπαδόπουλος επέστρεψε στη σκληρή γλώσσα μετά την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών δεν μπορεί να προχωρήσει στο ενεργειακό επίπεδο, εάν δεν προχωρήσει ο Great Sea Interconnector (η επίσημη ονομασία του κλαωδίου), και κατηγορώντας εκ νέου την κυπριακή κυβέρνηση για αντιφάσεις και αμφιταλαντεύσεις, ζητώντας να προχωρήσει με το έργο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, ο Ν. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι υπέρ του στρατηγικού στόχου που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και αποκάλυψε ότι αποφασίστηκε να εκπονηθεί νέα μελέτη βιωσιμότητας με στόχο την υλοποίηση του έργου, αναφέροντας, μάλιστα, ότι την νέα μελέτη εισηγήθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στην κοινή διακήρυξή τους μετά τις συνομιλίες στην Ιερουσαλήμ, Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης και Μπένιαμιν Νετανιάχου επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να προωθήσουν «κοινά ενεργειακά έργα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης φυσικού αερίου, των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και των πρωτοβουλιών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως σταθερή βάση συνεργασίας στην περιοχή, με βάση το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, και τον σεβασμό του δικαιώματος όλων των κρατών να ασκούν τα δικαιώματά τους στις αντίστοιχες ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα τους».

Στην ουσία, το παραπάνω απόσπασμα της διακήρυξης – εκτός από δέσμευση για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης – αποτελεί και μήνυμα προς την Τουρκία, η οποία έχει ξεκαθαρίσει ότι οιαδήποτε ενέργεια στην κατεύθυνση της εγκατάστασης του καλωδίου θα πρέπει να έχει την έγκρισή της (Αθήνα και Λευκωσία δεν ξεχνούν ότι τα ερευνητικά σκάφη έφυγαν άρον-άρον από την περιοχή της Κάσου, όταν η Άγκυρα έστειλε πολεμικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται η υφαλοκρηπίδα της).

Εν πάση περιπτώσει, δεχόμενη πιέσεις και από το εσωτερικό της η κυβέρνηση της Κύπρου, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής δηλώνει δεσμευμένη έναντι του έργου, με τον Ν. Χριστοδουλίδη να υπογραμμίζει ότι «η κάθε απόφαση που παίρνουμε έχει και κόστος για τον κυπριακό λαό και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα δεδομένα. Μία είναι η θέση της κυβέρνησης, θέλω να το ξεκαθαρίσω, ξεκάθαρα υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της ενεργειακής μας στρατηγικής». Ωστόσο, για την ώρα φαίνεται ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ λόγων και έργων…

