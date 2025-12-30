search
30.12.2025 08:28

Σίδνεϊ: «Μοναχικοί λύκοι» οι δράστες της επίθεσης, λένε οι αρχές

30.12.2025 08:28
astynomikos-australia-paralia

Οι δυο δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι κι ο ένας εξ αυτών, εν μέσω εβραϊκής εορτής, δεν πιστεύεται πως δέχθηκαν εξωτερική βοήθεια, ούτε πως ήταν ενταγμένοι σε τρομοκρατική οργάνωση, ανακοίνωσε σήμερα η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Αυστραλίας.

«Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να έδρασαν μόνα», δήλωσε στον Τύπο η Κρίσι Μπάρετ, η επίτροπος της αυστραλιανής ομοσπονδιακής αστυνομίας.

we bury the dead (1)
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Θάβουμε τους νεκρούς» – Θρίλερ με άρωμα οικολογίας

mitsotakis kapodistrias (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρέα τον γιο του στον «Καποδίστρια» του Σμαραγδή

donald_trump_new789
ΚΟΣΜΟΣ

Ο επικίνδυνος Ντόναλντ Τραμπ: Ανάμεσα στον δήθεν ειρηνοποιό και τον πολεμοχαρή εισβολέα

stavros petrakopoulos
MEDIA

Πέθανε ο σπουδαίος αθλητικογράφος Σταύρος Πετρακόπουλος

kapodistrias 44- new (1)
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Θα μπορούσε να σταθεί σε διεθνή κινηματογραφικά φόρουμ; Η τύχη του σε Όσκαρ, Κάννες, Βερολίνο

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

