Σίδνεϊ: «Μοναχικοί λύκοι» οι δράστες της επίθεσης, λένε οι αρχές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι δυο δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι κι ο ένας εξ αυτών, εν μέσω εβραϊκής εορτής, δεν πιστεύεται πως δέχθηκαν εξωτερική βοήθεια, ούτε πως ήταν ενταγμένοι σε τρομοκρατική οργάνωση, ανακοίνωσε σήμερα η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Αυστραλίας.
«Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να έδρασαν μόνα», δήλωσε στον Τύπο η Κρίσι Μπάρετ, η επίτροπος της αυστραλιανής ομοσπονδιακής αστυνομίας.
Διαβάστε επίσης:
Ναγίμπ Μπουκέλε: «Ο πιο κουλ δικτάτορας» και «κολλητός» του Τραμπ θέλει την εξουσία του Ελ Σαλβαδόρ για… πάντα (video)
Χαλέντα Ζία: Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές
Πρώτη χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Χτυπήσαμε προκυμαία διακίνησης ναρκωτικών» ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.