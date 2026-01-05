ΠΑΣΟΚ: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του Κώστα Σημίτη και εμπνεόμαστε από το έργο του»

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα (5/1) από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη με το ΠΑΣΟΚ να σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι «τιμάμε την παρακαταθήκη του και εμπνεόμαστε από το έργο του».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής:

«Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την απώλεια του Κώστα Σημίτη, του Πρωθυπουργού της ισχυρής Ελλάδας και των πραγματικών μεταρρυθμίσεων.

Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης. Με πυξίδα τις αρχές της υπευθυνότητας στη λήψη των αποφάσεων και της δυναμικής σύγκλισης με τις χώρες της ΕΕ. Τόλμησε συγκρούσεις για να σπάσουν οι παθογένειες.

Σήμερα που οι θεσμοί δέχονται πρωτοφανή επίθεση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το έργο του Κώστα Σημίτη για εμβάθυνση της δημοκρατίας, για ανεξάρτητες αρχές ελέγχου της εξουσίας και πραγματική λογοδοσία είναι επίκαιρο όσο ποτέ.

Τιμάμε την παρακαταθήκη του, εμπνεόμαστε από το έργο του και συνεχίζουμε τη μάχη απέναντι στη συντήρηση και τον διχασμό».

Διαβάστε επίσης:

Επίκαιρη ερώτηση Χαρίτση σε Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα – Συζήτηση στη Βουλή ζητά η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ανασχηματισμός 2026: Το σχέδιο Μητσοτάκη και τα πρόσωπα – Στοχεύσεις, παγίδες και φόβοι

Αγρότες, λαϊκές αγορές και ένστολοι: Μπροστά σε μέτωπο δυσαρέσκειας η κυβέρνηση – Έρχονται πρόστιμα για τα μπλόκα