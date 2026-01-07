Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής: Μπεν και Ίμο του Μαρκ Ρέιβενχιλ, σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

H πρώτη παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2026 φέρνει στην Ελλάδα το συναρπαστικό θεατρικό έργο Μπεν και Ίμο του σπουδαίου συγγραφέα Μαρκ Ρέιβενχιλ, μιας από τις πιο ριζοσπαστικές φωνές του βρετανικού θεάτρου. Το έργο «ζωντανεύει» την αληθινή ιστορία της παθιασμένης και συχνά ταραχώδους σχέσης δύο από τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα, του Μπέντζαμιν Μπρίττεν και της Ίμοτζεν Χολστ. Μια συγκινητική ιστορία δημιουργικής συνεργασίας και συναισθηματικής έντασης, η νέα φιλόδοξη παραγωγή του Μπεν και Ίμο, σε σκηνοθεσία και μετάφραση του Γιώργου Σκεύα, θα παρουσιαστεί στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ από τις 22 Ιανουαρίου και για δεκαπέντε παραστάσεις έως και τις 14 Φεβρουαρίου 2026. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν ο Άρης Μπαλής και η Αγγελική Παπαθεμελή.

Βρισκόμαστε στο 1952 και η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ πλησιάζει. Για να τιμηθεί το γεγονός, ο Μπέντζαμιν Μπρίττεν έχει εννέα μήνες για να συνθέσει μια νέα όπερα, την Γκλοριάνα, με θέμα την προκάτοχό της Ελισάβετ Α΄. Μέσα σε αυτό το αγχωτικό πλαίσιο, εισβάλλει στη ζωή του ένας ενθουσιώδης και γεμάτος ενέργεια άνθρωπος: η Ίμοτζεν Χολστ – κόρη του συνθέτη Γκούσταβ Χολστ και επίσης καταξιωμένη συνθέτρια και μουσικοπαιδαγωγός. Ο Μπεν την έχει καλέσει για να τον βοηθήσει στη σύνθεση της όπερας. Η ειλικρινής και πρακτική στάση της Ίμο γίνεται το ιδανικό αντίβαρο στον ευέξαπτο και ιδιότροπο Μπρίττεν. Αυτό που αρχίζει ως μια σχέση απλής επαγγελματικής υποστήριξης, μέσα από συγκρούσεις και διαφωνίες, μετατρέπεται σε έναν ισχυρό φιλικό και συνεργατικό δεσμό που όχι μόνο οδηγεί την όπερα Γκλοριάνα στην πρεμιέρα της αλλά διαρκεί για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Στο Μπεν και Ίμο, ο πολυγραφότατος Μαρκ Ρέιβενχιλ, ο οποίος καθιερώθηκε τη δεκαετία του ’90 με το προκλητικό Shopping and Fucking, πραγματοποιεί μια σημαντική δραματουργική στροφή προς τον καθαρό ψυχολογικό ρεαλισμό. Το έργο γράφτηκε κατόπιν ανάθεσης του ραδιοφωνικού σταθμού BBC3 το 2013, με αφορμή την επέτειο των εκατό χρόνων από τη γέννηση του Μπέντζαμιν Μπρίττεν, και παρουσιάστηκε αρχικά με μορφή επεισοδίων. Δέκα χρόνια αργότερα ο Ρέιβενχιλ αποφάσισε να το μεταφέρει στη σκηνή. Έτσι, το 2024 ανέβηκε από τον θίασο του Royal Shakespeare Company στο Swan Theatre και το 2025 στο Orange Tree του Λονδίνου. O Ρέιβενχιλ τοποθετεί τη δράση στο σπίτι του Μπρίττεν στο Ώλντμπρο το 1952 και καταγράφει τη σχέση μεταξύ του συνθέτη και της μουσικού Ίμοτζεν Χολστ βασισμένος στα ημερολόγιά της, αλλά και σε αρχειακό υλικό από το Ίδρυμα Τεχνών Μπρίττεν Πήαρς – το δεύτερο όνομα ανήκει στον τενόρο Πήτερ Πήαρς, επί χρόνια σύντροφο του Μπρίττεν, ο οποίος αναφέρεται συχνά στο έργο, ωστόσο δεν εμφανίζεται ποτέ. «Ένας καλλιτέχνης που τιμάται και μνημονεύεται και μια άλλη της οποίας η ζωή και το έργο έχουν σχεδόν ξεχαστεί. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας επανήλθα στην έρευνά μου και ξαναέχτισα το υλικό του Μπεν και Ίμο από το μηδέν για να δημιουργήσω ένα νέο έργο για το θέατρο. Σε αυτούς τους δύο πολύπλοκους και παθιασμένους χαρακτήρες και στην αφοσίωσή τους στην τέχνη τους βρήκα μεγάλη παρηγοριά κατά τη διάρκεια της απομόνωσής μου στην καραντίνα. Η ιστορία τους, νομίζω, συνεχίζει να θέτει καίρια ερωτήματα για το πώς φτιάχνουμε τέχνη σήμερα», σημειώνει ο Μαρκ Ρέιβενχιλ.

Η παράσταση εξετάζει την αλληλεπίδραση και συνεργασία αυτών των δύο μοναδικών καλλιτεχνών, οι οποίοι, αν και συνδέονται με ισχυρούς μουσικούς δεσμούς, βιώνουν παράλληλα την πίεση των προσωπικών τους διαφορών και των κοινωνικών συνθηκών της εποχής τους. Χώρος δράσης είναι το σπίτι του Μπρίττεν στην Ανατολική Αγγλία, με τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά του.

«Τι συμβαίνει όταν ένας δημιουργός αισθάνεται ότι ποτέ δεν είναι αρκετά καλός; Ποιο είναι το τίμημα μιας αποτυχίας στην πορεία ενός καλλιτέχνη; Μπορεί η σύγκρουση να ενισχύσει τη δημιουργικότητα; Η δραματουργία ακολουθεί τον ρυθμό ανάπτυξης ενός έργου μουσικής δωματίου. Οι φωνές των δύο ηθοποιών λειτουργούν αντιστικτικά, δημιουργώντας έναν αφηγηματικό ιστό που συμπλέει με τη μουσική και φωτίζει με συναρπαστικό τρόπο την έννοια της καλλιτεχνικής δημιουργίας», σημειώνει ο σκηνοθέτης Γιώργος Σκεύας, δημιουργός που διακρίνεται για τη στοχαστική ματιά και την ποιητική, εικαστική προσέγγιση των παραστάσεών του.

Την πρωτότυπη μουσική και τη μουσική επιμέλεια της παράστασης υπογράφει η Σήμη Τσιλαλή, το σκηνικό και τα κοστούμια ο Γιάννης Κατρανίτσας και τον σχεδιασμό φωτισμών ο Χρήστος Τζιόγκας.

Τον ρόλο τουΜπεν ερμηνεύει ο Άρης Μπαλής και της Ίμο η Αγγελική Παπαθεμελή.

Συμμετέχει η Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ (στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής), υπό τη διεύθυνση της Κωνσταντίνας Πιτσιάκου.



Θέατρο • Νέα παραγωγή • Πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

Μαρκ Ρέιβενχιλ

Μπεν και Ίμο

22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 Ιανουαρίου & 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Κείμενο: Μαρκ Ρέιβενχιλ

Σκηνοθεσία, μετάφραση: Γιώργος Σκεύας

Πρωτότυπη μουσική, μουσική επιμέλεια: Σήμη Τσιλαλή

Σκηνικό, κοστούμια: Γιάννης Κατρανίτσας

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Μπεν: Άρης Μπαλής

Ίμο: Αγγελική Παπαθεμελή

Συμμετέχει η Παιδική Χορωδία* της ΕΛΣ

* στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής

Διεύθυνση παιδικής χορωδίας: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Με αγγλικούς υπέρτιτλους

Η άδεια για την από σκηνής θεάτρου παρουσίαση του έργου χορηγήθηκε από την ελληνική εταιρεία THE ARTBASSADOR / Performing Arts Management: https://www.theartbassador.gr/el, για λογαριασμό του Συγγραφέα Mark Ravenhill και του Ατζέντη του UNITED AGENTS: https://www.unitedagents.co.uk.