ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

07.01.2026 14:25

Η μεγάλη αντεπίθεση: Πώς η Google επέστρεψε στην κορυφή της Τεχνητής Νοημοσύνης

07.01.2026 14:25
gemini-chatgpt


Η κυριαρχία της OpenAI και του ChatGPT στον τομέα των chatbots φαινόταν κάποτε αδιαμφισβήτητη, όμως το 2025 αποδείχθηκε το έτος της μεγάλης ανατροπής.

Με μια στρατηγική που συνδύασε την επιστημονική υπεροχή δεκαετιών με την τεράστια οικονομική της ισχύ, η Google κατάφερε όχι μόνο να κλείσει την ψαλίδα, αλλά και να προσπεράσει τον ανταγωνισμό.

Η απρόσμενη επιτυχία του «Nano Banana»

Η αντεπίθεση ξεκίνησε αθόρυβα τις πρώτες πρωινές ώρες ενός Αυγούστου, όταν ένα νέο εργαλείο δημιουργίας εικόνων — με το ανεπίσημο όνομα «Nano Banana» — ανέβηκε σε πλατφόρμες αξιολόγησης.

Η δημιουργός του, Naina Raisinghani, γνωστή για τα ξενύχτια της στο εργαστήριο, του έδωσε αυτό το όνομα στις 2:30 τα ξημερώματα, συνδυάζοντας δύο υποκοριστικά φίλων της.

Η ταχύτητα και η ποιότητά του προκάλεσαν αμέσως αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία χρήσης.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, η εφαρμογή Gemini είχε γίνει η πλέον περιζήτητη στο App Store της Apple, ενώ η κυκλοφορία του Gemini 3 τον Νοέμβριο σφράγισε την πρωτοκαθεδρία της Google, ξεπερνώντας το ChatGPT σε σχεδόν κάθε τεχνική μέτρηση.

Το εσωτερικό «σοκ» και η αναδιοργάνωση

Η πορεία προς την κορυφή δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Όταν το ChatGPT πρωτοεμφανίστηκε, επικράτησε «Code Red» στα γραφεία της Google. Πολλοί ερευνητές ένιωθαν απογοητευμένοι που η εταιρεία τους, αν και είχε εφεύρει την τεχνολογία που στηρίζει τα σημερινά μοντέλα, είχε μείνει πίσω λόγω υπερβολικής προσοχής.

Αυτό το σοκ οδήγησε σε ριζικές αλλαγές. Ο Sundar Pichai προχώρησε στη συγχώνευση των τμημάτων DeepMind και Google Brain, ενώ ο συνιδρυτής Sergey Brin επέστρεψε ενεργά στα καθήκοντά του, συμμετέχοντας ακόμα και στον προγραμματισμό.

Η Google δαπάνησε το αστρονομικό ποσό των 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να φέρει πίσω κορυφαία μυαλά όπως ο Noam Shazeer, στέλνοντας το μήνυμα ότι θα κάνει τα πάντα για να νικήσει.

Το κρυφό όπλο του hardware

Ο καθοριστικός παράγοντας της νίκης, ωστόσο, ήταν το hardware. Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της που εξαρτώνται από την Nvidia, η Google σχεδίασε τα δικά της τσιπ, τα TPUs.

Το νέο τσιπ Ironwood μείωσε δραματικά το κόστος λειτουργίας της AI.

Η ισχύς της Google στο hardware είναι πλέον τέτοια, που ακόμη και η Meta βρίσκεται σε συζητήσεις για να αγοράσει τσιπ από αυτήν, μια είδηση που προκάλεσε πτώση στις μετοχές των παραδοσιακών κατασκευαστών τσιπ.

Το Project Magi

Παράλληλα, άρχισε το Project Magi, μια προσπάθειας να αναμορφωθεί η μηχανή αναζήτησης χωρίς να χαθούν τα δισεκατομμύρια των διαφημιστικών εσόδων. Το «AI Mode» που προέκυψε επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν σύνθετες ερωτήσεις και να λαμβάνουν ολοκληρωμένες απαντήσεις σε μορφή διαλόγου, διατηρώντας την ταχύτητα και την ακρίβεια που χαρακτηρίζει την Google εδώ και δεκαετίες.

Το μονοπώλιο και οι νομικές προκλήσεις

Ακόμη και οι νομικές προκλήσεις λειτούργησαν υπέρ της. Παρά την αρχική καταδίκη για μονοπώλιο στη συμφωνία με την Apple, οι δικηγόροι της Google έπεισαν τη δικαιοσύνη ότι η άνοδος των AI chatbots έχει δημιουργήσει ένα εντελώς νέο και ανταγωνιστικό τοπίο, επιτρέποντας στην εταιρεία να αποφύγει τα χειρότερα μέτρα.

Με περισσότερους από 650 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στο Gemini, η Google απέδειξε ότι, παρά το μέγεθός της, μπορεί να κινηθεί με την ταχύτητα μιας startup, διαθέτοντας ταυτόχρονα τους πόρους ενός παγκόσμιου κολοσσού που αρνείται να παραδώσει το στέμμα του.

(Με στοιχεία από Wall Street Journal)

1 / 3