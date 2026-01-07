SBIFF: Οι Sean Penn, Leonardo Di Caprio και Benicio Del Toro βραβεύονται στο Φεστιβάλ της Santa Barbara

Τρεις κορυφαίοι αστέρες της μεγάλης οθόνης, ο Σον Πεν (Sean Penn), ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo DiCaprio) και ο Μπενίσιο ντελ Τόρο (Benicio Del Toro), πρόκειται να τιμηθούν από κοινού με το Βραβείο Hammond Cinema Vanguard, στο πλαίσιο του 41ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF), τον επόμενο μήνα.

Η βράβευση έρχεται ως αναγνώριση της ερμηνείας τους στην ταινία «One Battle After Another», η οποία αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής κούρσας των βραβείων. Το φιλμ φέρει την υπογραφή του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson), ο οποίος ανέλαβε το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι το Βραβείο μετονομάστηκε πρόσφατα προς τιμήν των Πιτ και Μάντελιν Χάμοντ (Pete-Madelyn Hammond), οι οποίοι υπήρξαν επί σειρά ετών στενοί συνεργάτες και υποστηρικτές του Φεστιβάλ.

Ο Πιτ Χάμοντ θα βραβεύσει τους τρεις ηθοποιούς, οι οποίοι συμπρωταγωνιστούν με τους Ρετζίνα Χολ (Regina Hall), Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor) και Τσέις Ινφίνιτι (Chase Infiniti). Οι καθηλωτικές ερμηνείες τους, ως Συνταγματάρχης Steven J. Lockjaw (Πεν), Bob (Ντι Κάπριο) και Sensei Sergio St. Carlos (Ντελ Τόρο), έχουν εκτοξεύσει το φιλμ στην κορυφή των συζητήσεων για τα φετινά βραβεία.

Το «One Battle After Another» κυριαρχεί στις υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών με συνολικά εννέα συμμετοχές, ενώ πριν από λίγες ημέρες απέσπασε τρία Βραβεία Critics Choice, ανάμεσα στα οποία και της Καλύτερης Ταινίας.

«Πρόκειται μακράν για την πιο συναρπαστική απονομή στην ιστορία του SBIFF», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ρότζερ Ντάρλινγκ (Roger Durling). «Αυτοί οι τρεις καλλιτέχνες μάς έχουν χαρίσει, ο καθένας ξεχωριστά, υποδειγματικές και αξέχαστες ερμηνείες, ενώ μαζί δημιούργησαν μία από τις κορυφαίες ταινίες, το “One Battle After Another”. Ας το γιορτάσουμε», συμπλήρωσε.

Το Βραβείο Cinema Vanguard τιμά ηθοποιούς που έχουν χαράξει τη δική τους πορεία, αναλαμβάνοντας καλλιτεχνικά ρίσκα και προσφέροντας μία σημαντική και μοναδική συμβολή στην τέχνη του κινηματογράφου.

Στο παρελθόν έχουν τιμηθεί, μεταξύ άλλων, οι Άντριεν Μπρόντι (Adrian Brody) και Γκάι Πιρς (Guy Pearce), Πολ Τζιαμάτι (Paul Giamatti), Κάρεϊ Μάλιγκαν (Carey Mulligan), Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell) και Μπρένταν Γκλίσον (Brendan Gleeson), Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (Benedict Cumberbatch) και Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman).

Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 14 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Deadline.

