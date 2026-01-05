Critics Choice Awards 2026: Κυρίαρχο το «One Battle After Another» – Όλοι οι νικητές της βραδιάς (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η απονομή των 31ων Critics Choice Awards πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (4/1), στο Λος Άντζελες, ανοίγοντας επισήμως την αυλαία της φετινής awards season.
Τα βραβεία, τα οποία απονέμονται από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης των ΗΠΑ, θεωρούνται εδώ και χρόνια από τους πιο αξιόπιστους «προάγγελους» των Όσκαρ και των Emmy.
Τα Critics Choice Awards ξεκίνησαν το 1995 και στόχο έχουν να τιμήσουν τις καλύτερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές της χρονιάς, όπως αυτές αξιολογούνται από επαγγελματίες κριτικούς.
Κυρίαρχο της βραδιάς αναδείχθηκε το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, το οποίο απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας, επιβεβαιώνοντας τη θερμή υποδοχή που έχει λάβει από τους κριτικούς.
@officialcriticschoice Leonardo DiCaprio and Chase Infiniti are all smiles at the Critics Choice Awards! ✨ Both are nominated for their roles in One Battle After Another. #CriticsChoiceAwards #leonardodicaprio #chaseinfiniti #onebattleafteranother ♬ original sound – Critics Choice Awards
Στον τομέα της ανδρικής ερμηνείας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για το «Marty Supreme», με την Τζέσι Μπάκλεϊ να κατακτά το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet».
@officialcriticschoice Kylie’s reaction 🥹 #criticschoiceawards @Milagro Tequila ♬ original sound – Critics Choice Awards
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η νίκη της Amy Madigan στον Β’ Γυναικείο Ρόλο για το «Weapons», όπως και του Jacob Elordi στον Β’ Ανδρικό Ρόλο για το «Frankenstein».
Jacob Elordi and Amy Madigan are the Best Supporting Actor/Actress winners at the 2026 Critics Choice Awards. pic.twitter.com/gjP140LXB4— Film Updates (@FilmUpdates) January 5, 2026
Αναφορικά με το τηλεοπτικό κομμάτι, η σειρά «The Pitt» αναδείχθηκε Καλύτερη Δραματική Σειρά, ενώ η Rhea Seehorn κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για το «Pluribus», μια σειρά που έχει, άλλωτσε, σαρώσει σε προβολές και κριτικές.
@e_entertainment The incomparable Jean Smart! #CriticsChoice #LiveFromE #AwardsSeason ♬ original sound – E! Entertainment
Η Jean Smart κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το «Hacks», ενώ η κωμική σειρά «The Studio» του Seth Rogen απέσπασε συνολικά τρία βραβεία.
Jacob Elordi wins Best Supporting Actor for "Frankenstein" at the #CriticsChoiceAwards.— Variety (@Variety) January 5, 2026
"Bloody hell. I really didn’t plan for this…. Guillermo del Toro, I love you. We all love you. You made my dreams when I was 11."https://t.co/6nmxG1f4rJ pic.twitter.com/hxmhTUHZQE
Στις στιγμές της βραδιάς που ξεχώρισαν, περιλαμβάνεται Μέσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν τη λαμπερή βραδιά, ήταν η αντίδραση της Κάιλι Τζένερ κατά τη βράβευση του συντρόφου της, Τιμοτέ Σαλαμέ και η συγκίνησή της από την αφιέρωσή του σε εκείνη που ψιθύρισε «σ’ αγαπώ» κατακτώντας μία από τις viral στιγμές των βραβείων.
@officialcriticschoice Timothée Chalamet capping off his Critics Choice Best Actor speech by thanking his muse: Kylie Jenner 🥰 I’m literally melting 🫠 #criticschoiceawards #timotheechalamet #kyliejenner #martysupreme ♬ original sound – Critics Choice Awards
Ακόμα μια ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν και η βράβευση του Owen Cooper για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Limited Series για το Adolescence, με τον ηθοποιό να συγκινεί κοινό και κριτικούς με την ειλικρίνεια και τη σεμνότητα της εμφάνισής του στη σκηνή.
@mckenoughz #MckennaGrace and #OwenCooper Presenting Best Animated Feature at the #CriticsChoiceAwards @mckenna grace 🙂 ♬ original sound – 🩶
Ιδιαίτερα θερμή ήταν και η αντίδραση στην απονομή του βραβείου Καλύτερου Τραγουδιού στο KPop Demon Hunters για το κομμάτι «Golden», με τους δημιουργούς να ανεβαίνουν στη σκηνή εμφανώς συγκινημένοι. Η νίκη τους αποτέλεσε μία από τις πιο πανηγυρικές στιγμές της βραδιάς, αποσπώντας δυνατό χειροκρότημα και αμέτρητα σχόλια στα social media.
KPop Demon Hunters wins Best Song (“Golden”) and Best Animated Feature at the #CriticsChoice Awards pic.twitter.com/ohCnRsMSC4— The Hollywood Reporter (@THR) January 5, 2026
Το γεγονός ότι το Wicked: For Good και η Αριάνα Γκράντε δεν διακρίθηκαν, παρά την έντονη παρουσία τους στις υποψηφιότητες, αποτέλεσαν σημεία της βραδιάς που σχολιάστηκαν ιδιαιτέρως.
Ariana Grande ('Wicked: For Good') on the 2026 #CriticsChoiceAwards red carpet pic.twitter.com/vTLyTJKLXd— VANITY FAIR (@VanityFair) January 4, 2026
