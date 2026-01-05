Critics Choice Awards 2026: Κυρίαρχο το «One Battle After Another» – Όλοι οι νικητές της βραδιάς (Videos)

Η απονομή των 31ων Critics Choice Awards πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (4/1), στο Λος Άντζελες, ανοίγοντας επισήμως την αυλαία της φετινής awards season.

Τα βραβεία, τα οποία απονέμονται από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης των ΗΠΑ, θεωρούνται εδώ και χρόνια από τους πιο αξιόπιστους «προάγγελους» των Όσκαρ και των Emmy.

Τα Critics Choice Awards ξεκίνησαν το 1995 και στόχο έχουν να τιμήσουν τις καλύτερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές της χρονιάς, όπως αυτές αξιολογούνται από επαγγελματίες κριτικούς.

Κυρίαρχο το «One Battle After Another»

Κυρίαρχο της βραδιάς αναδείχθηκε το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, το οποίο απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας, επιβεβαιώνοντας τη θερμή υποδοχή που έχει λάβει από τους κριτικούς.

Στον τομέα της ανδρικής ερμηνείας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για το «Marty Supreme», με την Τζέσι Μπάκλεϊ να κατακτά το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η νίκη της Amy Madigan στον Β’ Γυναικείο Ρόλο για το «Weapons», όπως και του Jacob Elordi στον Β’ Ανδρικό Ρόλο για το «Frankenstein».

Jacob Elordi and Amy Madigan are the Best Supporting Actor/Actress winners at the 2026 Critics Choice Awards. pic.twitter.com/gjP140LXB4 — Film Updates (@FilmUpdates) January 5, 2026

Δυναμικό και το τηλεοπτικό κομμάτι

Αναφορικά με το τηλεοπτικό κομμάτι, η σειρά «The Pitt» αναδείχθηκε Καλύτερη Δραματική Σειρά, ενώ η Rhea Seehorn κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για το «Pluribus», μια σειρά που έχει, άλλωτσε, σαρώσει σε προβολές και κριτικές.

Η Jean Smart κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το «Hacks», ενώ η κωμική σειρά «The Studio» του Seth Rogen απέσπασε συνολικά τρία βραβεία.

Jacob Elordi wins Best Supporting Actor for "Frankenstein" at the #CriticsChoiceAwards.



"Bloody hell. I really didn’t plan for this…. Guillermo del Toro, I love you. We all love you. You made my dreams when I was 11."https://t.co/6nmxG1f4rJ pic.twitter.com/hxmhTUHZQE — Variety (@Variety) January 5, 2026

Οι στιγμές που ξεχώρισαν

Στις στιγμές της βραδιάς που ξεχώρισαν, περιλαμβάνεται Μέσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν τη λαμπερή βραδιά, ήταν η αντίδραση της Κάιλι Τζένερ κατά τη βράβευση του συντρόφου της, Τιμοτέ Σαλαμέ και η συγκίνησή της από την αφιέρωσή του σε εκείνη που ψιθύρισε «σ’ αγαπώ» κατακτώντας μία από τις viral στιγμές των βραβείων.

Ακόμα μια ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν και η βράβευση του Owen Cooper για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Limited Series για το Adolescence, με τον ηθοποιό να συγκινεί κοινό και κριτικούς με την ειλικρίνεια και τη σεμνότητα της εμφάνισής του στη σκηνή.

Ιδιαίτερα θερμή ήταν και η αντίδραση στην απονομή του βραβείου Καλύτερου Τραγουδιού στο KPop Demon Hunters για το κομμάτι «Golden», με τους δημιουργούς να ανεβαίνουν στη σκηνή εμφανώς συγκινημένοι. Η νίκη τους αποτέλεσε μία από τις πιο πανηγυρικές στιγμές της βραδιάς, αποσπώντας δυνατό χειροκρότημα και αμέτρητα σχόλια στα social media.

KPop Demon Hunters wins Best Song (“Golden”) and Best Animated Feature at the #CriticsChoice Awards pic.twitter.com/ohCnRsMSC4 — The Hollywood Reporter (@THR) January 5, 2026

Το γεγονός ότι το Wicked: For Good και η Αριάνα Γκράντε δεν διακρίθηκαν, παρά την έντονη παρουσία τους στις υποψηφιότητες, αποτέλεσαν σημεία της βραδιάς που σχολιάστηκαν ιδιαιτέρως.

Ariana Grande ('Wicked: For Good') on the 2026 #CriticsChoiceAwards red carpet pic.twitter.com/vTLyTJKLXd — VANITY FAIR (@VanityFair) January 4, 2026

Όλοι οι νικητές των Critics Choice Awards 2026

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία: One Battle After Another

One Battle After Another Α’ Ανδρικός Ρόλος: Timothée Chalamet – Marty Supreme

Timothée Chalamet – Marty Supreme Α’ Γυναικείος Ρόλος: Jessie Buckley – Hamnet

Jessie Buckley – Hamnet Β’ Ανδρικός Ρόλος: Jacob Elordi – Frankenstein

Jacob Elordi – Frankenstein Β’ Γυναικείος Ρόλος: Amy Madigan – Weapons

Amy Madigan – Weapons Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another Ξενόγλωσση Ταινία: The Secret Agent

The Secret Agent Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: Ryan Coogler – Sinners

Ryan Coogler – Sinners Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another Μουσική (Score): Ludwig Göransson – Sinners

Ludwig Göransson – Sinners Καλύτερη Ταινία για Τηλεόραση: Bridget Jones: Mad About the Boy

Bridget Jones: Mad About the Boy Καλύτερη Animated Ταινία: KPop Demon Hunters

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt

The Pitt Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Noah Wyle – The Pitt

Noah Wyle – The Pitt Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Rhea Seehorn – Pluribus

Rhea Seehorn – Pluribus Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio

The Studio Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Seth Rogen – The Studio

Seth Rogen – The Studio Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Jean Smart – Hacks

Jean Smart – Hacks Καλύτερη Limited Series: Adolescence

Adolescence Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Limited Series: Stephen Graham – Adolescence

Stephen Graham – Adolescence Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Limited Series: Sarah Snook – All Her Fault

Sarah Snook – All Her Fault Καλύτερη Animated Series: South Park

South Park Καλύτερο Talk Show: Jimmy Kimmel Live!

