search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 14:23
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 12:51

Critics Choice Awards 2026: Κυρίαρχο το «One Battle After Another» – Όλοι οι νικητές της βραδιάς (Videos)

05.01.2026 12:51
Critics Choice Awards-new

Η απονομή των 31ων Critics Choice Awards πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (4/1), στο Λος Άντζελες, ανοίγοντας επισήμως την αυλαία της φετινής awards season.

Τα βραβεία, τα οποία απονέμονται από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης των ΗΠΑ, θεωρούνται εδώ και χρόνια από τους πιο αξιόπιστους «προάγγελους» των Όσκαρ και των Emmy.

Τα Critics Choice Awards ξεκίνησαν το 1995 και στόχο έχουν να τιμήσουν τις καλύτερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές της χρονιάς, όπως αυτές αξιολογούνται από επαγγελματίες κριτικούς.

Κυρίαρχο το «One Battle After Another»

Κυρίαρχο της βραδιάς αναδείχθηκε το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, το οποίο απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας, επιβεβαιώνοντας τη θερμή υποδοχή που έχει λάβει από τους κριτικούς.

@officialcriticschoice Leonardo DiCaprio and Chase Infiniti are all smiles at the Critics Choice Awards! ✨ Both are nominated for their roles in One Battle After Another. #CriticsChoiceAwards #leonardodicaprio #chaseinfiniti #onebattleafteranother ♬ original sound – Critics Choice Awards

Στον τομέα της ανδρικής ερμηνείας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για το «Marty Supreme», με την Τζέσι Μπάκλεϊ να κατακτά το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet».

@officialcriticschoice Kylie’s reaction 🥹 #criticschoiceawards @Milagro Tequila ♬ original sound – Critics Choice Awards

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η νίκη της Amy Madigan στον Β’ Γυναικείο Ρόλο για το «Weapons», όπως και του Jacob Elordi στον Β’ Ανδρικό Ρόλο για το «Frankenstein».

Δυναμικό και το τηλεοπτικό κομμάτι

Αναφορικά με το τηλεοπτικό κομμάτι, η σειρά «The Pitt» αναδείχθηκε Καλύτερη Δραματική Σειρά, ενώ η Rhea Seehorn κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για το «Pluribus», μια σειρά που έχει, άλλωτσε, σαρώσει σε προβολές και κριτικές.

@e_entertainment The incomparable Jean Smart! #CriticsChoice #LiveFromE #AwardsSeason ♬ original sound – E! Entertainment

Η Jean Smart κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το «Hacks», ενώ η κωμική σειρά «The Studio» του Seth Rogen απέσπασε συνολικά τρία βραβεία.

Οι στιγμές που ξεχώρισαν

Στις στιγμές της βραδιάς που ξεχώρισαν, περιλαμβάνεται Μέσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν τη λαμπερή βραδιά, ήταν η αντίδραση της Κάιλι Τζένερ κατά τη βράβευση του συντρόφου της, Τιμοτέ Σαλαμέ και η συγκίνησή της από την αφιέρωσή του σε εκείνη που ψιθύρισε «σ’ αγαπώ» κατακτώντας μία από τις viral στιγμές των βραβείων.

@officialcriticschoice Timothée Chalamet capping off his Critics Choice Best Actor speech by thanking his muse: Kylie Jenner 🥰 I’m literally melting 🫠 #criticschoiceawards #timotheechalamet #kyliejenner #martysupreme ♬ original sound – Critics Choice Awards

Ακόμα μια ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν και η βράβευση του Owen Cooper για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Limited Series για το Adolescence, με τον ηθοποιό να συγκινεί κοινό και κριτικούς με την ειλικρίνεια και τη σεμνότητα της εμφάνισής του στη σκηνή.

@mckenoughz #MckennaGrace and #OwenCooper Presenting Best Animated Feature at the #CriticsChoiceAwards @mckenna grace 🙂 ♬ original sound – 🩶

Ιδιαίτερα θερμή ήταν και η αντίδραση στην απονομή του βραβείου Καλύτερου Τραγουδιού στο KPop Demon Hunters για το κομμάτι «Golden», με τους δημιουργούς να ανεβαίνουν στη σκηνή εμφανώς συγκινημένοι. Η νίκη τους αποτέλεσε μία από τις πιο πανηγυρικές στιγμές της βραδιάς, αποσπώντας δυνατό χειροκρότημα και αμέτρητα σχόλια στα social media.

Το γεγονός ότι το Wicked: For Good και η Αριάνα Γκράντε δεν διακρίθηκαν, παρά την έντονη παρουσία τους στις υποψηφιότητες, αποτέλεσαν σημεία της βραδιάς που σχολιάστηκαν ιδιαιτέρως.

Όλοι οι νικητές των Critics Choice Awards 2026

Κινηματογράφος

  • Καλύτερη Ταινία: One Battle After Another
  • Α’ Ανδρικός Ρόλος: Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Α’ Γυναικείος Ρόλος: Jessie Buckley – Hamnet
  • Β’ Ανδρικός Ρόλος: Jacob Elordi – Frankenstein
  • Β’ Γυναικείος Ρόλος: Amy Madigan – Weapons
  • Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Ξενόγλωσση Ταινία: The Secret Agent
  • Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: Ryan Coogler – Sinners
  • Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Μουσική (Score): Ludwig Göransson – Sinners
  • Καλύτερη Ταινία για Τηλεόραση: Bridget Jones: Mad About the Boy
  • Καλύτερη Animated Ταινία: KPop Demon Hunters

Τηλεόραση

  • Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt
  • Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Noah Wyle – The Pitt
  • Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Rhea Seehorn – Pluribus
  • Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio
  • Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Seth Rogen – The Studio
  • Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Jean Smart – Hacks
  • Καλύτερη Limited Series: Adolescence
  • Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Limited Series: Stephen Graham – Adolescence
  • Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Limited Series: Sarah Snook – All Her Fault
  • Καλύτερη Animated Series: South Park
  • Καλύτερο Talk Show: Jimmy Kimmel Live!

Διαβάστε επίσης:

Άνταμ Σάντλερ: Συγκίνηση και αυτοσαρκασμός κατά τη βράβευσή του στο Παλμ Σπρινγκς

Το «Avatar: Fire and Ash» έσπασε τα ταμεία: Πάνω από 1 δισ. σε 18 μέρες

Κριτική ταινίας: «Θάβουμε τους νεκρούς» – Θρίλερ με άρωμα οικολογίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ZELENSKY_Maliuk
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αντικαθιστά τον επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μαρινάκης συνέκρινε τις κατηγορίες για ευθύνες της ΕΛΑΣ για το μποτιλιάρισμα στις εθνικές οδούς με το… ξυλόλιο

chalikias-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Αν μ’ ακούς, θα γίνω σεισμός»: Το έργο του Χρίστου Χαλικιά στο Θέατρο Lib’ro

texniti-noimosini
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πόσο απειλητική για το κλίμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη; – Το ενεργειακό αποτύπωμα, το… μεθάνιο και οι… άπειρες κιλοβατώρες

katathlipsi-diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Κατάθλιψη: 6 συμβουλές για σωστή διατροφή όταν το μαγείρεμα φαίνεται αδύνατο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 14:22
ZELENSKY_Maliuk
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αντικαθιστά τον επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μαρινάκης συνέκρινε τις κατηγορίες για ευθύνες της ΕΛΑΣ για το μποτιλιάρισμα στις εθνικές οδούς με το… ξυλόλιο

chalikias-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Αν μ’ ακούς, θα γίνω σεισμός»: Το έργο του Χρίστου Χαλικιά στο Θέατρο Lib’ro

1 / 3