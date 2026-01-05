Άνταμ Σάντλερ: Συγκίνηση και αυτοσαρκασμός κατά τη βράβευσή του στο Παλμ Σπρινγκς

Σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη και συγκίνηση, ο Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler) κατάφερε να μετατρέψει την τιμητική του βράβευση σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της τελετής απονομής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Παραλαμβάνοντας το περίοπτο «Βραβείο του Προέδρου» για την ερμηνεία του στην ταινία «Jay Kelly» του Netflix, ο δημοφιλής ηθοποιός απέδειξε για άλλη μια φορά την απαράμιλλη ικανότητά του να ισορροπεί ανάμεσα στο βαθύ συναίσθημα και τον καυστικό αυτοσαρκασμό.

Το βραβείο έλαβε από την συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία, Λόρα Ντερν (Laura Dern), η οποία εξήρε την πορεία και το ήθος του, σύμφωνα με το Variety. Στη συνέχεια, ο σταρ επέλεξε να παρουσιάσει έναν ευφυή ευχαριστήριο μονόλογο βασισμένο σε ένα υποθετικό σενάριο: ποια θα ήταν η μοίρα του αν η καριέρα του είχε αποτύχει μετά το κολέγιο.

«Όταν αποφοίτησα από το κολέγιο και πήρα το πτυχίο μου στις Καλές Τέχνες, ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν πολύ περήφανος για μένα, μου είπε, ότι θα έπρεπε να το προσπαθήσω για έναν χρόνο», θυμήθηκε ο Σάντλερ.

«Είπε: “Δες αν μπορείς να καταφέρεις κάτι. Αν δεν πάει καλά μετά από έναν χρόνο, θα έρθεις να δουλέψεις για μένα”. Ο πατέρας μου ήταν εργολάβος ηλεκτρολόγος. Εγώ δεν ήξερα και πολλά ούτε από ηλεκτρολογικά ούτε από εργολαβίες», ανέφερε χαριτολογώντας.

Η αφήγηση συνεχίστηκε με τον Σάντλερ να περιγράφει μια σουρεαλιστική καθημερινότητα όπου θα συνέδεε πίνακες ασφαλειών αντί να βρίσκεται σε κινηματογραφικά πλατό, ενώ θα ήταν ακόμα παντρεμένος με τη σύζυγό του, αλλά θα ζούσαν σε ένα πολύ μικρότερο σπίτι με «περίπου 10 μπάνια λιγότερα και κάμποσα μικρότερα σε αριθμό γλυπτά του εαυτού μου».

Πρόσθεσε ότι «μάλλον θα ήξερα πώς να φορτίζω μόνος μου το τηλέφωνό μου» και ότι ο κόσμος θα συνέχιζε να τον σταματάει στον δρόμο.

«Όχι λόγω της δόξας, αλλά επειδή δεν θα είχαν ξαναδεί ποτέ άνθρωπο με τόσο προχωρημένη σκολίωση», εξήγησε ενώ συμπεριέλαβε στο σενάριό του και τον επί χρόνια φίλο του, Ρομπ Σνάιντερ (Rob Schneider) λέγοντας πως «θα τον είχε βοηθό σε κάθε ηλεκτρολογικό μερεμέτι που θα αναλάμβανε».

Στη συνέχεια η ομιλία του διάσημου ηθοποιού εξελίχθηκε σε έναν φόρο τιμής στην αφοσίωση και την καλλιτεχνική προσπάθεια.

«Ασχολούμαι με την υποκριτική πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω όλους για την ευκαιρία που μου δώσατε να ακολουθήσω αυτή την πορεία, νιώθω πραγματικά τυχερός», επισήμανε.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Νόα Μπόμπακ (Noah Baumbach), ο Σάντλερ υπογράμμισε: «Δεν ήθελα να τον απογοητεύσω. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν από τους συναδέλφους μου, την οικογένειά μου και εμένα. Γι’ αυτό και δίνω πάντα, τον καλύτερό μου εαυτό».

Η ομιλία έκλεισε σε έναν έντονα συγκινητικό τόνο, με τον ηθοποιό να ευχαριστεί τη σύζυγό του –«το κορίτσι μου για πάντα»– και να υπόσχεται στο κοινό ότι δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη.

