11.01.2026 11:55

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Σήμερα θυμήθηκε την αξία του διεθνούς δικαίου»

11.01.2026 11:55
Για «ανεπανάληπτη κυβίστηση» του Πρωθυπουργού κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος ΑλλαγήςΚώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τη σημερινή κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από προηγούμενη τοποθέτησή του για το διεθνές δίκαιο και με τη σημερινή του τοποθέτηση, επανέφερε τη σημασία του διεθνούς δικαίου, την οποία είχε παραλείψει να αναφέρει λίγες ημέρες νωρίτερα.

Αναφερόμενος στην εφαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στον υποχρεωτικό προσδιορισμό δικάσιμου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι αντίστοιχες προβλέψεις υπήρχαν και σε προηγούμενους νόμους της ίδιας κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να τηρηθούν στην πράξη.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση του κ. Τσουκαλά

«Ο Πρωθυπουργός σήμερα -και αφού προηγουμένως τον “άδειασαν” ακόμη και βουλευτές του- επιχείρησε μια ανεπανάληπτη κυβίστηση προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ανεκδιήγητη δήλωση του για το διεθνές δίκαιο την προηγούμενη εβδομάδα.

Σήμερα στις 11 Ιανουαρίου θυμήθηκε ξανά την αξία του διεθνούς δικαίου, που θεωρούσε ασήμαντο να αναφέρει λίγες μέρες πριν ξεχνώντας και απαξιώνοντας το θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής της εξωτερικής μας πολιτικής.

Σε σχέση με την εφαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , που καθιστά υποχρεωτικό τον ορισμό δικάσιμου , να τον ενημερώσουμε πως και σε προηγούμενους κώδικες και νόμους της κυβέρνησης του προβλεπόταν συγκεκριμένη προθεσμία προσδιορισμού δικάσιμου αλλά δεν τηρήθηκε.

Σημασία έχει η εφαρμογή, και όπου κρίνεται στην πράξη η κυβέρνηση του, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό».

ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Συνελήφθη 40χρονος για διατάραξη κοινής ησυχίας – Κατασχέθηκαν 6 ηχεία υψηλής ισχύος

ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Διαψεύδουν τον Τραμπ διπλωμάτες των βόρειων χωρών περί ρωσικών και κινεζικών πλοίων στη Γροιλανδία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος κατά Μητσοτάκη: Δεν είναι αλά καρτ η απαίτηση τήρησης του διεθνούς δικαίου

ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Ισραήλ και ΗΠΑ πίσω από τις διαδηλώσεις» – «Υποκινούν ταραχοποιούς για να φέρουν αστάθεια στο Ιράν»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βενιζέλος βάζει δύσκολα στα κόμματα: Διεθνές δίκαιο σημαίνει και δικαιοδοτική διαδικασία που μπορεί να μην είναι πλήρως ικανοποιητική για τις ελληνικές θέσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

ΕΛΛΑΔΑ

Κολούμπο: Τι μας διδάσκει το τσουνάμι του 1650 και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η Σαντορίνη

ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

