Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Σήμερα θυμήθηκε την αξία του διεθνούς δικαίου»

Για «ανεπανάληπτη κυβίστηση» του Πρωθυπουργού κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τη σημερινή κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από προηγούμενη τοποθέτησή του για το διεθνές δίκαιο και με τη σημερινή του τοποθέτηση, επανέφερε τη σημασία του διεθνούς δικαίου, την οποία είχε παραλείψει να αναφέρει λίγες ημέρες νωρίτερα.

Αναφερόμενος στην εφαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στον υποχρεωτικό προσδιορισμό δικάσιμου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι αντίστοιχες προβλέψεις υπήρχαν και σε προηγούμενους νόμους της ίδιας κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να τηρηθούν στην πράξη.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση του κ. Τσουκαλά

«Ο Πρωθυπουργός σήμερα -και αφού προηγουμένως τον “άδειασαν” ακόμη και βουλευτές του- επιχείρησε μια ανεπανάληπτη κυβίστηση προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ανεκδιήγητη δήλωση του για το διεθνές δίκαιο την προηγούμενη εβδομάδα.

Σήμερα στις 11 Ιανουαρίου θυμήθηκε ξανά την αξία του διεθνούς δικαίου, που θεωρούσε ασήμαντο να αναφέρει λίγες μέρες πριν ξεχνώντας και απαξιώνοντας το θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής της εξωτερικής μας πολιτικής.

Σε σχέση με την εφαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , που καθιστά υποχρεωτικό τον ορισμό δικάσιμου , να τον ενημερώσουμε πως και σε προηγούμενους κώδικες και νόμους της κυβέρνησης του προβλεπόταν συγκεκριμένη προθεσμία προσδιορισμού δικάσιμου αλλά δεν τηρήθηκε.

Σημασία έχει η εφαρμογή, και όπου κρίνεται στην πράξη η κυβέρνηση του, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό».

Διαβάστε επίσης:

Νέο σχόλιο Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: Και με το διεθνές δίκαιο, και με τον Τραμπ

Τσίπρας: Η «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη, «απέναντι» στον Μητσοτάκη και στον απόηχο της συνέντευξης Καρυστιανού – Τι θα κάνουν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ;

FIR Αθηνών: Όταν το κράτος πετά… αετό