Ανακοινώσεις ψηφοδελτίων από τον Ανδρουλάκη μετά το συνέδριο – Μετωπική σύγκρουση με τον Δούκα για την στελέχωση

Ένα ακόμα γεμάτο Σαββατοκύριακο έκλεισε για τον Νίκο Ανδρουλάκη με την περιφερειακή συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Από εκεί ανακοίνωσε ότι τα πρώτα ψηφοδέλτια που θα ανακοινωθούν θα είναι αυτά των τεσσάρων νομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με στόχο το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο. Μάλιστα υπογράμμισε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν αμέσως μετά το συνέδριο του που θα γίνει τον Μάρτιο. Με την κίνηση αυτή βάζει επίσημα σε προεκλογικό ρυθμό με ανακοινώσεις και υποψήφιους που θα τρέχουν για την εκλογή τους, το κόμμα. Έτσι στοχεύει στην πολυπόθητη κίνηση της βελόνας των ποσοστών προς τα πάνω.

Μέχρι τότε όμως μένει μικρό χρονικό διάστημα για την έναρξη των συνεδριακών διαδικασιών, που όπως λένε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κινδυνεύει στους συσχετισμούς καθώς μπορεί να τις ελέγξει σε επίπεδο συνέδρων με ποσοστά κοντά στο 70%. Στοίχημα για τον ίδιο είναι να αποφευχθεί η εσωστρέφεια και οι σκληρές μετωπικές συγκρούσεις σε αυτό. Με τα σημερινά δεδομένα η έντονη χάραξη διαχωριστικών γραμμών με τα δικά τους χαρακτηριστικά από τους πρώην συνυποψήφιους του για την ηγεσία του κόμματος είναι δύσκολο να αποφευχθεί. Ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μιχάλης Κατρίνης και η Νάντια Γιαννακοπούλου ο καθένας και η καθεμία στο ύφος του και τους ανάλογους τόνους θα ασκήσει κριτική. Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου έχουν δώσει ήδη άλλωστε μια σαφή πρόγευση των προθέσεων τους.

Ειδικά ο Χάρης Δούκας μετά το ρήγμα με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη προσπαθεί να ανασυγκροτήσει το οργανωτικό του δίκτυο. Κάνει συναντήσεις με στελέχη εντός και εκτός Αθήνας, τονίζοντας όπως έκανε πρόσφατα μιλώντας στη Θεσσαλονίκη ότι θεωρεί αδιανόητο να μην ψηφιστεί το συνέδριο η θέση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει υπό καμία συνθήκη με την ΝΔ. Μια σύγκρουση με τον Νίκο Ανδρουλάκη για το θέμα αυτό είναι σίγουρη, καθώς ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει εκφράσει την θέση αυτή από το βήμα της ΔΕΘ και σημειώνει ότι είναι αυτονόητη και δεν χρειάζεται σχετικά ψηφίσματα. Ο Δήμαρχος της Αθήνας έχει επίσης προτείνει προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές του κόμματος, λέγοντας παράλληλα ότι βουλευτές εκλεγμένοι με άλλη ψηφοδέλτιο για να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αφήσουν πρώτα τις έδρες τους. Με δεδομένο ότι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν ήδη η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς που έχουν εκλεχθεί με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ μετωπική θα υπάρξει και για αυτό το θέμα. Όπως επίσης και για τις προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους και τις υποψήφιες του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αναμένεται να ζητήσει την άποψη του Χάρη Δούκα. Άλλωστε δεν υπήρξαν ανάλογες συνεννοήσεις στην στελέχωση των τομέων του κόμματος.

Είναι εμφανές σε όλους στο ΠΑΣΟΚ, ότι τα τροχιοδεικτικά πυρά των πλευρών Ανδρουλάκη και Δούκα προαναγγέλουν μια κόντρα υψηλών τόνων μεταξύ των δύο πλευρών στο συνέδριο. Τα ποσοστά που θα έχει το ΠΑΣΟΚ τον Μάρτιο, θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το κλίμα που θα επικρατήσει καθώς και την ένταση της κριτικής που θα δεχθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η “βελόνα” των ποσοστών που έβαλε στο τραπέζι ο Παύλος Γερουλάνος θα είναι καθοριστικός παράγοντας.

Διαβάστε επίσης:

Το «κόμμα Καρυστιανού» και η νέα ρωγμή στο πολιτικό σύστημα

Ο Γεωργιάδης πέταξε «καρφί» σε Δένδια: «Να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου» (video)

Στη Μαδρίτη τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης – Επαφές με Σάντσεθ και βασιλιά Φίλιππο