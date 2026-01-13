search
Ιστορική χρονιά το 2025 για το ΤΖΟΚΕΡ: 8 μεγάλοι νικητές μοιράστηκαν πάνω από 71 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία – 225 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία κέρδισαν από 100.000 ευρώ

Το 2025 το ΤΖΟΚΕΡ έγραψε ιστορία με πολλά ρεκόρ, μεγάλες επιτυχίες και…βροχή από υπερτυχερούς. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, το δημοφιλές παιχνίδι άλλαξε τη ζωή 8 ανθρώπων, αφού η κληρωτίδα ανέδειξε στην πρώτη κατηγορία 8 μεγάλους νικητές που μοιράστηκαν πάνω από 71 εκατομμύρια ευρώ.

Η «βροχή» νικητών, όμως, δεν περιορίστηκε στην πρώτη κατηγορία καθώς 225 τυχερά 5άρια στη δεύτερη κατηγορία κέρδισαν από 100.000 ευρώ το καθένα μέσα στο 2025. Μάλιστα, στις 19 Οκτωβρίου, ένας μεγάλος τυχερός που κέρδισε 5,7 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία, κέρδισε επιπλέον 1,9 εκατ. ευρώ με 19 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία.

Τζακ ποτ που έγραψαν ιστορία

Η περσινή χρονιά άφησε πίσω της και ένα ιστορικό ρεκόρ για το ΤΖΟΚΕΡ, το οποίο μοίρασε το υψηλότερο τζακ ποτ στα χρονικά. Στις 17 Αυγούστου, δύο υπερτυχεροί προέβλεψαν σωστά τα 5+1 νούμερα της κλήρωσης και κέρδισαν από 14,4 εκατ. ευρώ ο καθένας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία του παιχνιδιού, το οποίο συγκεντρώθηκε έπειτα από 45 διαδοχικά τζακ ποτ. Τα «τυχερά» καταστήματα ΟΠΑΠ, που ανέδειξαν τους δύο ιστορικούς νικητές, βρίσκονταν στο Παλαιό Φάληρο και το Μαρκόπουλο.

Στις αρχές του 2025, το ΤΖΟΚΕΡ είχε χτυπήσει και πάλι «κόκκινο» με το τζακ ποτ να φτάνει τα 19,8 εκατ. ευρώ. Στις 30 Ιανουαρίου, ένας παίκτης που είχε καταθέσει το δελτίο του διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr κέρδισε το δεύτερο μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία του παιχνιδιού, έπειτα από 33 διαδοχικές κληρώσεις χωρίς μεγάλο νικητή. Τα 19,8 εκατ. ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει κερδίσει ποτέ ένας μεμονωμένος παίκτης καθώς και το μεγαλύτερο ποσό που έχει διανείμει ποτέ το opaponline.gr.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

