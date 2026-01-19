Το «στοίχημα» των 700 εκατ. ευρώ για τις συντάξεις του 2026

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε μια κρίσιμη εξίσωση για γερά νεύρα εξελίσσεται ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου για τις αυξήσεις στις συντάξεις από τον Σεπτέμβριο.
Με φόντο τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση ζυγίζει τα πλεονάσματα απέναντι στο αυξανόμενο κόστος των παροχών, με το συνολικό “λογαριασμό” για το έκτακτο επίδομα να μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 700 εκατομμύρια ευρώ.
Η βάση των υπολογισμών ξεκινά από το επίδομα των 250 ευρώ που καταβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, το οποίο κόστισε στον προϋπολογισμό 360 εκατ. ευρώ. Τώρα, στο τραπέζι βρίσκονται τρία βασικά σενάρια για τον Νοέμβριο του 2026, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο:
Η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει αν θα δώσει περισσότερα χρήματα σε λιγότερους ή αν θα ανοίξει την “ομπρέλα” των δικαιούχων. Αν αποφασιστεί η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων (πάνω από τα 14.000 ευρώ ατομικό εισόδημα) ή η μείωση του ορίου ηλικίας στα 62 έτη, τότε το κόστος των 700 εκατ. ευρώ μπορεί να προκύψει ακόμα και με μικρότερο ατομικό επίδομα.
Παράλληλα με το έκτακτο επίδομα, η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) στις επικουρικές συντάξεις λειτουργεί ως “μόνιμη αύξηση”. Η απελευθέρωση 167 εκατ. ευρώ από τις κρατήσεις, με τη χρήση των αποθεματικών του ΑΚΑΓΕ (640 εκατ. ευρώ), κρίνεται ως μια κίνηση που δεν επιβαρύνει άμεσα τον τακτικό προϋπολογισμό, αλλά προσφέρει ανάσα στους συνταξιούχους.
Παράδειγμα: Ένας συνταξιούχος με επικουρική 350 ευρώ, πέρα από το πιθανό επίδομα των 400-500 ευρώ το Νοέμβριο, θα δει και μια έμμεση μηνιαία ενίσχυση 10 ευρώ (λόγω κατάργησης της ΕΑΣ), καθώς η σύνταξή του προ φόρου θα αυξηθεί από τα 319,15 στα 329 ευρώ.
Οι αποφάσεις του Σεπτεμβρίου θα κριθούν από την πορεία των εσόδων του πρώτου οκταμήνου. Το “στοίχημα” των 700 εκατ. ευρώ είναι μεγάλο, όμως η πίεση για ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και των ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ φαίνεται να οδηγεί σε μια μέση λύση που θα συνδυάζει την κατάργηση των κρατήσεων με ένα ενισχυμένο εφάπαξ βοήθημα.
