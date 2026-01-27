Γιατί τα όρια ταχύτητας στην Ελλάδα δεν είναι αποτελεσματικά – Η σωτήρια αλλαγή

Ο ψυχολογικός παράγοντας των «στρογγυλοποιημένων» ορίων και γιατί οι οδηγοί τα ξεπερνούν εύκολα, χωρίς να αισθάνονται ότι παρανομούν.

Τα όρια ταχύτητας παρουσιάζονται συνήθως ως καθαρά τεχνικά μεγέθη: αριθμοί που ορίζονται από μελέτες, νόμους και πινακίδες. Στην πραγματικότητα όμως, ο τρόπος που οι οδηγοί τα αντιλαμβάνονται δεν είναι μαθηματικός αλλά βαθιά ψυχολογικός. Ένας αριθμός δεν «διαβάζεται» απλώς — ερμηνεύεται, στρογγυλοποιείται και συχνά επαναπροσδιορίζεται στο μυαλό του οδηγού.

Στην εποχή μας, όπου η επόπτευση των δρόμων γίνεται πλέον με σύγχρονες AI κάμερες, τα μπλόκα έχουν πυκνώσει και εφαρμόζεται σχεδόν μηδενική ανοχή στις υπερβάσεις ταχύτητας, το θέμα της ψυχολογικής επίδρασης που έχει μια πινακίδα ορίου στους οδηγούς, αποκτά ξεχωριστή σημασία και αυτό δεν έχει να κάνει με το σχήμα, το χρώμα ή την θέση της στο δρόμο αλλά με το νούμερο που αναγράφει.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου τις ζημιές από τις πλημμύρες;

Οι Leo Rossel και Guillaume Mercoiret κερδίζουν το Ράλι Μόντε Κάρλο με το Citroen C3 Rally2 (photos)

Πώς η Σλοβακία κατάφερε να συγκεντρώσει τόσες αυτοκινητοβιομηχανίες