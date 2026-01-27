Καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου τις ζημιές από τις πλημμύρες;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι πλημμύρες τα τελευταία χρόνια έχουν πάψει να είναι «σπάνιο φαινόμενο» και, μαζί τους, επανέρχεται το ίδιο πρακτικό ερώτημα: αν το αυτοκίνητο βρεθεί μέσα στα νερά, σε καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου;
Η απάντηση δεν είναι ένα απλό «ναι» ή «όχι», γιατί εξαρτάται από το είδος κάλυψης που έχεις στο συμβόλαιό σου και από το πώς ορίζονται οι σχετικοί κίνδυνοι στους όρους. Παρακάτω θα βρεις τι ισχύει στην ελληνική αγορά, με βάση δημοσιευμένες οδηγίες/όρους και ενημερώσεις φορέων και εταιρειών. Δεν υποκαθιστά τον έλεγχο του δικού σου συμβολαίου, αλλά σου δίνει τον «χάρτη» για να μη χαθείς στα ψιλά γράμματα.
Η υποχρεωτική ασφάλιση (αστική ευθύνη προς τρίτους) δεν είναι “κάλυψη για το δικό σου αυτοκίνητο”. Για ζημιές από πλημμύρα στο ίδιο το όχημα, αυτό που σε ενδιαφέρει είναι αν υπάρχει ρητά στο συμβόλαιο κάλυψη τύπου «Φυσικές Καταστροφές» ή «Φυσικά Φαινόμενα» (συχνά ως πρόσθετη κάλυψη ή μέσα σε πακέτα ιδίων ζημιών). Σε ενδεικτικά, επίσημα έντυπα/οδηγούς ασφαλιστικών, η πλημμύρα αναφέρεται ξεκάθαρα ως καλυπτόμενος κίνδυνος μόνο όταν έχει επιλεγεί η κάλυψη φυσικών φαινομένων. Για παράδειγμα, οδηγός ασφάλισης της Allianz αναφέρει αποζημίωση για ζημιές από πλημμύρα και άλλα φυσικά φαινόμενα υπό την προϋπόθεση ότι στο περίγραμμα ασφάλισης αναγράφεται η συγκεκριμένη κάλυψη.
Όταν υπάρχει κάλυψη «φυσικών φαινομένων/καταστροφών», η αποζημίωση από την ασφάλεια αφορά:
Αρκετά προγράμματα εφαρμόζουν απαλλαγή (ποσό που πληρώνεις εσύ πρώτα). Σε οδηγό της Generali, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι η κάλυψη από φυσικά φαινόμενα παρέχεται με εφαρμογή απαλλαγής και ότι το ύψος της φαίνεται στο ασφαλιστήριο. Άρα, δύο συμβόλαια μπορεί να «καλύπτουν πλημμύρα», αλλά το ένα να σε αφήνει με σημαντική συμμετοχή.
Χωρίς να είναι ρεαλιστικό (ούτε έντιμο) να ισχυριστεί κανείς ότι έχει «ελεγχθεί μία προς μία» κάθε εταιρεία της αγοράς, υπάρχουν δημοσιευμένες θέσεις/οδηγοί από σημαντικούς παίκτες που δείχνουν τη γενική εικόνα:
Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι σαφές: η αγορά “δουλεύει” με συγκεκριμένη κάλυψη φυσικών φαινομένων και με όρους (αξία, απαλλαγή, διαδικασία), όχι με ένα γενικό «είσαι ασφαλισμένος άρα πληρώνει».
