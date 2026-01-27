search
Καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου τις ζημιές από τις πλημμύρες;

27.01.2026 10:23
aftokinito_plimmires_2701_1920-1080_new

Οι πλημμύρες τα τελευταία χρόνια έχουν πάψει να είναι «σπάνιο φαινόμενο» και, μαζί τους, επανέρχεται το ίδιο πρακτικό ερώτημα: αν το αυτοκίνητο βρεθεί μέσα στα νερά, σε καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου;

Η απάντηση δεν είναι ένα απλό «ναι» ή «όχι», γιατί εξαρτάται από το είδος κάλυψης που έχεις στο συμβόλαιό σου και από το πώς ορίζονται οι σχετικοί κίνδυνοι στους όρους. Παρακάτω θα βρεις τι ισχύει στην ελληνική αγορά, με βάση δημοσιευμένες οδηγίες/όρους και ενημερώσεις φορέων και εταιρειών. Δεν υποκαθιστά τον έλεγχο του δικού σου συμβολαίου, αλλά σου δίνει τον «χάρτη» για να μη χαθείς στα ψιλά γράμματα.

Το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσεις: έχεις μόνο αστική ευθύνη ή και κάλυψη για φυσικά φαινόμενα;

Η υποχρεωτική ασφάλιση (αστική ευθύνη προς τρίτους) δεν είναι “κάλυψη για το δικό σου αυτοκίνητο”. Για ζημιές από πλημμύρα στο ίδιο το όχημα, αυτό που σε ενδιαφέρει είναι αν υπάρχει ρητά στο συμβόλαιο κάλυψη τύπου «Φυσικές Καταστροφές» ή «Φυσικά Φαινόμενα» (συχνά ως πρόσθετη κάλυψη ή μέσα σε πακέτα ιδίων ζημιών). Σε ενδεικτικά, επίσημα έντυπα/οδηγούς ασφαλιστικών, η πλημμύρα αναφέρεται ξεκάθαρα ως καλυπτόμενος κίνδυνος μόνο όταν έχει επιλεγεί η κάλυψη φυσικών φαινομένων. Για παράδειγμα, οδηγός ασφάλισης της Allianz αναφέρει αποζημίωση για ζημιές από πλημμύρα και άλλα φυσικά φαινόμενα υπό την προϋπόθεση ότι στο περίγραμμα ασφάλισης αναγράφεται η συγκεκριμένη κάλυψη.

Τι συνήθως αποζημιώνεται σε ζημιά από πλημμύρα

Όταν υπάρχει κάλυψη «φυσικών φαινομένων/καταστροφών», η αποζημίωση από την ασφάλεια αφορά:

  • μερικές ζημιές (επισκευή, αντικατάσταση εξαρτημάτων, ηλεκτρικά, μονάδες ελέγχου, εσωτερικό, καλωδιώσεις),
  • ολική καταστροφή (όταν το κόστος αποκατάστασης ξεπερνά συγκεκριμένα όρια σε σχέση με την αξία του οχήματος),
  • συχνά με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία κατά τον χρόνο της ζημιάς, όπως αναφέρουν οδηγοί/όροι εταιρειών.

Προσοχή στην «απαλλαγή»

Αρκετά προγράμματα εφαρμόζουν απαλλαγή (ποσό που πληρώνεις εσύ πρώτα). Σε οδηγό της Generali, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι η κάλυψη από φυσικά φαινόμενα παρέχεται με εφαρμογή απαλλαγής και ότι το ύψος της φαίνεται στο ασφαλιστήριο. Άρα, δύο συμβόλαια μπορεί να «καλύπτουν πλημμύρα», αλλά το ένα να σε αφήνει με σημαντική συμμετοχή.

Πώς το χειρίζονται στην πράξη μεγάλες εταιρείες και direct παίκτες

Χωρίς να είναι ρεαλιστικό (ούτε έντιμο) να ισχυριστεί κανείς ότι έχει «ελεγχθεί μία προς μία» κάθε εταιρεία της αγοράς, υπάρχουν δημοσιευμένες θέσεις/οδηγοί από σημαντικούς παίκτες που δείχνουν τη γενική εικόνα:

  • Groupama: σε FAQ αναφέρει την υποχρέωση κάλυψης έναντι δασικής πυρκαγιάς και πλημμύρας βάσει νόμου και με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία.
  • Hellas Direct: περιγράφει την κάλυψη «φυσικών φαινομένων» ως λύση αποζημίωσης για ζημιές από πλημμύρα, καταιγίδα κ.ά., και έχει και ενημέρωση για τις αλλαγές από 1/6.
  • Anytime: σε ενημερωτικό της blog παρουσιάζει την κάλυψη φυσικών φαινομένων ως κάλυψη ζημιών από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χαλάζι κ.λπ.
  • Allianz: σε οδηγό ασφάλισης αναφέρει ρητά την πλημμύρα ως καλυπτόμενο φυσικό φαινόμενο όταν έχει επιλεγεί η αντίστοιχη κάλυψη στο περίγραμμα.
  • Εθνική Ασφαλιστική: σε βιβλίο όρων (παλαιότερη έκδοση που κυκλοφορεί δημοσίως) φαίνεται ότι τα φυσικά φαινόμενα όπως πλημμύρες μπορεί να αντιμετωπίζονται ως ειδική κατηγορία κινδύνου με όρους/εξαιρέσεις, κάτι που ενισχύει την ανάγκη να διαβάζεις τι ακριβώς έχεις αγοράσει.

Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι σαφές: η αγορά “δουλεύει” με συγκεκριμένη κάλυψη φυσικών φαινομένων και με όρους (αξία, απαλλαγή, διαδικασία), όχι με ένα γενικό «είσαι ασφαλισμένος άρα πληρώνει».

Οι πιο συνηθισμένες παγίδες που κόβουν ή μειώνουν αποζημίωση

  1. Δεν έχεις τη σωστή κάλυψη στο περίγραμμα: το συμβόλαιο γράφει μόνο αστική ευθύνη ή πακέτο χωρίς φυσικά φαινόμενα.
  2. Απαλλαγή που δεν είχες υπολογίσει: η ζημιά αποζημιώνεται, αλλά αφαιρείται σημαντικό ποσό.
  3. Αποζημίωση στην τρέχουσα εμπορική αξία: ειδικά σε ολική, η βάση υπολογισμού μπορεί να είναι χαμηλότερη από αυτό που «νομίζεις» ότι αξίζει το αυτοκίνητο.
  4. Θέματα διαδικασίας: καθυστέρηση αναγγελίας, μη κλήση βοήθειας/πραγματογνώμονα, μετακίνηση οχήματος χωρίς οδηγίες. Πολλές εταιρείες περιγράφουν βήματα αναγγελίας και χειρισμού ζημιάς ως κρίσιμα.

Τι να κάνεις πρακτικά αν πάθεις ζημιά από πλημμύρα

  1. Μην επιχειρήσεις εκκίνηση αν έχει μπει νερό (μπορεί να επιδεινώσει τη ζημιά).
  2. Φωτογράφισε/βιντεοσκόπησε θέση, στάθμη νερού, πινακίδα, εμφανείς ζημιές.
  3. Κάνε άμεση αναγγελία στην ασφαλιστική και ζήτα οδηγίες για πραγματογνωμοσύνη.
  4. Ρώτα ευθέως: «Έχω κάλυψη φυσικών φαινομένων; Ποια είναι η απαλλαγή; Με τι αξία αποζημιώνετε;»

Τι κρατάμε;

  • Η πλημμύρα καλύπτεται μόνο αν υπάρχει ρητή κάλυψη φυσικών φαινομένων/καταστροφών στο ασφαλιστήριο.
  • Από 1/6/2025 υπάρχει πλαίσιο υποχρέωσης κάλυψης (τουλάχιστον για πλημμύρα και δασική πυρκαγιά), αλλά αυτό δεν ακυρώνει όρους όπως αξία και απαλλαγές.
  • Απαλλαγή και εμπορική αξία είναι τα δύο σημεία που κρίνουν το «πόσα θα πάρεις».
  • Η σωστή αποζημίωση θέλει και σωστή διαδικασία αναγγελίας και τεκμηρίωση

Πηγή: autotypos.gr

