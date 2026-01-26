Οδήγηση στη βροχή: Τι πρέπει να προσέξουμε πριν και κατά τη διάρκεια

Κακοκαιρία με έντονη βροχόπτωση είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, δημιουργώντας προβλήματα: Ας θυμηθούμε λοιπόν, κάποια απλά πράγματα για την οδήγηση σε βροχή.

Ο πρώτος και απαράβατος κανόνας, είναι ότι αν τα καιρικά φαινόμενα είναι πολύ έντονα, αποφεύγουμε την οδήγηση. Αν είναι απολύτως απαραίτητο να οδηγήσουμε ή αν η κακοκαιρία μας έχει πιάσει «καθ όδον» ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Για την οδήγηση στην βροχή, υπάρχουν απλοί κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζουν όλοι οι οδηγοί για να παραμείνουν ασφαλείς. Το πρώτο που οφείλουν να φροντίσουν, είναι η καλή ορατότητα. Το παρμπρίζ πρέπει να είναι καθαρό, ενώ ο οδηγός θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι υαλοκαθαριστήρες βρίσκονται σε καλή κατάσταση ώστε να είναι αποτελεσματικοί όταν τους χρειαστεί.

Επειδή η βροχή μειώνει την ορατότητα, θα πρέπει ο οδηγός να έχει πάντα τα φώτα πορείας αναμμένα. Αυτό φυσικά δεν ισχύει για τα καινούρια μοντέλα, που τα φώτα ημέρας αποτελούν στάνταρ εξοπλισμό. Επειδή τα κλειστά παράθυρα κατά τη διάρκεια της βροχής οδηγούν γρήγορα στο θάμπωμα των τζαμιών, θα πρέπει ο οδηγός να χρησιμοποιεί το σύστημα a/c ή του κλιματισμού για το «ξεθάμπωμα» των τζαμιών. Τα ελαστικά είναι ένα σημαντικό σημείο που θα πρέπει να προσέχουν όλοι οι οδηγοί. Θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, με το προβλεπόμενο βάθος πέλματος, όσο και τη σωστή πίεση. Το κανονικό βάθος πέλματος συμβάλλει στην αποφυγή της πλαγιολίσθησης και της υδρολίσθησης.

Συμβουλές πριν την οδήγηση σε περίπτωση βροχής

Σε συνθήκες ισχυρής βροχόπτωσης, οδηγούμε μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο.Ενημερωνόμαστε από τα δελτία για τον καιρό, για τις περιοχές που έχουν πλημμυρίσει και για τα προβλήματα στους δρόμους. Επιλέγουμε τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε αποφεύγοντας τα σημεία εκείνα που γνωρίζουμε πως συνήθως πλημμυρίζουν. Φεύγουμε νωρίτερα από το σημείο εκκίνησης, μιας και θα οδηγήσουμε σε χαμηλότερη ταχύτητα και το πιθανότερο είναι να συναντήσουμε κίνηση στον δρόμο. Η βροχή επίσης «κρύβει» κακοτεχνίες και λακκούβες ή δημιουργεί νέες, για αυτό και θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε ακόμα και την πιο συνηθισμένη διαδρομή μας, σαν να την κάνουμε πρώτη φορά. Φροντίζουμε να είναι γεμάτο το ρεζερβουάρ, καθώς η χρήση θέρμανσης και φώτων, αλλά και η πιθανή κίνηση που θα συναντήσουμε στον δρόμο, απαιτούν περισσότερα καύσιμα. Έχουμε πάντα μαζί μας το κινητό τηλέφωνο, καθώς και έναν φορτιστή αυτοκινήτου. Αποφεύγουμε να ταξιδεύουμε μόνοι και ειδοποιούμε τους δικούς μας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε και για την πιθανή ώρα που θα φτάσουμε στον προορισμό μας.

Οδήγηση στην βροχή: Συμβουλές κατά τη διάρκεια βροχής

Οδηγούμε με αναμμένα τα μεσαία φώτα, ακόμα και αν είναι μέρα. Διατηρούμε ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, αφού κατά το φρενάρισμα στη βροχή το αυτοκίνητο χρειάζεται περισσότερα μέτρα για να ακινητοποιηθεί. Οδηγούμε με χαμηλή ταχύτητα. Δεν ανάβουμε τα πίσω φώτα ομίχλης, γιατί ενοχλούν τους οδηγούς που ακολουθούν και καλύπτουν τα φώτα φρεναρίσματος. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα βαριά οχήματα, καθώς πετάνε νερό και εμποδίζουν την ορατότητά μας. Δεν οδηγούμε με μεγάλη ταχύτητα σε λιμνάζοντα νερά, γιατί τα λάστιχα μπορεί να χάσουν την πρόσφυσή τους. Αν νιώσουμε πιο ελαφρύ το τιμόνι, δεν φρενάρουμε, αλλά χαμηλώνουμε ταχύτητα και οδηγούμε σταθερά μέχρι να ανακτήσουμε ξανά τον έλεγχο του οχήματος. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στους πεζούς και στους δικυκλιστές για να μην τους καταβρέξουμε.

Συμβουλές κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων

Οδηγούμε στο ψηλότερο σημείο του δρόμου. Δεν οδηγούμε ποτέ μέσα σε νερά που δεν γνωρίζουμε το βάθος τους. Η άκρη του πεζοδρομίου μπορεί να μας βοηθήσει να υπολογίσουμε το βάθος του νερού. Διατηρούμε χαμηλή και σταθερή ταχύτητα, χωρίς να σηκώνουμε νερά. Η οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του αυτοκινήτου. Ελέγχουμε για την κατάσταση του δρόμου μπροστά μας, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να σταματήσουμε μέσα σε βαθύ νερό, καθώς αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν οδηγούμε ποτέ διασχίζοντας κινούμενα νερά, καθώς εύκολα μπορούν να μας παρασύρουν.Κρατάμε ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Μόλις βγούμε από τα νερά, ελέγχουμε αμέσως το πως και αν λειτουργούν τα φρένα μας.

