Η Toyota πρώτη και στα οικογενειακά SUV στην Ελλάδα – Ποιο μοντέλο ξεχώρισε

Η κυριαρχία της Toyota στην ελληνική αγορά δεν περιορίζεται εδώ και καιρό στα μικρά ή στα υβριδικά πόλης. Τα τελευταία χρόνια, η μάρκα έχει καταφέρει να χτίσει μια σταθερή, σχεδόν «αθόρυβη» υπεροχή και στα οικογενειακά SUV, εκεί όπου ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος και οι απαιτήσεις του κοινού ιδιαίτερα αυξημένες.

Σε μια κατηγορία όπου οι αγοραστές ζητούν τα πάντα, από χαμηλή κατανάλωση μέχρι αξιοπιστία και μεταπωλητική αξία, ένα μοντέλο ξεχώρισε όσο κανένα άλλο. Tο Toyota C-HR δεν ήταν απλώς επιτυχημένο. Ήταν το πιο εμπορικό μοντέλο της κατηγορίας C-SUV στην Ελλάδα, ξεπερνώντας καθιερωμένους «παίκτες» και επιβεβαιώνοντας ότι η Toyota γνωρίζει άριστα πώς να διαβάζει τις ανάγκες της αγοράς.

Το Toyota C-HR δεν σχεδιάστηκε ποτέ ως ένα συμβατικό οικογενειακό SUV. Από την πρώτη του γενιά, επένδυσε στη διαφορετικότητα, με έντονη σχεδίαση, coupe σιλουέτα και χαρακτήρα που ακροβατεί ανάμεσα στο lifestyle και στο mainstream. Αυτή ακριβώς η προσέγγιση φαίνεται πως λειτούργησε ιδανικά στην Ελλάδα, όπου το κοινό αναζητά κάτι παραπάνω από έναν απλό «μεταφορέα οικογένειας». Η δεύτερη γενιά ήρθε ακόμη πιο ώριμη, με σαφώς αναβαθμισμένο εσωτερικό, καλύτερη εργονομία και τεχνολογία που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά να διευκολύνει την καθημερινότητα. Ψηφιακός πίνακας οργάνων, σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης και infotainment που επιτέλους ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κατηγορίας, συνθέτουν ένα πακέτο που δεν κουράζει και δεν μπερδεύει.

