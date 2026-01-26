search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:21
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 10:29

Η Toyota πρώτη και στα οικογενειακά SUV στην Ελλάδα – Ποιο μοντέλο ξεχώρισε

26.01.2026 10:29
Toyota_C-HR-73-scaled

Η κυριαρχία της Toyota στην ελληνική αγορά δεν περιορίζεται εδώ και καιρό στα μικρά ή στα υβριδικά πόλης. Τα τελευταία χρόνια, η μάρκα έχει καταφέρει να χτίσει μια σταθερή, σχεδόν «αθόρυβη» υπεροχή και στα οικογενειακά SUV, εκεί όπου ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος και οι απαιτήσεις του κοινού ιδιαίτερα αυξημένες.

Σε μια κατηγορία όπου οι αγοραστές ζητούν τα πάντα, από χαμηλή κατανάλωση μέχρι αξιοπιστία και μεταπωλητική αξία, ένα μοντέλο ξεχώρισε όσο κανένα άλλο. Tο Toyota C-HR δεν ήταν απλώς επιτυχημένο. Ήταν το πιο εμπορικό μοντέλο της κατηγορίας C-SUV στην Ελλάδα, ξεπερνώντας καθιερωμένους «παίκτες» και επιβεβαιώνοντας ότι η Toyota γνωρίζει άριστα πώς να διαβάζει τις ανάγκες της αγοράς.

Το Toyota C-HR δεν σχεδιάστηκε ποτέ ως ένα συμβατικό οικογενειακό SUV. Από την πρώτη του γενιά, επένδυσε στη διαφορετικότητα, με έντονη σχεδίαση, coupe σιλουέτα και χαρακτήρα που ακροβατεί ανάμεσα στο lifestyle και στο mainstream. Αυτή ακριβώς η προσέγγιση φαίνεται πως λειτούργησε ιδανικά στην Ελλάδα, όπου το κοινό αναζητά κάτι παραπάνω από έναν απλό «μεταφορέα οικογένειας». Η δεύτερη γενιά ήρθε ακόμη πιο ώριμη, με σαφώς αναβαθμισμένο εσωτερικό, καλύτερη εργονομία και τεχνολογία που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά να διευκολύνει την καθημερινότητα. Ψηφιακός πίνακας οργάνων, σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης και infotainment που επιτέλους ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κατηγορίας, συνθέτουν ένα πακέτο που δεν κουράζει και δεν μπερδεύει.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Χάνεις λεφτά όταν φορτίζεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο; – Τι συμβαίνει με τις απώλειες;

Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 80

Η ηλεκτρική BMW M3 θα έχει ψεύτικο ήχο από V10 κινητήρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία της εταιρείας «Βιολάντα»: Από τον φούρνο της γειτονιάς στα Τρίκαλα, σε ισχυρή μπισκοτοποιία 

MarionMaréchal
ΚΟΣΜΟΣ

Σόι πάει το… ακροδεξιό «βασίλειο» – «Ατυχή συμβάντα» οι δολοφονίες από την ICE, λέει η ανιψιά της Λε Πεν

taxi-dagestan-2
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Περαστικοί έσωσαν ένα παιδί και τη μητέρα του από ταξί που βυθιζόταν

paris-hilton-new
LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον για τη διάγνωσή της με Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία: «Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου»

violanta_ekrixi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά για Βιολάντα: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:21
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία της εταιρείας «Βιολάντα»: Από τον φούρνο της γειτονιάς στα Τρίκαλα, σε ισχυρή μπισκοτοποιία 

MarionMaréchal
ΚΟΣΜΟΣ

Σόι πάει το… ακροδεξιό «βασίλειο» – «Ατυχή συμβάντα» οι δολοφονίες από την ICE, λέει η ανιψιά της Λε Πεν

taxi-dagestan-2
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Περαστικοί έσωσαν ένα παιδί και τη μητέρα του από ταξί που βυθιζόταν

1 / 3