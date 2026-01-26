search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:08
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

26.01.2026 10:49

Η νέα Lancia Stratos είναι ηλεκτρική και… κινέζικη

26.01.2026 10:49
Ηλεκτρικό σπορ ελαφρύ αυτοκίνητο που προέρχεται από την Κίνα αλλά θα κατασκευάζεται στην Ιταλία: όχι, δεν είναι ανέκδοτο!

Είναι το νέο SC-01, ένα ηλεκτρικό σπορ κουπέ που δεν προορίζεται μόνο για τις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά θα κατασκευάζεται στην Ιταλία, πάντα σύμφωνα με τους ίδιους τους κινέζους. Μπορεί να περιμέναμε να δούμε ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα να ηγούνται στον τομέα των σπορ ηλεκτρικών, ωστόσο, η απάντηση έρχεται από την Κίνα, και μάλιστα από μια μικρή εταιρεία το όνομα της οποίας πιθανότατα ακούτε για πρώτη φορά.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

