Η νέα Lancia Stratos είναι ηλεκτρική και… κινέζικη

Ηλεκτρικό σπορ ελαφρύ αυτοκίνητο που προέρχεται από την Κίνα αλλά θα κατασκευάζεται στην Ιταλία: όχι, δεν είναι ανέκδοτο!

Είναι το νέο SC-01, ένα ηλεκτρικό σπορ κουπέ που δεν προορίζεται μόνο για τις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά θα κατασκευάζεται στην Ιταλία, πάντα σύμφωνα με τους ίδιους τους κινέζους. Μπορεί να περιμέναμε να δούμε ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα να ηγούνται στον τομέα των σπορ ηλεκτρικών, ωστόσο, η απάντηση έρχεται από την Κίνα, και μάλιστα από μια μικρή εταιρεία το όνομα της οποίας πιθανότατα ακούτε για πρώτη φορά.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Η Toyota πρώτη και στα οικογενειακά SUV στην Ελλάδα – Ποιο μοντέλο ξεχώρισε

Χάνεις λεφτά όταν φορτίζεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο; – Τι συμβαίνει με τις απώλειες;

Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 80