search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 15:15
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 13:21

Allwyn: Η νέα εποχή του ΟΠΑΠ – Νέο brand, περισσότερη διασκέδαση και σύγχρονες εμπειρίες ψυχαγωγίας για τους πελάτες

30.01.2026 13:21
allwyn_adv

Ο ΟΠΑΠ γυρίζει σελίδα και εισέρχεται σε μια νέα φάση δυναμικής εξέλιξης, στην εποχή της Allwyn, με το rebranding να φέρνει ανανεωμένες εμπειρίες ψυχαγωγίας για τους πελάτες, μέσα από την τεχνολογία, την ψηφιοποίηση και τη συνεχή καινοτομία.

Η εποχή της Allwyn συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη αναβάθμιση τόσο στο δίκτυο καταστημάτων, όσο και στο online περιβάλλον. Ήδη, το νέο brand είναι ορατό σε βασικά σημεία επαφής με τους πελάτες στα πρώτα καταστήματα Allwyn και PLAY, που έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Πάτρα. Παράλληλα, στον αέρα βρίσκεται και το Allwyn.gr, το νέο website της εταιρείας. Πρόκειται για έναν μοναδικό online κόμβο διασκέδασης, στον οποίο οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν όλη την εμπειρία που προσφέρει η Allwyn.

Εδώ και λίγες ημέρες, στα χρώματα της Allwyn έχουν ντυθεί και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Λεωφόρο Αθηνών.

Δείτε σε βίντεο το rebranding των κεντρικών γραφείων της εταιρείας:

Παρά την αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας σε Allwyn, το DNA και η κληρονομιά του ΟΠΑΠ παραμένουν αναλλοίωτα. Τα δημοφιλή παιχνίδια, όπως ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ και ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, διατηρούν την ταυτότητά τους, συνεχίζοντας να εξελίσσονται και να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης με υπεύθυνο τρόπο.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
askisi_kardia
ΥΓΕΙΑ

Κολπική μαρμαρυγή: Η βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο κατά 30%

xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος – Θάνατος 19χρονου στρατιώτη: Στα χέρια του επιλοχία έσκασε η χειροβομβίδα σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη

gaza_sintrimmia
ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή αξιωματικών των IDF για το μέγεθος της σφαγής στη Γάζα – «Περίπου 70.000 οι νεκροί»

tsarouchas-new
ΘΕΑΤΡΟ

Ο διεθνούς φήμης κωμικός Angelo Tsarouchas στο Θέατρο Embassy για δυο μόνο stand up παραστάσεις

anna_ligomenou_new (1)
ΒΙΒΛΙΟ

Βιβλίο: «Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη – Αστυνομικό Μάνατζμεντ» από την Άννα Λιγωμένου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 15:15
askisi_kardia
ΥΓΕΙΑ

Κολπική μαρμαρυγή: Η βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο κατά 30%

xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος – Θάνατος 19χρονου στρατιώτη: Στα χέρια του επιλοχία έσκασε η χειροβομβίδα σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη

gaza_sintrimmia
ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή αξιωματικών των IDF για το μέγεθος της σφαγής στη Γάζα – «Περίπου 70.000 οι νεκροί»

1 / 3