Η εμπειρία των Digestivebars… στο ΜΑΧ

Οι Digestive bars Παπαδοπούλου, οι πρώτες μπάρες με μπισκότο Digestive στην Ελλάδα, παρουσιάζουν τη νέα σειρά Digestive Maxi Bars, όπου η απόλαυση και η θρεπτικότητα μεγαλώνουν. Με maxi μέγεθος 50g και ακόμα πιο πλούσια σοκολατένια επικάλυψη, οι αγαπημένες μπάρες Digestive γίνονται πιο χορταστικές , πιο απολαυστικές. Είναι η ιδανική επιλογή για τις στιγμές που θέλεις ένα ολοκληρωμένο snack να σε ικανοποιήσει και δεν υπάρχει χρόνος για πλήρες γεύμα.
Η σειρά Digestive bars Παπαδοπούλου, που έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία στην καθημερινότητά μας, τώρα μεγαλώνει και γίνεται ακόμη πιο σοκολατένια, ακόμη πιο απολαυστική, πάντα όμως, με τη σφραγίδα ποιότητας Παπαδοπούλου και τις βασικές αξίες της μάρκας Digestive Παπαδοπούλου, παραμένοντας πιστή στο χαρακτήρα της: ισορροπία, γεύση, πρακτικότητα.
Οι νέες Digestive Maxi Bars κυκλοφορούν σε 3 απολαυστικούς συνδυασμούς:
Για τις στιγμές που θέλεις κάτι παραπάνω από ένα snack.
Digestive bar: νέες γεύσεις, maxi μέγεθος, σε μια γνώριμη μπάρα που σε ακολουθεί παντού.
