Η εμπειρία των Digestivebars… στο ΜΑΧ

PapDigestiveMaxiBarDeltioTypou_03F

Οι Digestive bars Παπαδοπούλου, οι πρώτες μπάρες με μπισκότο Digestive στην Ελλάδα, παρουσιάζουν τη νέα σειρά Digestive Maxi Bars, όπου η απόλαυση και η θρεπτικότητα μεγαλώνουν. Με maxi μέγεθος 50g και ακόμα πιο πλούσια σοκολατένια επικάλυψη, οι αγαπημένες μπάρες Digestive γίνονται πιο χορταστικές , πιο απολαυστικές. Είναι η ιδανική επιλογή για τις στιγμές που θέλεις ένα ολοκληρωμένο snack να σε ικανοποιήσει και δεν υπάρχει χρόνος για πλήρες γεύμα.

Η σειρά Digestive bars Παπαδοπούλου, που έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία στην καθημερινότητά μας, τώρα μεγαλώνει και γίνεται ακόμη πιο σοκολατένια, ακόμη πιο απολαυστική, πάντα όμως, με τη σφραγίδα ποιότητας Παπαδοπούλου και τις βασικές αξίες της μάρκας Digestive Παπαδοπούλου, παραμένοντας πιστή στο χαρακτήρα της: ισορροπία, γεύση, πρακτικότητα.

Οι νέες Digestive Maxi Bars κυκλοφορούν σε 3 απολαυστικούς συνδυασμούς:

  • Digestive Protein Maxi Bar Dark Choco
    Για όσους αναζητούν απόλαυση και ενέργεια χωρίς επιπλέον ζάχαρη. Με κομμάτια μπισκότου Digestive Παπαδοπούλου, επικάλυψη μαύρης σοκολάτας, 20% πρωτεΐνη και χωρίς προσθήκη ζάχαρης*.
  • Digestive Maxi Bar Banana Choco
    Ένας αγαπημένος συνδυασμός μπανάνας και σοκολάτας γάλακτος, με κομμάτια μπισκότου Digestive Παπαδοπούλου, και επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος, για μια γλυκιά και απολαυστική εμπειρία.
  • Digestive Maxi Bar Chocolate
    Για τους λάτρεις της σοκολάτας. Με κομμάτια μπισκότου Digestive Παπαδοπούλου, κομμάτια κέικ brownie και επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος.

Για τις στιγμές που θέλεις κάτι παραπάνω από ένα snack.

Digestive bar: νέες γεύσεις, maxi μέγεθος, σε μια γνώριμη μπάρα που σε ακολουθεί παντού.

