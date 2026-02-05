search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 17:45
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.02.2026 12:55

Όταν η ταχύτητα συναντά τη φύση: Το showcar της McLaren Mastercard Formula 1 Team στο δάσος της Φολόης – Εντυπωσιακές φωτογραφίες με την «υπογραφή» της Allwyn

05.02.2026 12:55
mcLaren_mastercard_adv

Η προσμονή κορυφώνεται καθώς πλησιάζει η επίσημη παρουσίαση του MC40, του νέου αγωνιστικού μονοθεσίου της McLaren Mastercard Formula 1 Team.

H προσέγγισή της, μετά τη μεγαλύτερη αλλαγή κανονισμών στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1, αποτυπώνει τη δύναμη, την καινοτομία και τη φιλοδοξία της. Στο πλευρό της McLaren Mastercard Formula 1 Team θα βρίσκεται και τη νέα αγωνιστική περίοδο η Allwyn, official partner τόσο της βρετανικής ομάδας όσο και της Formula 1.

Τα αποκαλυπτήρια του νέου αγωνιστικού αυτοκινήτου της McLaren θα πραγματοποιηθούν στις 9 Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες πριν τα δύο επίσημα τεστ στο Μπαχρέιν (11–13 και 18–20 Φεβρουαρίου). Εκεί, η θεωρία θα δώσει τη θέση της στην πράξη και τα πρώτα συμπεράσματα θα αρχίσουν να γράφονται στο χρονόμετρο.

Κι ενώ η μεγάλη στιγμή πλησιάζει, o φακός απαθανατίζει το showcar της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε ένα μαγικό σκηνικό φυσικής ομορφιάς. Το showcar της Πρωταθλήτριας Κατασκευαστών, το οποίο μαζί με την Allwyn ταξίδεψε πέρυσι σε όλη την Ελλάδα, έκανε μια στάση και στο δάσος της Φολόης. Το φωτογραφικό αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bitcoin_161224_ap
ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μοίρασε κατά λάθος bitcoins αξίας 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με ενδιαφέρει πιο πολύ να έχω την Ελένη στη ζωή μου, παρά τη Φουρέιρα» (Video)

stankoglou
LIFESTYLE

Γιάννης Στάνκογλου: «Δεν θα μπορούσα να είμαι με μια γυναίκα που δεν σέβεται το χρόνο που περνάω με τα παιδιά μου»

natali-kakkava-new
LIFESTYLE

Κάκκαβα για Παπανώτα: «Με ενοχλεί η ανθρωποφαγία» – «Γιατί τον κρεμάσαμε στο Σύνταγμα;»

karystianou voyla 876- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: «Δεν θα μπορούσα ποτέ να ταχθώ δήθεν υπέρ του θανάτου και μάλιστα παιδιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

chris-noth-parker-new
LIFESTYLE

Κρις Νοθ: Συνεχίζει τις «βολές» κατά της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ - «Τυχερός» που σκοτώθηκε ο Mr Big στο ξεκίνημα της σειράς

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 17:44
bitcoin_161224_ap
ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μοίρασε κατά λάθος bitcoins αξίας 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με ενδιαφέρει πιο πολύ να έχω την Ελένη στη ζωή μου, παρά τη Φουρέιρα» (Video)

stankoglou
LIFESTYLE

Γιάννης Στάνκογλου: «Δεν θα μπορούσα να είμαι με μια γυναίκα που δεν σέβεται το χρόνο που περνάω με τα παιδιά μου»

1 / 3