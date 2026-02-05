Ρεκόρ στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στην ΕΕ – Στις πρώτες θέσεις η Ελλάδα

Το 2025 ήταν χρονιά ορόσημο για τις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έκανε ένα τεράστιο βήμα προς τη δημιουργία ενός συστήματος καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας που στηρίζεται στον άνεμο και τον ήλιο.

Για πρώτη φορά στα χρονικά η παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ από τον άνεμο και τον ήλιο ήταν περισσότερη από εκείνη που παρήγαγαν τα ορυκτά καύσιμα.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων για το 2025 που έγινε από τον βρετανικό οργανισμό Ember – ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό think tank που συλλέγει και αναλύει δεδομένα για την ενεργειακή μετάβαση και τις ΑΠΕ- η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε μερίδιο – ρεκόρ της τάξης του 30% – από 20% που ήταν πριν από πέντε χρόνια – ξεπερνώντας κατά μία ποσοστιαία μονάδα την παραγωγή ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα (29%).

Το εκρηκτικό αυτό ποσοστό επιτεύχθηκε καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Ember σε 14 από τις 27 χώρες της ΕΕ η παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ ξεπέρασε την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα παρά το γεγονός ότι η χρήση αερίου συνολικά αυξήθηκε κατά 8%.

Υψηλές επιδόσεις στην Ελλάδα

Η παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο έφτασε το 2025 στην ΕΕ τις 369 τεραβατώρες (TWh), δηλαδή, ο ήλιος παρήγαγε 369 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες, φτάνοντας το 13% της συνολικής παραγωγής ενέργειας στην ΕΕ.

Η ηλιακή ενέργεια αυξήθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ και αντιπροσώπευε πάνω από το 1/5 της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ολλανδία.

Η Ελλάδα, μάλιστα, κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ των 27, μετά την Ουγγαρία και την Κύπρο και πάνω από την Ισπανία και την Ολλανδία – ως προς τη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Κρίσιμη η αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ

Ο οργανισμός Ember στην έκθεσή του σχολιάζει την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027 παράλληλα, όμως, με την απόφαση για νέα εξάρτηση από τις εισαγωγές αμερικανικού LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου).

«Η μεγάλη εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή απειλεί την ασφάλεια της ΕΕ και αποδυναμώνει τη διαπραγματευτική της ισχύ σε γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις και εμπορικές διαφορές», σημειώνουν οι ερευνητές και υπογραμμίζουν την ανάγκη επέκτασης των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από τον άνεμο και τον ήλιο και την ενίσχυση των δικτύων ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και να μην πηγαίνει χαμένη.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, οι επενδύσεις σε μπαταρίες αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ είναι κρίσιμες για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας αλλά και για τη διασφάλιση προβλέψιμων και σταθερών τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η εγκατάσταση μεγάλων μπαταριών για την αποθήκευση ενέργειας από τις ΑΠΕ ξεπέρασε το 2025 στην ΕΕ τα 10 Γιγαβάτ (GW), με πρωτοπόρες χώρες την Ιταλία και τη Γερμανία.

Στην έκθεση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Ιταλία που αποτελεί από τις χώρες της ΕΕ που έχει επενδύσει στην αποθήκευση ενέργειας έχοντας εγκαταστήσει μπαταρίες ισχύος 1,9 Γιγαβάτ (GW), που αποτελούν, περίπου, το 20% της συνολικής εν λειτουργία χωρητικότητας της ΕΕ.

Η εκτίμηση, μάλιστα, του Ember για την Ιταλία είναι ότι η αποθηκευμένη ενέργεια από ΑΠΕ που χρησιμοποιείται το βράδυ μπορεί να κοστίζει σχεδόν 50% λιγότερο από την αντίστοιχη ενέργεια από το φυσικό αέριο.

